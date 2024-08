Išgėrus alkoholio parausta veidas? Turi jums blogų žinių

Klinikinės toksikologijos gydytojas Haris Jakavičius, Respublikinio priklausomybės ligų centro Vilniaus filialo Ambulatorinio skyriaus vedėjas paaiškino, kodėl šie simptomai atsiranda, kokią reikšmę jie gali turėti žmogaus sveikatai, ir ką galima padaryti siekiant sumažinti alkoholio sukeltą poveikį organizmui.

Organizmui pavojingos būklės

Paklaustas apie tai, kodėl kai kuriems žmonėms paraudonuoja veidas išgėrus alkoholio, specialistas paaiškina, jog alkoholis patekęs į žmogaus organizmą veikia kaip vazodilatatorius (išplečia kraujagysles), todėl į jas priteka daugiau kraujo. Tai atsispindi paviršiniuose kūno audiniuose, taip pat ir veide, kuomet jis išrausta.

REKLAMA

REKLAMA

„Dėl didesnio kraujo pritekėjimo į paviršinius kūno audinius, žmogui atsiranda ir karščio pojūtis, jis daugiau atiduoda savo kūno šilumos į aplinką („šildo orą“), dėl šio pojūčio nusirengia viršutinius rūbus, todėl jo organizmas greičiau vėsta. Šis fenomenas labai dažnai pastebimas skubios pagalbos skyriuje žiemos metu, kai į priėmimą atvežami neblaivūs sušalę žmonės“, – teigia gydytojas.

REKLAMA

Taigi, kas vyksta organizme, kai alkoholis sukelia šį paraudonavimą? Ar tai gali signalizuoti apie sveikatos sutrikimus ir ar tai pavojinga? Pasak H. Jakavičiaus, tai yra tik vienas iš daugelio požymių, kad žmogus galimai yra vartojęs alkoholio, tačiau tai nėra specifinis požymis vartojant alkoholį, kadangi yra kitų ligų ir būklių dėl kurių gali išrausti veidas.

„Natūralu, kuo alkoholio suvartotas kiekis yra didesnis, tuo šis požymis gali būti ryškesnis. Kartu su sąmonės prislopinimu, aukštu pulsu, žemu kraujospūdžiu tai gali signalizuoti apie didelį suvartoto alkoholio kiekį, galimai apsinuodijimą juo.

REKLAMA

REKLAMA

Jei žmogaus kraujagyslės išsiplečia, natūraliai padidėja kraujotakos sistemos tūris, todėl automatiškai didėja krūvis širdžiai, nes ji turi pumpuoti kraują į didesnį plotą.

Tam, kad širdis efektyviai tai darytų, ji pradeda greičiau susitraukinėti, pasireiškia tachikardija, kai susitraukimų dažnis viršija 100 k/min. ir daugiau. Užsitęsusi tachikardija gali išprovokuoti širdies ritmo sutrikimus, tokius kaip sinusinės aritmijos, prieširdžių virpėjimas. Tai yra organizmui pavojingos būklės.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kraujospūdis dėl vazodilatacijos žmogaus organizme gali nukristi, kas gali sukelti silpnumo, galvos svaigimo pojūčius“, – įspėja H. Jakavičius.

Pavojingesni yra širdies ritmo sutrikimai

Kokias ligas ar būkles gali išduoti veido paraudonavimas, karščio pojūtis ir širdies permušimai išgėrus alkoholio ir kada reikėtų kreiptis į gydytoją dėl šių simptomų? Pasak specialisto, konkrečiai veido paraudonavimas ir karščio pojūtis yra tik kūno reakcijos į alkoholio patekimą į organizmą.

REKLAMA

Pavojingesni simptomai yra širdies ritmo sutrikimai, kuriems kartojantis reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kuris esant indikacijoms gali rekomenduoti užsiregistruoti kardiologo konsultacijai.

Vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį į visų šių simptomų dažnį. Jei tai kartojasi dažnai, galbūt verta susimąstyti, ar žmogus nepiktnaudžiauja alkoholiu ir, ar jam nesivysto priklausomybė alkoholiui.

„Dažniausiai kalbėdami apie alkoholį ir jo nukenksminimą organizme, kalbame apie kepenis, kurios ir atlieka šią funkciją. Jei kepenys sveikos, nepakenktos to paties ilgalaikio alkoholio vartojimo ar kitų ligų, alkoholis organizme yra suskaidomas greičiau ir žalingai veikia kitus organus, tarp jų ir širdį, trumpiau. Jei kepenys vis dėlto yra pakenktos, jos negali kokybiškai atlikti savo funkcijos ir alkoholis organizmui daro didesnę momentinę žalą.

REKLAMA

Viskas priklauso, nuo gryno alkoholio (etanolio) kiekio skirtinguose alkoholiniuose gėrimuose – kuo jo daugiau, tuo simptomai gali pasireikšti greičiau.

Natūralu, tai priklauso ir nuo suvartojamo alkoholio kiekio. Pavyzdžiui 200 ml 5% alaus yra tiek pat etanolio kiek 25 ml stipraus 40% gėrimo, todėl pastarojo reikės mažiau, tam, kad į organizmą patektų tiek pat etanolio, kiek išgėrus 200 ml alaus“, – pasakoja gydytojas.

Norint išvengti šių nemalonių ir kartais sveikatai pavojingų pojūčių, esminis gydytojo patarimas būtų išvis vengti alkoholio vartojimo.

„Vis dėlto, jei alkoholis vartojamas, tai turėtų būti daroma saikingai. Pagal rekomendacijas mažai rizikingas alkoholio vartojimas vyrams yra ne daugiau kaip 4 standartiniai alkoholio vienetai (SAV) per dieną ir 14 SAV per savaitę, moterims – ne daugiau kaip 3 SAV per dieną ir 7 SAV per savaitę“, – pabrėžia gydytojas.