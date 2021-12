Išgirdę, kaip moteris per šventes pasielgė su vyro sūnumi, kiti pakraupo: „Netelpa galvoje“

„Reddit“ socialiniame tinkle moteris buvo sukritikuota už tai, kad Kalėdų kartu švęsti nepasikvietė „mažiau pasiekusio“ vyro sūnaus, rašoma mirror.co.uk.

Moteris paaiškino, kad jos 64 metų amžiaus vyras iš pirmos santuokos turi du vaikus – dukrą, kuriai 35, ir sūnų, kuriam 31.

„Jo dukra gyvena užsienyje ir su ja mažai bendraujame, todėl nesame labai artimi“, – sako „Reddit“ įraše pasakojo ji, – „o sūnus gyvena vos 15 minučių atstumu, ir su juo kartais matomės. Jis geras vaikinas, bet visai kitoks, nei mes su vyru. Jų motina mirė, kai abu vaikai buvo paaugliai“.

Moteris pati turi 41 metų amžiaus sūnų, kuris yra „labai daug pasiekęs“ finansų brokeris, vedęs ir turintis tris savo vaikus, o jos vyro sūnus tuo tarpu tėra „vidutinių pasiekimų fotografas“. Dėl to paprastai per Kalėdas kyla konfliktų, nes moteris jas nori leisti su sūnumi ir jo šeima bei savo dabartiniu vyru.

Jautė svetimą gėdą

Ji tęsė pasakojimą: „Prieš ketverius metus pasikvietėme ir vyro sūnų, ir nors jis bandė prisitaikyti, vis tiek jautėsi ne savo vietoje. Jis nusprendė, kad galima Kalėdų kartu švęsti ateiti apsirengus tiesiog džinsais ir marškinėliais – man buvo labai gėda, negalėjau pažiūrėti kitiems į akis.

Nuo tų metų nusprendėme jo daugiau nebekviesti, ir iki šių metų dėl to nekilo jokių problemų. Mes pas jį į namus atėjome anksti ryte. Planavome apie 11 valandą eiti pas mano sūnų, todėl laiko turėjome nedaug – įteikėme jam dovaną ir išėjome. Jis mums nieko nepadovanojo.

Tą pačią dieną mano vyras jam parašė ir paklausė, ar gerai praleido Kalėdų dieną, o jis atsakė: „A, tai va kas šiandien buvo, ačiū už šokoladą ir trijų minučių vizitą“. Mano vyrą tai labai nuliūdino, bet aš likau pasibaisėjusi. Norėjau su juo pasikalbėti ir pastatyti jį į savo vietą, bet vyras atėmė iš manęs telefoną ir paprašė palikti jį ramybėje.

Nuo tada praėjo dvi dienos, jis jau ir vėl šnekasi su mano vyru, atrodo, kad abu tiesiog pamiršo tą situaciją, bet aš ir toliau pykstu. Ne mano kaltė, kad jis ne tiek daug pasiekęs, kaip mano šeima, ir kad blogai jaučiasi mūsų tarpe“.

Savo įrašą ji užbaigė klausdama, ar yra blogas žmogus dėl to, kad nepakvietė vyro sūnaus kartu švęsti Kalėdų.

„Galbūt iš dalies ir esu,“ – svarstė ji, – „nes iki vedybų mano vyras nebuvo labai turtingas žmogus, ir jo sūnus užaugo žemesnės klasės aplinkoje, dėl ko jis, aišku, nekaltas, bet, kita vertus, ir aš nekalta. Nežinau, kieno teisybė“.

Internautai liko pakraupę

Tačiau kiti socialinio tinklo naudotojai greitai pastatė moterį į vietą. Vienas jų rašė: „Kaip po galais jam reikėjo žinoti, kad džinsai dėl kažkokių mistiškų priežasčių netinka ir kad kam nors tai apskritai rūpi?“

Kitas rašė: „Nenuostabu, kad dukra jau su jumis nebebendrauja“.

„Vien tas faktas, kad visos šitos situacijos būtų buvę galima išvengti iš anksto sūnui pasakius, koks bus aprangos kodas per Kalėdas prieš ketverius metus arba tiesiog kitais metais jį pakvietus ir jam pasakius, kaip reikėtų apsirengti“, – rašė trečias.

Dar vienas žmogus pridūrė: „Tavo vyras yra vienintelis gyvas iš jų dviejų tėvų. Ir jis tesugebėjo per Kalėdas savo sūnui skirti tris minutes, o visą kitą laiką praleido su žmonos vaiku?! Man tiesiog galvoje netelpa“.

Įrašo autorė vėliau į komentarus atsakė pripažindama, kad apie aprangos kodą nieko nesakė, bet kad tai turėjo būti savaime suprantama.

Ji rašė: „Nusprendžiau parašyti, nes vis atsiranda klausiančių. Ne, apie aprangos kodą nieko nesakiau, bet jis pakankamai laiko yra praleidęs su manimi ir su savo tėvu, todėl tai buvo savaime suprantama. Džinsai ten visai netiko ir labai negražiai atrodė.

Be to, Kalėdas šventėme ne mano, bet mano sūnaus namuose, ir jam taip pat buvo dėl to nepatogu, nes, pirma, taip jis parodė blogą pavyzdį jo vaikams, ir antra, buvo ir kitų svečių, kuriems tai padarė prastą įspūdį“.