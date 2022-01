Išgirdęs, ką žmona kalba per miegus, vyras nuskubėjo į policiją: tokio jausmo nelinkėtų niekam

Ruth Fort (47) iš apsiginti negalinčios senutės pavogė tūkstančius ir juos išleido atostogaudama. Jos nusikaltimą išaiškino 61 metų vyras Antony, kuris išgirdo ją kalbant per miegus. Moteris iš paeiti negalinčios senutės, kuria senelių namuose turėjo rūpintis, jau buvo pavogusi 7200 svarų.

Policijai ją apskundė pats jos vyras, kai kalbėdama per miegus ji atkleidė savo padarytą nusikaltimą. Vyrui įtarimas kilo tada, kai šeimos atostogų Meksikoje metu Ruth išleido tūkstančius, tačiau tuomet žmona jį nuramino.

Vos po kelių savaičių jis naktį pabudo išgirdęs, kaip žmona per miegus kalba apie pinigus, o tada jos rankinėje rado slaugos namuose gyvenančios senutės debetinę kortelę. Apie žmonos nusikaltimą vyras nusprendė pranešti policijai. Jos teismas vyko praėjusią savaitę.

Pradėjo leisti daug pinigų

Trijų vaikų tėvas Antony (61) sakė: „Įtarimas man kilo tada, kai Ruth pradėjo leisti labai daug pinigų. Iš pradžių tai tebuvo kažkokia nuojauta. Tačiau kai jos rankinėje radau tą kortelę, supratau. Buvo labai skaudu. Labai mylėjau Ruth, bet negalėjau nekreipti dėmesio į tai, ką ji padarė. Man buvo baisu, kad ji apvogė pažeidžiamą žmogų, todėl apie ją pranešiau policijai“.

Mikrobiologas Antony su Ruth susipažino studijuodamas Liverpulio universitete. Pora susitikinėti pradėjo 2008 metų gegužę ir vienas kitą įsimylėjo, dalindamiesi bendra aistra muzikai.

Vyras sako: „Eidavome į koncertus ir daug vaikščiodavome. Kartu buvome labai laimingi“.

Į Lankšyrą iš Liverpulio jie persikraustė ką tik susituokę, 2010-ųjų Naujųjų metų vakarą. Tačiau santykiai neapsiėjo be sunkumų. Po kurio laiko pora persikraustė į kitą namą Lankašyre. Maždaug tuo pat metu Ruth pradėjo bėgioti ir užsiiminėti fitnesu bei pradėjo dirbti slauge senelių namuose. Antony tuomet vylėsi, kad problemos išsispręs, rašoma mirror.co.uk.

Jis pasakoja: „Vieną vakarą, 2018 metų rugpjūtį, aš pasiėmiau Ruth iš darbo ir ji man papasakojo, kad tą dieną vieną iš senelių namų gyventojų ji buvo išsivedusi apsipirkti. Ji papasakojo, kad neįgaliojo vežimėlyje sėdinti moteris savo sąskaitoje turėjo 98 tūkstančius. Kažkas jos balse, jai pasakojant šią istoriją, mane neramino. Supratau, kad Ruth greičiausiai turi prieigą prie kortelės ir PIN kodo. Daugiau apie tai nekalbėjome, bet aš pradėjau nerimauti, nors ir nebuvo jokios priežasties. Tai buvo instinktas“.

Išgirdo kalbant per miegus

2018 metų lapkritį jis rezervavo šeimos kelionę į Meksiką ir jo įtarimai pasitvirtino, kai Ruth pradėjo be saiko leisti pinigus. Jis pasakoja: „Ruth per tas atostogas rezervavo daug kelionių. Ji tikrai leido per daug pinigų. Kai jos paklausiau, ji man atsakė, kad giminaičiai jai davė 1000 svarų atostogų išlaidoms. Nebuvau tikras, ar turėčiau ja tikėti“.

Tų pačių metų gruodžio pradžioje Ruth dėl epilepsijos kurį laiką nedirbo. Netrukus po to Antony išgirdo ją kalbant per miegus. Tuomet jis prie lovos rado rankinę, kurioje buvo keturi ar penki 20 £ banknotai, kurie buvo beveik iškritę iš rankinės. Norėdamas ją uždaryti, Antony pamatė debetinę kortelę, priklausančią senelių namų gyventojai.

Jis sakė: „Ruth kažką murmėjo apie pinigus ir mane pažadino. Ant grindų pamačiau rankinę su keliais krintančiais bankontais. :Sudėjau juos atgal į rankinę ir tada pamačiau kortelę. Akimirksniu viską supratau ir pasidarė labai bloga. Negalėjau tuo patikėti. Kai Ruth pabudo, jai pasakiau, ką radau, ir ji prisipažino. Liepiau jai susikrauti daiktus ir eiti lauk. Buvo labai skaudu, bet neturėjau kito pasirinkimo – turėjau apie ją pranešti policijai“.

Po kelių savaičių Anthony kreipėsi į policiją ir Ruth netrukus buvo suimta. Jos teismas vyko 2021 metų vasarį. Antony pasakoja: „Kai byla buvo paviešinta, mūsų kaimelyje kilo tikras skandalas. Dėl to mano šeima labai kentėjo. Aš pasielgiau teisingai, bet mane vis tiek teisė kartu su Ruth“.

Prisipažino pavogusi pinigus

Ruth Fort teismo posėdžio metu prisipažino pavogusi 7200 svarų. Apsiginti negalinčios moters pinigų ji tykojo apie du mėnesius. Ji nuteista 16 mėnesių laisvės apribojimo, o viena iš teismo sąlygų buvo kreiptis pagalbos dėl priklausomybės. Teisėja Antony pagyrė už jo „teisius“ veiksmus, sakydamas, kad greičiausiai buvo labai sunku taip pasielgti.

Nusikaltusiajai ji sakė: „Pagunda čia virto gobšumu, todėl turėtum savo elgesio labai gėdytis“.

Šį mėnesį Ruth byloje vyko dar vienas posėdis, nes ji pažeidė nustatytas sąlygas, du kartus neatėjusi į priklausomybės nuo narkotikų reabilitacijos sesijas ir taip pat praleidusi susitikimą su jai paskirtu lygtinai paleistų nuteistųjų pareigūnu.

R. Fort pripažino nesilaikiusi nuosprendžio ir teisėja nusprendė jai suteikti dar vieną, paskutinę galimybę. Jai nustatyta šešias savaites truksianti komendanto valanda nuo 7 val. ryto iki 7 val. vakaro, kurią pažeidus ar dar kartą nusikaltus moteris turėtų būti įkalinta.

Antony pasakoja: „Mano angelas puolė, todėl turiu jai padėti. Man atrodo, kad kol kas taip pat ir sistema mus labai nuvylė“.