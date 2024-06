Įspėja kelis Zodiako ženklus: turite būtinai pasisaugoti

AVINAS

Nuo pat ryto turėsite nelengvų pareigų arba apie jas nepaliaujamai galvosite, nerimausite dėl vakaro renginio ar neatliktų darbų. Verčiau tyliai pasidžiaukite vasaros diena ir neskleiskite nerimo.

JAUTIS

Tikėtini keblumai, susiję su kelione, mokslu, užsieniečiais, muitais, bagažu, įstatymais ar formalumais, apie kuriuos neturite supratimo. Būkite budrūs prie vairo.

DVYNIAI

Jeigu pirksite dovaną, tai ir per pigus, ir per brangus pirkinys, ir originalus, ir banalus nepatenkins įnoringo dovanos gavėjo. Verčiau per daug neišlaidaukite ir nepersistenkite. Pasisaugokite seksualinės prievartos.

VĖŽYS

Regis, negalėsite pakęsti kitų žmonių oponavimo, kritikos. Galimi slapti psichologiniai išgyvenimai arba atvira priešprieša, žodžių mūšis. Pasistenkite susiimti, tuomet turėsite šansų patirti malonių staigmenų.

REKLAMA

REKLAMA

LIŪTAS

Nieko blogo, jeigu šiandien ilgiau pasistaipysite prieš veidrodį ar palyginsite save su kitais. Tik nederėtų juodai pavydėti ir linkėti kitiems blogo, nes gali suveikti bumerango dėsnis.

REKLAMA

MERGELĖ

Ši diena turėtų būti nebloga. Galbūt pasijusite įsimylėję, susižavėję arba tiesiog patenkinti savo veikla, vaikais ar gerbėjais. Kita vertus, šurmulys ir vaikai gali gerokai išvarginti.

SVARSTYKLĖS

Regis, šiandien teks užsiimti buitimi ir tai jums nelabai patiks. Net ir paprastas virtuvinis pokalbis gali pakrypti nemalonia linkme. Jeigu laiku susivaldysite, tuomet pavyks neapkartinti dienos nei sau, nei kitiems.

SKORPIONAS

Regis, ketinate vykti į kurortą arba susitikti su artimu žmogumi, gyvenančiu tolokai nuo jūsų. Dėl rizikingo elgesio kelyje galite pakliūti į bėdą. Jei to išvengsite, veikiausiai prasmingai praleisite laiką.

REKLAMA

REKLAMA

ŠAULYS

Proginiai pasiruošimai jus nelabai džiugins dėl neišvengiamų išlaidų ir sunkumų suderinti ilgojo savaitgalio planus su mylimu žmogumi, vaikais, jų užgaidomis.

OŽIARAGIS

Nuo pat ankstaus ryto liesite nepasitenkinimą. Tuo tikrai nesidžiaugs šalia esantys, nors galbūt kaip tik jie ir iššauks jūsų neigiamą reakciją. Kaip bebūtų gaila, nuoširdžios meilės priekaištais nepelnysite. Išmėginkite malonesnius poveikio būdus.

VANDENIS

Nepuoselėkite nepagrįstų iliuzijų, nes jos gali sudužti ir sužeisti sielą. Gali kilti noras atsiriboti nuo žmonių, atitrūkti nuo realybės arba reikalauti, kad visi jus paliktų ramybėje.

ŽUVYS

Jums norėsis šilto supratingumo, draugiškumo iš artimųjų, bičiulių, tačiau jie bus labiau linkę kritikuoti nei atjausti. Visgi išspręsti kai kuriuos nesklandumus padės pažįstama moteris.