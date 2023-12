Iš parduotuvės parsinešėte kietą avokadą? Štai, kas jį suminkštins

Nesijaudinkite, turiu keletą puikių patarimų, kaip avokadą paversti minkštu ir sultingu vos per 30 sekundžių! Taigi, ką reikia daryti?

Kaip per pusę minutės suminkštinti avokadą?

Pirmiausia pakalbėkime apie tai, kodėl avokadą taip svarbu įtraukti į savo mitybos racioną. Tai – ne tik skanus salotų ir buritų ingredientas! Avokadai yra labai naudingi sveikatai.

Juose gausu mononesočiųjų riebalų, kurie padeda sumažinti cholesterolio kiekį kraujyje ir palaiko širdies ir kraujagyslių sveikatą.

Be to, avokadai yra puikus vitaminų ir mineralų šaltinis, įskaitant vitaminus C, K, B6, taip pat kalį, folio rūgštį ir antioksidantus. Šis mažas žalias stebuklas padeda mums jaustis sveikiems ir energingiems.

Taigi, grįžkime prie mano istorijos apie kietąjį avokadą: pasidalinsiu keliais naudingais patarimais, kaip išspręsti šią problemą.

Į pagalbą pasitelkite bananą

Jei prinokusio avokado nereikia tuojau pat, galite pasinaudoti šiuo patarimu. Palikite avokadus prie bananų per naktį. Kodėl būtent prie bananų?

Bananai gamina etileną – dujas, kurios padeda vaisiams sunokti. Ir štai: ryte avokadas bus minkštas ir prinokęs! Šis metodas, žinoma, užtrunka ilgiau, bet kartais tereikia šiek tiek kantrybės.

Mikrobangų krosnelė ir šakutė

Jei neturite laiko laukti, yra ir kitas būdas. Avokadą keletą kartų pabadykite šakute. Tada įdėkite į mikrobangų krosnelę 30 sekundžių. Tikrinkite rezultatą kas 10 sekundžių, nes norite pasiekti tobulą minkštumą, bet ne perkaitinti avokadą.

Orkaitė ir folija

Jei turite šiek tiek daugiau laiko, suvyniokite avokadą į foliją ir pašaukite į iki 90 laipsnių įkaitintą orkaitę 10 minučių. Šis būdas atima daugiau laiko, tačiau rezultatas to vertas – avokadas taps minkštas, o jo skonis išliks.

Dabar jau žinote, kaip avokadą padaryti minkštą ir sultingą vos per 30 sekundžių: net ir tada, jei nusipirkote neprinokusį vaisių. Nebijokite eksperimentuoti ir kurkite skanius bei sveikus patiekalus su šiuo nuostabiu ingredientu.

Mėgaukitės kiekvienu švelnaus avokado minkštimo kąsneliu ir džiaukitės puikia sveikata!

Maisto gaminimas visada reikalauja kūrybiškumo. Net ir paprastas avokadas gali tapti nuostabių patiekalų kūrimo dalimi. Avokadas yra ne tik idealus gvakamolės ar salotų ingredientas.

Galite dėti avokadą kokteilius, tortilijas, avokadu galite pagardinti makaronus ar net sūrio pyragą, dėti į sriubas ar juo paskaninti skrebučius. Galimybės yra neribotos, ir tik jūs galite nuspręsti, ką gaminti iš šio nuostabaus vaisiaus.

Autorius: zinoti.lt