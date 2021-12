Išgirdus pradinukės dukros žodžius kaunietei trūko kantrybė: „Ši beprotybė Lietuvoje turi baigtis“

Prieš gruodžio 1-ąją mus, vaikų tėvus, pasiekė mokyklos administracijos žinia apie tai, kad vaikai turės dėvėti medicinines kaukes ne tik bendrose patalpose, bet ir klasėse. Iš pradžių stipriai šios žinios nesureikšminau – pokyčiai vyksta nuolat ir tas pandemijos valdymas amžinai besikeičiantis procesas.

Skaitydama pamaniau, kad, turbūt, keisis testavimas arba jo tiesiog nebeliks, o virusą bandysime užkardyti kaukėmis. Pasirodo, klydau.

Vaikai, kurie ir toliau kone kasdien mokykloje testuojami, privalės būti dar ir su kaukėmis tarp savo draugų ir savo klasėje. Kitaip tariant, jokia tvarka nesikeičia, tik įsigalioja papildomas sugriežtinimas – kaukės pamokų metu savo klasėje ir su savo srautu, net ne su svetimais vaikais.

Aš nesuvokiu, kam tos kaukės, jeigu iki šiol jų nereikėjo? Neseniai skaičiau, kad protrūkius mokyklose pavyksta suvaldyti dėl testavimo, kad ši priemonė tikrai veikia, tai kam dabar tos kaukės? Vaikai jose dūsta!

Labai gaila vaikų

Man tiesiog labai labai gaila vaikų. Pagalvokite patys – važiuoja į baseiną, ten persirengia, maudosi vieni šalia kitų, prausiasi be kaukių, choreografijos pamokose šoka be kaukių, per muzikos pamokas dūduoja ir dainuoja be kaukių, bet va per matematiką, matai, reikia kaukių! Tai kur čia logika? Ministre, atsibuskit!

Aš suprantu ir labai pateisinu kaukių dėvėjimą bendrose patalpose, tačiau kodėl reikia dėtis kaukes ten, kur jie visi visi „verda tame pačiame puode“?

Kai žiūriu į savo dukrą, matau, kad ji jau priprato prie kaukės. Būna, net namo grįžta ir nenusiima, o tik pasikabina ant smakro, bet kai paklausiau, koks jausmas būti klasėje visą dieną, tai ji neslėpė ir atvirai pasakė, kad per sunku ir kad jau atsibodo.

Ir aš tikrai pritariu – renginiai, vakarėliai vyksta taip, lyg nebūtų jokios pandemijos, užtenka parodyti galimybių pasą ir patekai net sergantis kur nori, o va štai vaikai ne tik kad kas antrą dieną testuojami, bet dar ir dusti turi kiaurą dieną. Ši beprotybė Lietuvoje turi baigtis...

Autorius: skaitytoja Sofija

