Išplatintas siaubingas vaizdo įrašas: izraelietę pagrobė su vaikais ant rankų

30-metė izraelietė Shiri Silberman-Bibas su vyru ir devynių mėnesių bei trejų metų sūnumis slėpėsi saugiame kambaryje, kai Izraelis buvo užpultas.

Nusiuntus žinutę šeimai, kad „jie įeina", ryšys nutrūko, o vaizdo įrašas, kuriame Shiri laiko suspaudusi savo vaikus, tapo visuotinai prieinamas, rašo mirror.co.uk.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

🙏Pray for their safety. Bring them home.🙏#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM

