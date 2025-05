Išdavė, kaip išvirti tobulą bulvių košę: naudoja 1 slaptą ingredientą

Ruošiant bulvių košę lengva suklysti, nes per daug suvirus arba per mažai sutrynus bulves, jos gali išskirti per daug drėgmės arba būti per sausos.

Į bulvių košę deda slaptą ingredientą

Tačiau kulinarinių knygų autorė ir „Love and Lemons“ įkūrėja Jeanine Donofrio pasidalijo patarimais, kaip kaskart pasigaminti tobulą bulvių košę, rašo express.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Ji sako, kad gaminant bulvių košę verta įdėti grietinės, nes ji labai pagerina košės tekstūrą ir skonį.

REKLAMA

„Nejuokauju sakydama, kad tai geriausia bulvių košė, kokią tik esu valgiusi. Ji itin sodraus skonio, tobulai kreminė, o grietinė suteikia gardų pikantišką poskonį“, – teigė kulinarė.

Ji pridūrė: „Techniškai šis ingredientas nėra privalomas. Jei jį praleisite, skonis vis tiek bus puikius. Tačiau jei norite geriausios bulvių košės, labai rekomenduoju įmaišyti grietinės! Dėl to košė tampa kreminė ir įgauna pikantišką skonį.“

REKLAMA

REKLAMA

Šiam gardžiam garnyrui pagaminti reikia tik kelių ingredientų, tačiau grietinė padeda bulvių košei išlikti drėgnai.

Grietinė taip pat suteikia pikantiškumo, kuris subalansuoja skonį, bulvių košė nebūna „per sunki“, ji bus glotni. Taip gaunama geresnio skonio bulvių košė, ji būna aksominės tekstūros ir nereikia naudoti itin daug pieno ir sviesto.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Bulvių košės receptas

Bulių košei jums reikės:

1,35 kg bulvių;

115 g nesūdyto sviesto;

240 ml pieno;

60 ml grietinės;

Trijų česnako skiltelių (nuluptų);

Druskos ir pipirų;

Smulkintų laiškinių česnakų.

Pirmiausia paruoškite bulves: nuplaukite ir nuskuskite jas, tada supjaustykite vienodais dideliais gabalais.

REKLAMA

Sudėkite bulves ir česnakus į didelį puodą, užpilkite šaltu vandeniu, pagardinkite druska ir užkaiskite, virkite ant didelės ugnies.

Kai bulvės užvirs, sumažinkite ugnį ir virkite dar apie 15-20 minučių. Kai bulvės suminkštės, nupilkite vandenį.

Pradėkite trinti bulves ir česnakus, nepamiršdami vis įpilti pieno ir įdėti sviesto. Pagardinkite druska ir pipirais, tada toliau trinkite, kol gausis vientisa masė.

Kai bulvės bus visiškai sutrintos, į masę įmaišykite grietinę. Ant viršaus pabarstykite laiškinių česnakų ir galite uždėti nedidelį gabalėlį sviesto.