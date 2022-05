Įsisenėjusios namų oro problemos: kaip jas pastebėti laiku ir su jomis kovoti

REKLAMA

Jungtinių Valstijų Aplinkos Apsaugos agentūros duomenimis, dažnai oro teršalų kiekis patalpose yra 2-5 kartus didesnis, nei lauke. Kitaip tariant, oras patalpose gali būti kenksmingesnis už orą lauke. Taigi, kaip laiku pastebėti namų oro problemas ir su jomis kovoti?

Nerimą keliantys ženklai

Greičiausias ir paprasčiausias būdas pastebėti, kad namų oro kokybė prasta – stebėti savo sveikatą ir sekti juntamus nemalonius pojūčius. Nešvarus oras gali sukelti daugybę skirtingų simptomų:

Kosulį ir sunkumą kvėpuojant;

Čiaudulį;

Odos sausumą ir sudirgimą;

Galvos skausmą;

Pykinimą;

Miego sutrikimus;

Astmos priepuolius.

Žinoma, taip pat labai svarbu atkreipti dėmesį ir į kvapus, kurie vyrauja namuose. Jei patalpose juntamas dulkių ar pelėsio kvapas, tai aiškus signalas, kad oras toli gražu ne aukščiausios kokybės ir būtina kuo skubiau imtis veiksmų.

Pagrindiniai sukėlėjai

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad patalpų ore turėtų būti mažiau kenksmingų medžiagų nei išorėje, tad kodėl yra atvirkščiai?

Pagrindiniais namų taršos šaltiniais dažniausiai įvardinami augintiniai, nuo kurių ore pasklinda pleiskanos ir mažyčiai plaukeliai. Taip pat kaip namų oro taršos sukėlėjai išskiriami kilimai, pliušiniai žaislai, minkšti baldai – juose kaupiasi dulkės ir veisiasi dulkių erkutės. Galiausiai, svarbu nepamiršti ir buitinės chemijos valiklių – paviršius valant cheminėmis medžiagomis, lakiosios medžiagos pasklinda ore ir yra įkvepiamos į plaučius kartu su oru.

Visos kitos pavojingos medžiagos dažniausiai patenka iš išorės, tai gali būti išmetamosios automobilių dujos, pesticidai bei gamyklų į orą išmetamos kitos pavojingos medžiagos.

Imkitės priemonių

Ore esančios plika akimi nematomos dalelės gali būti išvalytos tik su kokybiško oro valymo įrenginio pagalba.

Nedidelėms, 25-45 kvadratinių metrų patalpoms valyti rekomenduojama rinktis nedidelius, tačiau kokybiškus „Xiaomi“ oro valymo įrenginius, pavyzdžiui „Xiaomi Smart Air Purifier 4“ arba „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite“. Šie įrenginiai lengvai valdomi išmaniosios programėlės „Mi Home“ pagalba. Taip kitas didelis šių oro valytuvų privalumas – filtrai keičiami itin greitai ir paprastai.

„Xiaomi Smart Air Purifier 4“ per valandą išvalo net 400 kubinių metrų oro, tuo tarpu „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite“ per valandą išvalo 360 kubinių metrų, todėl maksimali oro kokybė užtikrinama per itin trumpą laiką. Nors abu įrenginiai itin kompaktiški ir pasižymi žaviu, minimalistiniu dizainu, turintiems mažas patalpas ir svarstantiems, kurį iš dviejų įrenginių pasirinkti, vertėtų atkreipti dėmesį būtent į „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite“ modelį, kadangi jis yra mažas ir neužima daug vietos.

Didesnių patalpų orui valyti rekomenduojamas „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro“. Šis oro valytuvas išvalo iki 60 kvadratinių metrų dydžio patalpas bei iš oro pašalina net 99.97 proc. kenksmingų dalelių, be to, prietaisas veikia tyliai ir greitai – per 15 minučių išvalo net 40 kvadratinių metrų dydžio patalpas.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad „Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro“ turi aktyvuotos anglies pluošto filtrą, kuris tarnauja nuo 6 iki 12 mėnesių, o atėjus filtro keitimo dienai apie tai praneša pats įrenginys.

Pasirūpinus švariu oru namuose, tiek jūs, tiek jūsų šeimos nariai džiaugsis geresne savijauta, gaiviu oru ir lengvu kvėpavimu.