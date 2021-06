Įsidėmėkite šiuos ženklus visam laikui: išduoda agresyvų žarnyno vėžį

Žarnyno vėžys paveikia didįjį žarnyną, kuris organizmo virškinimo sistemos dalis. Kai šioje kūno dalyje vėžinės ląstelės pradeda nekontroliuojamai daugintis, taip pat gali sutrikti ir tuštinimasis. Jei pastebėjote kokių nors su tuo susijusių pokyčių, tai gali būti ir vienas iš žarnyno vėžio įspėjamųjų ženklų, sako dr. Rachel Ward.

Ilgalaikis tuštinimosi pokytis gali būti žarnyno vėžio ženklas

„Visai normalu yra tuštintis nuo trijų kartų per savaitę iki trijų kartų per dieną“, – sako gydytoja. Nors nėra jokio konkretaus skaičiaus, kuris jau turėtų kelti nerimą, labai svarbu žinoti, kas normalu yra asmeniškai jums, rašoma express.co.uk

„Ilgalaikis tuštinimosi pokytis gali būti žarnyno vėžio ženklas. Pavyzdžiui, jei paprastai tuštinatės vieną kartą per dieną, bet per pastarąjį mėnesį tempai padažnėjo iki trijų kartų per dieną, vertėtų pasikalbėti su gydytoju. Taip pat gali pasitaikyti, kad tuštinimasis vyksta rečiau, arba atsiranda pojūtis, kad iki galo išsituštinti niekaip nepavyksta.“

Yra ir kitų požymių, kurie gali reikšti žarnyno vėžį. „Tai – kraujas išmatose, kraujavimas iš išangės, minkštesnės ar skystesnės išmatos, svorio sumažėjimas, pilvo skausmai ir bendras išsekimas“, – įspėja dr. Ward. Didžiosios Britanijos Nacionalinė sveikatos tarnyba informuoja, kad į šiuos simptomus reikėtų žiūrėti labai rimtai ypač vyresniame amžiuje ir tokiu atveju, jei įprasti tokių sutrikimų gydymo būdai nepadeda.

„Kreipkitės į savo gydytoją, jei jaučiate kurį nors iš šių simptomų bent tris savaites arba ilgiau“, – patariama tarnybos tinklapyje.

Šeimos gydytojas gali:

Atlikti išangės apžiūrą ir pasižiūrėti, ar nėra guzelių;

Paskirti paprastą kraujo tyrimą ir ištirti, ar jums netrūksta geležies ir nėra anemijos – tai parodytų, ar jums to nepastebint nepasireiškia kraujavimas su išmatomis;

Paskirti išsamesnį tyrimą, kuris leis įsitikinti, kad tikrai nėra dėl ko jaudintis.

Didžiosios Britanijos sveikatos tarnybos tinklapyje pridedama: „Būtinai pasitarkite su gydytoju, jei simptomai nepraeina arba jei nutraukus gydymą iškart vėl sugrįžta, nepriklausomai nuo tokių simptomų sunkumo ar jūsų amžiaus. Greičiausiai būsite nukreipti tyrimams.“

Ar man gresia pavojus? Tiksli žarnyno vėžio priežastis nežinoma, bet tyrimais nustatyti kai kurie rizikos faktoriai, kuriems esant žarnyno vėžiu susergama dažniau. Žinoma, net jei esate vienoje ar keliose rizikos grupėse, tai dar nereiškia, kad būtinai susirgsite. Daugeliu tyrimų patvirtinta, kad gausus raudonos ir apdorotos mėsos suvartojimas padidina žarnyno vėžio riziką.

Apdorota mėsa – tai bet kokiu būdu paruošta mėsa ar mėsa su pridėtais skoniais, pavyzdžiui, šoninė, dešra, dešrelės, mėsos konservai ar net vištienos kąsneliai.

„Cancer Research UK“ įspėja, kad šio nesveiko maisto vartojimu aiškinami 13 iš 100 žarnyno vėžio atvejų. Per dieną daugiau nei 90 g raudonos ar apdorotos mėsos suvartojantiems žmonėms rekomenduojama šį kiekį sumažinti bent iki 70 g. 70 g svorio nurodymas galioja pagamintai, o ne žaliai mėsai. Dar vienas rizikos faktorius yra viršsvoris.

„Skaičiuojama, kad 11 iš 100 žarnyno vėžio atvejų (11 procentų) yra siejami su viršsvoriu ar nutukimu“, – įspėja „Cancer Research UK“.