Įspėja dėl 1 populiaraus gėrimo: vartojant per daug gali baigtis liūdnai

Daugeliui žmonių ryte išgerti gaivią vaisių sulčių stiklinę yra idealus būdas pradėti dieną. Pirkdami gėrimą galbūt pastebėjote etiketes „iš koncentrato“ ir „ne iš koncentrato“. Pasak ekspertės, abu variantai gali padidinti sveikatos problemų riziką, rašo mirror.co.uk.

Britų mitybos fondo mokslininkė Sarah Coe sakė: „Skirtingai nei sveikuose vaisiuose, vaisių sultyse – „iš koncentrato“ ar „ne iš koncentrato“ – yra laisvojo cukraus“. Ji pridūrė, kad laisvasis cukrus atsiskiria nuo vaisiaus struktūros, todėl jo vartojimą reikėtų riboti.

„Stiklinę sulčių galime išgerti daug greičiau ir didesniais kiekiais, nei reikėtų suvalgyti tiek sveikų vaisių, kiek prireikė sultims pagaminti. Taigi, labai lengva per trumpą laiką išgerti didelius kiekius vaisių sulčių ir dėl to gali būti suvartojama per daug kalorijų ir cukraus. Gliukozės kiekis kraujyje gali greitai padidėti, o tai kelia ypatingą susirūpinimą diabetu sergantiems žmonėms“, – sako Sarah.

NHS perspėjo, kad nuolatinis didelis cukraus kiekis kraujyje, dar vadinamas hiperglikemija, gali sukelti kūno dalių, tokių kaip akys, nervai, inkstai ir kraujagyslės, pažeidimus.

„Paprastai tai nėra rimta problema, jei cukraus kiekis kraujyje kartais trumpam šiek tiek padidėja“, – pažymi sveikatos įstaiga.

Tačiau jei didelis cukraus kiekis kraujyje išlieka ilgą laiką, tai gali sukelti rimtų problemų.

Įspėjamieji padidėjusio cukraus kiekio kraujyje požymiai:

jaučiamas didelis troškulys,

daug šlapinamasi,

jaučiamas silpnumas ar nuovargis,

matymas tampa neryškus,

krenta svoris.

Pirmą kartą ryte prieš valgį namuose atlikus cukraus kiekio kraujyje tyrimą, jis rodys daugiau nei 7 mmol/l ‒ tai didelis rodmuo. Aukštas cukraus kiekis kraujyje paprastai viršija 11 mmol/l, kai tyrimas atliekamas bet kuriuo kitu metu.

Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, raginami pasikalbėti su savo gydytoju apie tikslinį cukraus kiekį kraujyje.

Ekspertė pridūrė, kad nesaldintos vaisių sultys gali suteikti maistinių medžiagų, tokių kaip vitaminai ir mineralai, tačiau žmonės turėtų apriboti jų suvartojimą iki vienos mažos stiklinės per dieną (150 ml).

Stiklinė per dieną

Sarah Coe sakė: „Jei sergate 2 tipo cukriniu diabetu, vaisių sultis galite įtraukti į sveiką, subalansuotą mitybą. Tačiau rinkitės grynas (100 procentų) nesaldžias vaisių sultis ir gerkite iki vienos mažos stiklinės (150 ml) per dieną“.

Ekspertė paaiškino, kad yra daug subalansuotos ir sveikos mitybos aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti valdant cukraus kiekį kraujyje.

„Sveika mityba ‒ tai daug vaisių, daržovių ir viso grūdo produktų“, – sakė ji.

Taip pat turėtumėte vartoti riešutus ir sėklas. Daug baltymų gausite valgydami pupeles ir ankštinius augalus, baltą ir riebią žuvį bei kai kuriuos nesaldintus pieno produktus ar pieno produktų alternatyvas.

„Taip pat svarbu gauti pakankamai skysčių, kad mūsų kūnas ir protas veiktų kuo geriau ir vanduo yra puikus pasirinkimas“, – pridūrė ji.