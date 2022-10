Garsioji pora ir toliau pavergia ne vieno žiūrovo širdį, nes ir filmavimo aikštelėje, ir už jos ribų demonstruoja šiltus jausmus. Tačiau, panašu, ne viskas rožėmis klota, rašo trends.crast.net.

Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė jausmus: ar jo širdis užimta? (9 nuotr.) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) +5 Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram) Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė savo jausmus: ar jo širdis užimta? (nuotr. Instagram)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Serialo „Ir turtuoliai verkia“ gražuolis aktorius atskleidė jausmus: ar jo širdis užimta?

Teik Angelique, tiek Sebastian‘as apsilankė meksikiečio Adrian‘o Uribe laidoje „Naktį, bet be miego“ ir atskleidė keletą nežinomų faktų apie savo gyvenimą kartu ir atskirai.

REKLAMA

Viena iš užduočių, kuriose jie dalyvavo, yra klausimų serija, skirta patikrinti, kaip gerai vienas kitą pažįsta. Laidos vedėjas uždavė jiems keletą klausimų, į kuriuos jie atsakinėjo atskirai.

Nemėgsta mylimosios rūkymo ir knarkimo

Kai atėjo laikas pateikti atsakymą, kokia Angelique savybė nepatinka Sebastian‘ui, ji be dvejonių parašė, kad rūkymas, o tada atskleidė, kad S. Rulli jau anksčiau sužinojo apie šią jos priklausomybę ir dėl to net buvo susipykę ir nustoję kalbėti.

Deja, S. Rulli pateikė visiškai kitokį atsakymą ir paminėjo, kad jo partnerė knarkia, o tai yra viena iš savybių, kuri jam nepartinka.

REKLAMA

REKLAMA

„Ketinu su juo nekalbėti dar savaitę“, – atsiduso A. Boyer sužinojusi, kad Sebastian‘as pasakė, kad ji knarkia.

Nors jiedu susipažino dar 2010 m., filmuodamiesi telenovelėje „Teresa“, tuomet tarp jų užsimezgė tik draugystė, nes abu turėjo partnerius, tačiau kai jie vėl susitiko 2013 m. filmuodamiesi filme „Ką gyvenimas iš manęs pavogė“, jiems nebepavyko nuslėpti romantiškų santykių.

Kartu vaidina ir serialuose

Angelique ne kartą teigė, kad Sebastian‘as užkariavo jos širdį rodydamas dėmesį ir dėl to, kad jautė, kad visada gali juo pasikliauti. Be to, kaip ji teigia, viskas klostėsi be įtampos, o kartą, išvykusi atostogų į savo gimtąją šalį Prancūziją, ji ėmė taip jo ilgėtis, kad telefonu kalbėdavosi valandų valandas.

„Kai tik jis grįžo iš savo kelionės, o aš – iš savo, nebeapsimetinėjome ir įvyko tai, ko nesitikėjome“, – apie tai, kaip pradėjo susitikinėti, pasakojo A. Boyer.

O Sebastian‘as pabrėžė, kad nuo tada, kai tik susipažino su Angelique, žavėjosi jos talentu, atsidavimu ir, svarbiausia, grožiu:

REKLAMA

REKLAMA

„Tiesą sakant, visada žavėjausi ja kaip aktore. Susipažinome žinomos telenovelės „Teresa“ filmavime, jos profesionalumas, atsidavimas, požiūris, talentas patraukė mano dėmesį. Todėl pasakiau: „Kokia gera aktorė, kokia gera partnerė“, – interviu su Yordi Rosado pareiškė S. Rulli.

Serialą „Ir turtuoliai verkia“ žiūrėkite kasdien 14 val. per TV3 arba TV3 Play, paspaudę šią nuorodą.