Išdavė triuką prieš naktį: išsimiegosite daug geriau

Per didelės pastangos užmigti gali sukelti (arba tęsti) nerimastingos energijos ciklą, kuris neleidžia protui nurimti. Jei protas negali atsipalaiduoti, tai ir kūnui tikrai bus sunku. Tačiau galite išbandyti kelias gudrybes ir jums pavyks nukreipti protą ir kūną į saugaus išsijungimo režimą, rašo healthline.com.

Kaip užmigti per 60 sekundžių

Šie du metodai yra orientuoti į jūsų kvėpavimą arba raumenis, padeda atsikratyti minčių ir užmigti. Jei nesate dar bandę šios priemonės, ji gali trukti ilgiau, iki 2 minučių.

4-7-8 kvėpavimo metodas

Suvienijus meditacijos ir vizualizacijos galias, šis kvėpavimo būdas ilgiau praktikuojant tampa veiksmingesnis. Jei sergate kvėpavimo takų ligomis, pvz., astma ar LOPL, obstrukcine plaučių liga, prieš pradėdami pasikonsultuokite su gydytoju, nes tai gali pabloginti simptomus.

Liežuvio galiuką priglauskite prie gomurio visai šalia priekinių dantų ir ten laikykite visą pratimo laiką. Kaip atlikti vieną 4-7-8 kvėpavimo ciklą:

Truputį praverkite lūpas Labai greitai iškvėpkite visą orą iš plaučių pro burną švokščiant. Sučiaupkite lūpas ir įkvėpkite tyliai pro nosį skaičiuodami ik 4.

Sulaikykite kvėpavimą 7 sekundes. Po to per 8 sekundes iškvėpkite. Kiekvieno etapo pabaigoje nebūkite per daug budrūs ‒ stenkitės negalvoti. Šį kvėpavimo ciklą kartokite keturis kartus. Atsipalaidavimą galite pajusti anksčiau nei tikėjotės ir ramiai užmigti.