Iššūkis: ar išspręsite antradienio kryžiažodį? Lapkričio 3 d.

Antradienį savaitės ritmas jau įgauna pagreitį - darbai juda pirmyn, užduotys kaupiasi, o susikaupimo reikia vis daugiau. Būtent todėl vidurdienis tampa puikiu momentu trumpai stabtelėti.
Trumpa pertrauka su kryžiažodžiu leidžia atsitraukti nuo darbų, bet kartu išlaikyti aktyvų protą. Ieškodami atsakymų, perjungiate mintis, o tai padeda grįžti prie užduočių su nauja energija.
Net ir keliolika minučių tokio užsiėmimo gali padaryti dieną lengvesnę - mažas iššūkis, kuris suteikia didesnį pasitenkinimą nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
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