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TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja lietuvius nepirkti tokio aliejaus: jis – tikras nuodas

2026-11-05 12:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Liepa Svirskaitė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 12:50
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Alyvuogių aliejui šiuo metu skiriama daug dėmesio – kalbama apie jo naudą organizmui, sveikatai, grožiui. Vis tik, ne visas alyvuogių aliejus iš tiesų yra vertingas ir naudingas mums, tad dalijamės su jumis specialistų patarimais, kaip išsirinkti geriausią produktą ir kokio aliejaus pirkti nevertėtų.

Aliejus, asociatyvi nuotr. (nuotr. BNS, pranešimo spaudai)

Alyvuogių aliejui šiuo metu skiriama daug dėmesio – kalbama apie jo naudą organizmui, sveikatai, grožiui. Vis tik, ne visas alyvuogių aliejus iš tiesų yra vertingas ir naudingas mums, tad dalijamės su jumis specialistų patarimais, kaip išsirinkti geriausią produktą ir kokio aliejaus pirkti nevertėtų.

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Anksčiau naujienų portalui tv3.lt apie alyvuogių aliejų yra pasakojęs Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius dr. Arūnas Emeljanovas ir „Itališko skonio gurmanų“ įmonės įkūrėja, aliejų someljė Liana Davletšina. Primename jums šį nesenstantį pokalbį, kuris padės atpažinti geriausią aliejų parduotuvėje.

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Alyvuogių aliejus – raktas į ilgaamžį gyvenimą

Pirmiausia, prof. dr. A. Emeljanovas pradėjo pokalbį nuo to, kokią naudą žmogui teikia alyvuogių aliejus.

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Jis ragino pasvarstyti apie žmonių gyvenimo būdą tuose kraštuose, kuriuose vyrauja Viduržemio jūros mitybos principai.

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„Visi mes žinome tas „žydrąsias zonas“, kur žmonės ilgiausiai gyvena. Visi Viduržemio jūros principai sukasi apie kokybišką alyvuogių aliejų.

Ten žmonės gyvena ilgiausiai, ten daugiausiai šimtamečių ir alyvuogių aliejus jau nuo seno prisidėjo prie sveikatos ir ilgaamžiškumo“, – pirmuoju faktu dėmesį atkreipė jis.

Pasak profesoriaus, geriausiai alyvuogių aliejus yra žinomas, nes turi gausybę antioksidantų. Šie – pirmasis ginklas kovoje su laisvaisiais radikalais.

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Jis pažymėjo, kad laisvieji radikalai sendina žmogų tiek išorėje, tiek viduje, o taip pat prisideda prie vėžio rizikos.

„Taip pat yra naujų tyrimų, rodančių, kad sistemingas alyvuogių aliejaus vartojimas mažina nerimą ir depresijos simptomus, gali atitolinti demenciją ir Alzheimerį.

Tarptautiniai tyrimai rodo, kad alyvuogių aliejaus sistemingas vartojimas sumažina mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų 16 proc., o nuo vėžio 11 proc.“, – skaičius įvardijo jis.

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Kiek alyvuogių aliejaus reiktų suvartoti per parą?

Pasiteiravus profesoriaus, kiek alyvuogių aliejaus kiekvienam vertėtų suvartoti kasdien, jis aiškino, kad tikrai nebus jokios bėdos, jeigu žmonės jį naudos dažnai.

„Rekomendacija yra tokia, kad alyvuogių aliejus būtų naudojamas kaip vienas pagrindinių riebalų šaltinių kasdieniniame naudojime – ne majonezas, lašiniai ar ghee sviestas“, – sakė jis.

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Pasak prof. dr. A. Emeljanovo, alyvuogių aliejaus išskirtinė savybė yra ta, kad nors jis yra traktuojamas kaip riebalas, vis tik cholesterolio kiekio nedidina.

Profesorius aiškino, kad alyvuogių aliejus – tai gerasis riebalas, kurį vartojant ne tik mažėja cholesterolis, tačiau taip pat išlieka geras kraujagyslių elastingumas.

„Šis aspektas yra svarbus, nes laikantis įvairių dietų, mažinančių riebalų kiekį, arba žaliavalgių dietų taip pat yra tikimybė gauti insultą, nes kraujagyslės išsausėja, tampa neelastingos.

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Vartojant alyvuogių aliejų cholesterolis sumažėja, bet elastingumas ne – čia puiki kraujospūdžio reguliavimo priemonė“, – teigė profesorius.

Jis pridėjo, kad dėl to kepant maistą, norint pasidaryti padažą salotoms verta imti alyvuogių aliejų.

„Alyvuogių aliejaus reiktų suvartoti mažiausiai 20 gramų per dieną, čia būtų 2-3 valgomųjų šaukštų“, – teigė jis.

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