Įsibėgėjant Matijošaičio ir „Žalgirio“ fanų karui – atviras vyro laiškas: „Pasakysiu kartą ir visiems laikams“

Man tai įdomu, kaip visa šita situacija išsirutulios, bet pripažinkim – situacija absurdiška. Gyvenam laisvoj Lietuvoj, džiaugiamės, kiek pasiekėm per tiek nedaug metų, o dabar nebeturim teisės pasakyt, ką galvojam?

Atmetant visas simpatijas ir antipatijas, kad jau tiek daug kalba visi apie žodžio laisvę, tai suteikim ją visiems, kodėl vieni gali „vemti“ nesąmones, kur tik papuola, o kiti ne?

Neskubėkit kalt prie kryžiaus, pritariu, kad fanai pasirinko tikrai ne patį geriausią būdą reikšti savo nuomonę, bet kita vertus, o ką, jiems tylėt kaip vandens į burną prisėmus? Faktas, kad reikšt savo nuomonę reikia įjungus smegenis, ne autopilotu liežuvį paleidus, bet kartais reik pabūt ir nepatogiems.

„Pasakysiu kartą ir visiems laikams“

Aš, kaip ir visi sofos ekspertai, išvis būčiau daręs kitaip. Legendinė frazė, bet pripažinkim, daugybėj situacijų galima pasirinkt kitokį sprendimo būdą.

Taip jau tariant, pasakysiu kartą ir visiems laikams – visus konfliktus galima išspręsti susėdus akis į akį, o ne skalbiantis viešai ir trimituojant per visus įmanomus kanalus, kuris čia teisus ir kas dabar ko imasi.

Vienok, kažkam tai pramoga stebėti šitą šou, bet ar toks dėmesys reikalingas ir vienai, ir kitai pusei? Stipriai abejoju.

Net jei ir nebūtų apsieita be teisininkų įsikišimo, nieks manęs neįtikins, kad negalima to padaryt tyliai, neskelbiant per visas žiniasklaidos priemones, socialinius tinklus ir dar bala žino kur. Dar betrūksta, kad naujienlaiškius pradėtų kasdien siųsti, kas kokį žingsnį šitam konflikte žengė.

Aplamai, pamoralizuosiu – šiaip reikėtų dažniau pagalvoti apie savo veiksmus ir kokie galimi atoveiksmiai, tada tokių karų, kaip šis, net neturėtume. Galva duota tam, kad galvotume, tai naudokim pagal paskirtį.

Autorius: skaitytojas Dainius