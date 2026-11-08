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TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Išgirdę, kiek šiai moteriai metų, internautai negalėjo patikėti: kaltina melu

2026-11-08 10:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-08 10:00
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Kai 34-erių mama socialiniame tinkle įkėlė nekaltą asmenukę, ji net neįsivaizdavo, kad bus užplūsta žiaurių ir neapykantos pilnų komentarų bangos, tačiau turi ką pasakyti savo kritikams, kaltinantiems ją, kad ši meluoja apie savo amžių.

Amanda Martin (nuotr. stop kadras)

Kai 34-erių mama socialiniame tinkle įkėlė nekaltą asmenukę, ji net neįsivaizdavo, kad bus užplūsta žiaurių ir neapykantos pilnų komentarų bangos, tačiau turi ką pasakyti savo kritikams, kaltinantiems ją, kad ši meluoja apie savo amžių.

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Amanda Martin kovojo su kūno dismorfija ir didžiąją gyvenimo dalį nekentė savo išvaizdos. Tačiau pastaruoju metu savo makiažo įvaizdžių demonstravimas socialiniuose tinkluose tapo galingu būdu pasitikėjimui savimi sustiprinti.

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Vis dėlto, nors jos paskyros paprastai yra puiki vieta rasti bendraminčių, 34 metų slaugytoja iš Louestofto, Safolko, neseniai sužinojo, kokia negailestinga gali būti virtuali erdvė.

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Paviešinus nuotrauką – patyčių banga ir kaltinimai, kad meluoja savo amžių

Įkėlusi naują nuotrauką, ji tapo piktų internetinių komentatorių taikiniu, kurie kaltino ją meluojant apie savo amžių, rašo mirror.co.uk.

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Vienam „laido riteriui“ nemandagiai paklausus mamos, ar jai 34-eri pagal „šuns metus“, kiti ją ėmė lyginti su šešiasdešimtmete.

Nors Amanda sugebėjo pasijuokti iš dalies patyčių, staigus neapykantos antplūdis ją vis dėlto paveikė. Visgi dabar ji atsisako leisti kritikams laimėti ir žada toliau kelti nuotraukas kaip pavyzdį to, kaip iš tikrųjų atrodo tikros, filtrų nenaudojančios moterys.

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Atsikirsdama neapykantos kurstytojams, Amanda sakė: „Asmeniškai manau, kad didelė dalis mūsų iškreipto supratimo apie tai, kaip turėtų atrodyti skirtingo amžiaus žmonės, kyla iš reklamų, žiniasklaidos, o dabar ir iš socialinių tinklų.

Mes nuolat esame apsupti moterų, turinčių neįtikėtinai lygią odą ir labai mažai matomų senėjimo požymių, atvaizdų, ir mes ne visada žinome, kas slypi už tų nuotraukų – ar redagavimas, filtrai, kosmetinės procedūros, ar tiesiog labai brangūs grožio ritualai.

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Neturiu absoliučiai nieko prieš ką nors, kas pasirenka botoksą, užpildus ar kitas procedūras, jei tai teikia joms laimės, tačiau manau, kad moterys gali jausti milžinišką spaudimą jas darytis, nes mums nuolat parduodama nereali ir dažnai brangi grožio versija.

Jau beveik pasiekėme tašką, kuomet visiškai normalūs dalykai, tokie kaip raukšlės, odos tekstūra ir senėjimo požymiai, gali žmones nutebinti. Manau, kad turime matyti daugiau tikrų veidų ir prisiminti, kad senėjimas nėra kažkas, ką moterys turėtų slėpti ar už ką turėtų atsiprašinėti.“

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Atsivėrė, kaip reagavo į pasipylusią kritiką

Kalbėdama apie tai, kaip ją paveikė ši dideliu mastu išplitusi diskusija apie jos išvaizdą, ji atvirai atsakė į šį klausimą nieko neslėpdama.

„Kai kurie komentarai mane nuoširdžiai prajuokino, bet meluočiau sakydama, kad jie manęs visiškai nepaveikė.

Buvo vienaip ar kitaip tyčiojamasi iš mano išvaizdos didžiąją mano gyvenimo dalį, todėl matant šimtus nepažįstamųjų, nagrinėjančių mano išvaizdą ir abejojančių, ar man tikrai 34-eri, atvėrė senas žaizdas.

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Iš pradžių labai skaudėjo, nes sugrąžino jausmus, kuriuos, maniau, jau palikau praeityje. Tačiau savęs rodymas internete taip pat padėjo man užsiauginti daug storesnę odą.

Supratau, kad visada bus kas nors, turintis nuomonę apie jūsų išvaizdą, ypač socialiniuose tinkluose, ir aš nenoriu, kad šios nuomonės sutrukdytų man daryti tai, ką nuoširdžiai mėgstu.

Aš vis dar esu žmogus ir kartais koks nors komentaras apie mane paveikia, tačiau mokausi suprasti, kad kito žmogaus nuomonė apie mano veidą neprivalo tapti mano nuomone apie save“, – atviravo A. Martin.

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