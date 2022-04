Išdavė skaniausią bulvinių blynų receptą: taip kepa mama ir seneliai

„Tai vienas paprasčiausių bulvinių blynų receptų, pagal kurį didžioji dalis lietuvių kepa bulvinius blynus. Bent jau taip, tradiciškai bulviniai blynai buvo kepami tiek mano senelių, tiek mano mamos namuose. Kas be ko, receptą galima prisitaikyti pagal save“, – sako tinklaraščio „Lithuanian in the USA“ autorė Liucija.