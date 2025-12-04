Irina negali patikėti tėvo įžūlumu – 17 metų melavo, o dabar prašo pinigų: „Širdį skauda“

TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje Renata ir Edgaras bandys išsiaiškinti, kas vis dėlto nutiko, kad dabar tarp šių žmonių yra tokie šalti santykiai.
Aleksandrui gyvenimas nebuvo nuolankus – po ilgų santuokos metų jis su žmona nusprendė išsiskirti, dukra Irina paliko tėvą ir kuria savo šeimą, o buvusioji pardavė butą ir išvyko į Angliją. Vyras buvo išmestas į gatvę, bet kaimynė Greta leido apsigyventi pas ją.
Dabar jau trečius metus vyras gyvena iš moters gerumo. Tačiau to negana – Greta nori išsikraustyti iš Alytaus ir negali su savimi pasiimti garbaus amžiaus Aleksandro.
Todėl tėvas iš dukros bando prisiteisti senatvės išmokas ar bent jau kad priimtų gyventi po savo stogu. Bet Irina tokioms mintims toliau vystytis neleidžia.
„Aš atsakomybės ant savęs priimti negaliu. Iškeitei savo šeimą į šitą moterį, viskas“, – durdama pirštu savo tėvą kaltina ji.
Anot jos, Greta ir Aleksandras buvo meilužiai dar tuomet, kai vyro šeima buvo kartu. Šeimos santykiai pradėjo byrėti, kai buvusi žmona juos aptiko kartu lovoje. Kai jie išsiskyrė, Irinos mama dar leido Aleksandrui pagyventi bute 5 metus, o meilužiai esą naudojosi proga ir vis vaikščiojo vienas pas kitą.
„Tu su juo 20 metų gyveni ir neigi, kad meilužė 17 metų buvai“, – sako dukra.
„Dieve tu brangiausias <...> Kaip aš galiu būti meilužė, jeigu gyvenau su kitu vyru?“ – negali patikėti girdimu kaltinimu Greta.
Vyras neturi, kur kitur eiti
Buvusi žmona, nenorėdama visiškai palikti vyro ant ledo, yra iškėlusi sąlygą – jeigu Aleksandras susituoks su Greta, gaus net 16 tūkst. eurų. Šiuo metu pinigai yra saugomi Irinos. Tačiau Greta ir Aleksandras tuoktis atsisako, nes tada, pasak Gretos, jos vaikai jos atsisakys.
Siūlomi variantai važiuoti pas seserį į Rusiją arba gyventi nakvynės namuose Aleksandro netenkina, tačiau dabar vyras neturi, kur eiti.
„Įdomu, kiek širdis neskauda dukrai“, – kreipiasi Greta.
„Širdį skauda, bet aš ne viena gyvenu. Pas mane yra šeima. Ką man padaryti, 3 vaikus turint, 48 kv. m. turint – kur man jį paimti? Pinigų kišenėje neturiu“, – susigraudinusi sako Irina.
Ar pavyks Renatai ir Edgarui sutaikyti kadaise tokius buvusius artimus žmones? Ką dar papasakos Irina?
Atsakymus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
