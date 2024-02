Išgirdus tėvų žodžius nuotakai užvirė kraujas: uždraudė dalyvauti šventėje

Nuotaka buvo pagirta už tai, kad savo tėvams uždraudė atvykti į šventę, nes jie pasmerkė šeimos draugą, kuris mėgsta dėvėti sukneles. Nuotaka paaiškino, kad jos sužadėtinio draugas Theo yra dvilytis ir mėgsta dėvėti moteriškus drabužius ypatingomis progomis.

Neturėdama dėl to jokių problemų, nuotaka be dvejonių pritarė jo idėjai vilkėti suknelę. Tačiau jos tėvai, pastebėję jį su suknele sužadėtuvių vakarėlyje, greitai išsakė savo nuomonę apie tai, rašo mirror.co.uk.

Tėvams uždraudė dalyvauti vestuvių šventėje

Nuotaka „Reddit“ rašė: „Jis tokių rūbų nesivilktų į darbą ar panašiai, tačiau,nori dėvėti sukneles ypatinguose renginiuose kaip mūsų vestuvės. Be to, jis yra dvilytis, todėl jis užgniaužia savo išraiškos formą. Jis paklausė, ar galėtų dėvėti suknelę per mano vestuves ir sužadėtuves, ir aš sutikau.

Per mūsų sužadėtuvių vakarėlį jis vilkėjo suknelę ir viso vakarėlio metu pastebėjau, kad mano šeima į jį keistai žvelgė ir atvirai žvilgčiojo, laidė nemandagius komentarus.“

Jos tėvai patraukė ją į šalį pasikalbėti apie Theo pasirinktą aprangą, klausdami, ar jis ketina tą patį daryti per jos vestuves:

„Pasakiau jiems: „Taip, jis taip ir padarys“. Jie manęs paklausė, ar tai man trukdo ir ar mano sužadėtinis Markas spaudė mane leisti jam dėvėti drabužius. Pasakiau jiems, kad ne, niekas nespaudė. Ir tada jie man pasakė, kad jei Theo ateis, jie į vestuves neatvyks.

Taigi aš jiems pasakiau, kad neateitų. Dabar jie pyksta, kad neliepiau nedalyvauti Theo ir nenori su manimi kalbėtis. Jie taip pat įžeidinėjo Theo, vadindami jį negražiais žodžiais.

Daug žmonių man sako, kad aš darau didžiulę klaidą jų nepakvietusi. Mano sužadėtinis yra mano pusėje, bet jis nori, kad apie tai pagalvočiau. Theo sako, kad nors ir vertina tai, jog už jį stoju, jis nenori, kad dėl jo prarasčiau šeimą.“

Svarsto nutraukti ryšius su šeima

Norėdama sužinoti, ar ji suklydo nepakvietusi šeimos, ji pridūrė: „Jaučiu, kad tai, kaip žmonės sako, laikas dėti tašką. Aš jau to laukiau ir esu visiškai pasirengusi nutraukti su jais ryšius, nes man nepatinka jų pažiūros.

Taip būtų nutikę ir tuo atveju, jei būčiau susiradusi LGBT draugą ir supažindinusi jį su savo šeima. Ir, mano nuomone, anksčiau ar vėliau tai būtų nutikę. Kokia jūsų nuomonė?“

Komentuodamas jos įrašą, vienas naudotojas sakė: „Aš esu labai patenkintaa. Jie patys savęs nekvietė. Tai, ką dėvi Theo, neturėtų jų liesti. Jie patys nusprendė, kaip elgtis, o jūs leiskite jiems daryti tai, ką žadėjo“.

Kitas naudotojas pridūrė: „Iš tikrųjų jūs nepakvietėte savo tėvų. Jūs pasakėte jiems, kad per jūsų vestuves įvyks tam tikras dalykas, ir jei jie su tuo nesutinka, tai jų reikalas

Jei jie nepasirodys... Na, tai jų reikalas. Jie vis tiek gali dalyvauti. Bet tai, kam jie nepritaria (tai, kam jie apskritai neturi jokio reikalo pritarti ar nepritarti), įvyks, nepaisant visko.“

Trečiasis naudotojas sakė: „Jie nusprendė neiti į savo dukters vestuves, nes šalia jų bus žmogus, kurio jie nepažįsta, bet kuris jiems kažkodėl nepatinka. Jie pasirinko labiau nekęsti Theo nei mylėti tave...“