Iš emigracijos grįžęs vyras Lietuvoje patyrė šoką: „Ko čia slankioji, tavo vieta kapuose“

Situaciją bandė spręsti „TV Pagalbos“ gelbėtoja Toma Arcišauskaitė-Lukošienė.
Naglis (vardas pakeistas) 40 metų gyveno Prancūzijoje. Su drauge buvo pasistatęs namą, turėjo darbą, tačiau po skyrybų jiedu pardavė namą ir jam teko išsikelti gyventi kitur. Jis nuomavosi namą ir su savininku sutarė, kad kai padarys remontą, savininkas šį būstą perrašys Nagliui. Visgi, kai tik užbaigė remontus, savininkas vyrą išvarė lauk.
„Sesuo, vaikai, kiti giminės kvietė grįžti į Lietuvą. Sakė, atvažiuok, padėsim, neprapulsi, surasim darbą, surasim, kur gyventi. Kai atvažiavau, atsidūriau lauke. Atėjau prie vaikų namų, o jie sako, kad kvies man policiją. Ko čia slankioji, tavo vieta kapuose“, – skaudžius vaikų žodžius prisiminė Naglis.
Visiems padėdavo, o dabar artimieji nuo jo nusisuko?
Vyrui skaudu, kad kai gyveno Prancūzijoje, jis savo vaikams padėjo finansiškai – siųsdavo pinigus, veždavo dovanas. O dabar, kai pagalbos reikia jam pačiam, vaikai jo išsižadėjo. Jis jaučiasi išduotas pačių artimiausių jam žmonių.
Naglis tvirtina, kad vienintelė sesuo priėmė jį pas save, tačiau, anot jo, sesuo yra sunkaus charakterio, dėl to jis geriau gyvens gatvėje nei pas ją.
„Jokios neapykantos neturiu ant jų (šeimos). Jie yra vargšai žmonės, nes yra be širdies. Aš ir svetimą žmogų, net šunį priimčiau, jei matyčiau, kad jis yra nevalgęs. O aš jiems – prasčiau už šunį. Nežmogiški žmonės“, – skundėsi vyras.
Jis pasakojo, kad buvo susiradęs namuką, kuriame galėtų gyventi – toje apylinkėje galėtų ir susirasti darbą. Kad galėtų įsikelti į būstą, jam reikėjo sumokėti 700 eurų avansą ir jis tikėjosi, kad platus giminės ratas galėtų jam padėti. Jis tvirtino, kad tik pradėjęs dirbti iškart visus pinigus grąžintų. Šį planą jis išdėstė giminaičiams ir visi tikino, kad jam padės. Bet kai atėjo laikas surinkti šiuos pinigus, artimieji pasakė, kad jam pinigų neduos.
Dukra: koks jis tėtis, tik pavadinimas toks
Gelbėtoja Toma susitiko su Naglio dukra, kuri tikino, kad šio vyru net nelaiko savo tėvu, mat jis jos neaugino.
„Kai buvai Prancūzijoje, tau vaikai buvo reikalingi? Kiek kartų atvažiuodavai, po visą giminę pinigais taškydavaisi, bet mes buvome tau paskutinėje vietoje – ubagai. Bomžai mes buvome. Du sykius po 100 eurų siuntei. Jūs net nežinote, kiek jis Prancūzijoje prisidirbęs – kur gyveno, kiek jis kaimynams langų išdaužė“, – pasakojo dukra.
Nepaisant praeities nuoskaudų, moteris bandė padėti tėvui ir surado jam darbą. Tačiau ji nusivylė, esą tėvas nevertina to, ką gauna, bet kelia savo sąlygas. Moteris tikino, kad būtent dėl to niekas iš artimųjų nebenori turėti su juo reikalų.
„Atvažiavo, davėm jam pradžią. Suradom darbą. Kiek laiko pradirbo? Savaitę bent? Jis sakė, ai, atsibodo, tai pasiunčiau juos ir išėjau. (...) O mus bomžais vadina. – Kas taip vadina? Tėtis? – Na, koks jis tėtis, tik pavadinimas toks, kad tėtis. Mane kiaule vadindavo – tai čia tėtis? Jums jis vienaip sako, o už akių – kitaip. Aš ir pagarbos dar gražiai elgiausi“, – sakė dukra.
Įsikišo policija
Gelbėtojai Tomai bekalbant su pagalbos prašančiu vyru ir jo dukra, į kiemą atvažiavo policijos pareigūnai. Dukra atskleidė, kad viena iš priežasčių, kodėl Naglis grįžo į Lietuvą, gali būti ta, kad jis Prancūzijoje yra paieškomas.
Pasak jos, tėvui kartais užeina pykčio priepuoliai, kurių metu jis tampa neprognozuojamas. Taip jis yra išdaužęs automobilio bei namų langus, duris. Dėl to dabar, atvykus policijai, vyrui buvo išrašytas smurto artimoje aplinkoje orderis, dėl kurio jis 14 dienų negalės lankytis dukters namuose.
Kaip šią žinią priėmė vyras, pamatykite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.