Įspėja neplauti žalios paukštienos: gali sukelti riziką

Nustatyta, kad didesnės įtakos turi paukščio genetinės savybės, taip pat skiriasi atskirų skerdenėlių dalių sudėtis, ypač paukščio krūtinėlės ir šlaunelės. Vidutiniškai broilerių krūtinėlės filė yra 23,6 % baltymų ir 0,6 % riebalų, tuo tarpu šlaunelėje yra 19,6 % baltymų ir 3,88 % riebalų.

Vartotojams prekyboje dažniausiai pateikiama šviežia paukštiena, tai jokiu konservavimo procesu neapdorota paukštiena, išskyrus atšaldytą, sušaldytą arba greitai sušaldytą paukštieną, įskaitant paukštieną vakuuminėse pakuotėse arba apsauginių dujų atmosferoje.

Kaip išsirinkti šviežią paukštieną parduotuvėje?

Renkantis šviežią paukštieną, svarbu atkreipti dėmesį, kad pakuotė būtų nepažeista, nelašėtų skysčiai, būtų laikoma gamintojo nurodytomis sąlygomis šaldytuve arba šaldiklyje.

Atkreipkite dėmesį, ar paukštiena parduodama be pastebimų pašalinių medžiagų, nešvarumų arba kraujo, be pašalinio kvapo, be pastebimų kraujo dėmių (išskyrus tik mažas ir vos pastebimas), be išsikišusių sulaužytų kaulų, be didelių sumušimų, taip pat šviežia paukštiena negali turėti jokių ankstesnio jos užšaldymo požymių.

Pirkdami įsitikinkite, kad tinkamumo vartoti terminas yra nepasibaigęs. Šviežią paukštieną reikėtų rinktis apsipirkimo pabaigoje, kad būtų užtikrintas kuo trumpesnis produkto laikymo ir gabenimo laikas ne šaldytuve ar šaldiklyje. Jeigu žinote, kad kelionė namo užtruks ilgiau, šviežią paukštieną reikėtų įdėti į šaltkrepšį su šaldymo kasetėmis.

Ruošiant vištieną jos nereikėtų plauti

Ruošiant paukštieną būtina laikytis kelių esminių taisyklių, kurios užtikrins, jog bakterijos, esančios paukštienoje ir jos paviršiuje nepateks ant kitų produktų ar paviršių.

1. Ruošiant vištieną jos nereikėtų plauti. Plovimo metu bakterijos, kartu su vandeniu gali patekti ant šalia plautuvės esančių paviršių ir pasklisti pačioje plautuvėje. Tinkamai nenuvalius tai gali sukelti riziką, jog aplink esantis inventorius ar kiti indai, kurie bus plaunami plautuvėje gali užsiteršti bakterijomis.

2. Visada nusiplaukite rankas prieš ruošiant paukštieną ir po jos gaminimo. Naudokite muilą ir šiltu vandeniu plaukite rankas ne trumpiau nei 30 sekundžių. Nelieskite jokių įrankių ar paviršių neplautomis rankomis.

3. Prieš ir po gaminimo kruopščiai karštu vandeniu nuplaukite įrankius, lenteles ir lėkštes, kurias naudojate gamybai.

4. Po gaminimo kruopščiai nuvalykite virtuvės paviršius valikliu, esant galimybei dezinfekuokite.

5. Rekomenduojama plaunant paviršius ir indus nenaudoti virtuvinių kempinių, nes jas itin sudėtinga išplauti, kad neliktų jokių bakterijų. Esant galimybei naudokite vienkartines šluostes arba popierinius rankšluosčius. Jeigu vis tik naudojate daugkartinio naudojimo kempines, šluostes, dienos pabaigoje rekomenduojama jas keletą minučių sterilizuoti verdančiame vandenyje.

Šaltinis: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba