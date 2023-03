Ragina rinktis šį aliejų: jo nauda kraujagyslėms stebina

2019 m. mokslininkai atskleidė, kad asmenys, naudojantys alyvuogių aliejų bent kartą per savaitę, turėjo mažesnį trombocitų aktyvumą nei tie, kurie jį vartojo rečiau. Be to, dažniau vartojusiems alyvuogių aliejų, buvo nustatyta mažesnė trombocitų agregacija, rašo express.co.uk.

Seanas P. Heffronas, Niujorko universiteto Medicinos mokyklos ir Niujorko Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos centro docentas, pažymėjo:

„Nutukusiems žmonėms padidėja širdies priepuolio, insulto ar kitų širdies ir kraujagyslių ligų rizika, net jei jie neserga diabetu ar kitomis su nutukimu susijusiomis ligomis.

Mūsų tyrimas rodo, kad alyvuogių aliejų vartojimas gali padėti sumažinti širdies priepuolio ar insulto riziką didelį antsvorį turintiems žmonėms.

Mūsų žiniomis, tai yra pirmasis tyrimas, kurio metu buvo įvertintas alyvuogių aliejaus poveikis nutukusių žmonių trombocitų funkcijai“.

Pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus nauda

Tyrėjai teigė, kad alyvuogių aliejaus ekstraktai ir dalis jo fenolinių (antioksidantų) sudedamųjų dalių gali slopinti trombocitų agregaciją.

Šie antioksidantai taip pat pasirodė esą veiksmingi mažinant kraujospūdį, todėl jie yra stiprūs pagalbininkai širdies ligų prevencijai. Tyrėjai teigia, kad trombocitų aktyvumo sumažėjimas labiausiai pasireiškė nerūkantiems nutukusiems suaugusiems.

Tačiau ankstesniuose tyrimuose buvo pastebėtas panašus poveikis asmenims, turintiems didelį cholesterolio kiekį.

„American Journal of Clinical Nutrition“ paskelbtame tyrime nustatyta, kad aukščiausios kokybės pirmojo spaudimo alyvuogių aliejuje esantys fenoliai greitai sumažina kraujo krešulių susidarymą.

Tyrimas parodė, kad žmonės, kurie vartojo pirmojo spaudimo alyvuogių aliejų, turintį daug fenolio, turėjo mažiau medžiagos, skatinančios kraujo krešulių susidarymą.

Norėdami tai ištirti, mokslininkai grupei iš 21 asmens didelį cholesterolio kiekį turinčių žmonių skyrė valgyti dviejų tipų pusryčius.

Vieną savaitę jie valgė baltą duoną su pirmojo spaudimo alyvuogių aliejumi, kuriame yra 400 milijonų dalių fenolių, arba baltą duoną su alyvuogių aliejumi, iš kurio buvo pašalinta didžioji dalis fenolio.

Rekomenduojama rinktis šalto spaudimo aliejų

Tyrimas parodė, kad praėjus dviem valandoms po valgio su dideliu fenolio kiekiu, tyrimo dalyvių VII faktoriaus antigeno koncentracija buvo mažesnė. Be to, išvados parodė, kad grupė, vartojusi daug fenolio turinčių patiekalų, labiau sumažino kito krešulio promotoriaus, vadinamo plazminogeno aktyvatoriaus inhibitoriumi-1, aktyvumą.

Tyrėjai pažymėjo, kad anksčiau būta prieštaravimų tiriant alyvuogių aliejaus naudą sveikatai. Šie neatitikimai, pasak jų, gali atsirasti dėl skirtingos fenolio kompozicijos koncentracijos įvairiose alyvuogių aliejų rūšyse.

Norėdami užtikrinti, kad vartojate tinkamą aliejų, ekspertai rekomenduoja rinktis šalto spaudimo aliejų, nes karštis sunaikina polifenolius.

Idealiu atveju aliejus turėtų būti išpilstytas ne į skaidrius, o į tamsios spalvos stiklinius indus – tai neleis šviesai ir deguoniui sunaikinti polifenolius.