Išgirdusi svainės žodžius dukros laidotuvėse apsipylė ašaromis: to niekada neatleis

Mama liko sugniuždyta, kai jos svainė per mažametės dukters laidotuves pranešė apie savo nėštumą.

Mergaitė pralaimėjo kovą su vėžiu, o gedinti motina tai apibūdino kaip sunkiausią laikotarpį savo gyvenime, o per laidotuves išgirsti svainės žodžiai paliko be žado, rašo the-express.com.

Ji pasidalijo savo mintimis „Reddit“: „Pagimdžiau dukrą ir ji mirė po kovos su vėžiu. Tai buvo sunkiausias laikas tiek mano, tiek mano vyro gyvenime.“

Svainės žodžiai pravirkdė

Prieš daugiau nei metus mažametę dukrą palaidojusi moteris sužinojo, kad vėl laukiasi, tačiau abejoja, ar kviesti sveinę į kūdikio sutiktuvių vakarėlį, nes iš jos per savo dukros laidotuves sulaukė skaudinančio akibrokšto – laidotuvių metu svainė visiems pranešė, kad laukiasi.

Moteris teigia, kad svainė yra „kerštinga ir pikta“ ir nenori, kad ji dalyvautų vakarėlyje po to, ką padarė per laidotuves. Ji nerimauja dėl šeimos dramos, jei paliks ją nuošalyje.

REKLAMA

REKLAMA

Ji paaiškino: „Prieš kelis mėnesius sužinojau, kad vėl esu nėščia. Mano sesuo norėjo suplanuoti kūdikio sutiktuvių vakarėlį. Aš sutikau ir ėmiau svarstyti, ką noriu pakviesti.

REKLAMA

Tikrai nenoriu, kad ten dalyvautų mano svainė. Be to, ką ji padarė, pranešdama apie savo nėštumą per mano dukros laidotuves, ji yra kerštinga ir pikta, todėl negaliu jos pakęsti.

Nenoriu, kad ji ten būtų. Užsiminiau apie tai savo vyrui, o jis sako, kad jam rūpi, ar ji ten bus, ar ne. Kad būtų aiškiau, vis tiek pakviesiu kitas dvi savo svaines (kitą vyro seserį ir vyro brolio žmoną). Ji būtų vienintelė nepakviesta.“

Žmonės, kurie perskaitė jos istoriją, sakė, kad ji neturėtų kviesti svainės dėl to, kaip ji elgėsi anksčiau.

Vienas žmogus rašė: „Ne, nenorėčiau, kad šalia manęs būtų toks žmogus... Skelbti apie nėštumą mirus vaikui yra beprotybė“.

Kitas sakė: „Negaliu patikėti, kad apskritai dar palaikote su ja ryšius. Ji žinojo, ką daro, ji taip pasielgė sąmoningai. Tai kraupu ir neatleistina.“