Ineta Stasiulytė Šulijai atskleidė paslaptį: „Aš tą jau sprendžiu nuo šešių metukų“

I. Stasiulytė yra suvaidinusi daugybėje lietuviškų serialų ir filmų, jos veidą atpažįsta, ko gero, kiekvienas.

Tačiau kodėl ji pasirinko būtent aktorystę? Kaip laidoje kalbėjo aktorė, ji jau nuo 16 metų vaidino teatre, su trupe apkeliavo daug šalių, pelnė ne vieną apdovanojimą ir jau teatre vaidindavo pagrindinius vaidmenis.

„Ten buvo mano pradžia ir kai atėjo laikas rinktis, kur stoti, ne nebuvo abejonių, nes Rimas Tuminas tuo metu rinko kursą. Nestoti buvo neįmanoma“, – kalbėjo ji.

Atskleidė mėgstamiausią vaidmenį

Daugybę vaidmenų sukūrusi I. Stasiulytė paklausta, kuris vaidmuo, vis tik, yra jos mėgstamiausias, ji nė nedvejodama atsako, kad Džildos Vaigauskienės. Įsikūnydama į ją moteris gali pasakyti tai, ko būdama ne vaidmenyje nepasakytų.

„Tai yra mano iškrova. Visi mes, aktoriai, turim iškrovas, kur galime išsirėkti, būti agresyvesni nei mes būname gyvenime. Per vaidmenis mes labai daug išventiliuojame. Kai uždedamas ant ginklo duslintuvas, mūsų vaidmenys yra mūsų duslintuvai, kad mes realiame gyvenime neišsprogdintume visko“, – aiškino aktorė.

Per vaidmenis, anot laidos viešnios, galima atlikti daug terapijų sau, pasakyti tai, ką norisi. Būtent iš Džildos vaidmens ji mokosi nebijoti pasakyti, ką galvoja, todėl šį vaidmenį vadina savo mokytoja.

O kokia Ineta yra išsijungus filmavimo kameroms? N. Šulijai užsiminus apie jos jautrumą, aktorė atvirai pripažino, kad ši jos savybė – itin ryški ir ypač praverčia vaidinant:

„Šią savo savybę aš labai gerai žinau ir jautrumą galima įkinkyti į tam tikrus dalykus, tai man gali tarnauti ir teikti naudą. Mano profesijoje jautrumas yra naudingas, nes aš jaučiu visus dalykus, aš turiu emocijas, išraišką tai atreaguoti – tai yra mano instrumentas aktorystėje.

Bet gyvenime, pavyzdžiui, aš turiu neperspausti, turiu visą laiką jausti, suprasti, dėl to aš labai gilinuosi ir kapstausi po įvairiausius pasąmoninius dalykus ir analizuoju save.“

Gyvena nuo projekto iki projekto

Be to, kaip teigė N. Šulija, žvaigždės susidėliojo taip, kad I. Stasiulytė visada gyvena režime nuo vieno projekto iki kito. Aktorė pajuokavo, kad „nuo vieno vyro iki kito“ ir, pasirodo, tai lemia Saturno įtaka.

Kaip pasakojo N. Šulija, dėl šios planetos įtakos atėjus tam tikram laikui būna metas viską nutraukti. Jei dviejų žmonių santykis gyvas, Saturnui atsidūrus už santykius atsakingame būste gali ateiti nekalbadienai, tačiau jei santykiai jau išsisėmę, ateina metas juos nutraukti. Apibendrinant – ateina metas atgyventiems reikalams nukirsti.

Klausydama N. Šulijos pasakojimų apie Saturno planetą, Ineta pajuokaudama sakė, kad tai – jos „mėgstamiausia“ planeta. Astrologija besidominti moteris vos pamačiusi, kad padidėja Saturno įtaka, ima giliau kvėpuoti, nes jo poveikį jaučia stipriai.

„Kai žinau, kad Saturnas turi stipri įtaką kažkuriuo laikotarpiu, aš jį taip ir maitinu – išmetu daiktus, kurie atgyvenę, nereikalingi, susitvarkau ir viską pašalinu, kas jau nebereikalinga“, – pasakojo I. Stasiulytė.

Svarbų faktą suprato vos šešerių

Kalbai pasisukus apie tai, kaip dabar klostysis žinomos aktorės gyvenimas, astrologas paminėjo, kad prasidės vertybių perkainojimas, gali pasikeisti visas supratimas – jei dažnai atrodo, kad gyvenimas yra begalinis, galiausiai ateina suvokimas, kad jis vieną dieną baigsis, vienintelis klausimas – kiek meluodamas sau nueisi iki pabaigos.

Pasirodo, I. Stasiulytei šis klausimas nėra svetimas ir tai, kad gyvenimas turi pabaigą, ji suprato būdama dar labai jauna.

„Aš tą jau sprendžiu nuo šešių metukų, tada pirmą kartą supratau tą, kad už užuolaidėlės yra realybė, tas jausmas ir aš visą laiką jį nešuosi už savęs, visą laiką žinau ir jeigu atsitinka kažkas labai stipraus, pagalvoju: „Palauk, čia yra tai, į ką mes dabar einame“.

Aną pavasarį žiūriu į žydinčias obelis, vyšnias ir galvoju: „Jeigu mes žinotume, kiek pavasarių mums liko gyventi, nebesimandravotume taip, nusiramintume“. Jeigu, pavyzdžiui, galvoji, kad liko 30, 50 metų, o ką tu žinai – gal du?

Turi būti pasiruošęs išeiti su žinojimu, kad viską, ką aš dariau, dariau taip, kaip ir norėjau daryti, visiškai iš dūšios viską daryti ir niekur nefalšyvinti sau pačiai. Čia yra svarbiausia“, – laidoje kalbėjo moteris.

Išmoko stebėti iš aukščiau siunčiamus ženklus

Be to, žvaigždės rodo, kad Inetos laukia nenuobodus laikotarpis. Tai išgirdusi ji juokėsi, kad į žodį „nenuobodu“ telpa labai daug, tačiau ji aiškiai žino, kad net įvykus patiems netikėčiausiems dalykams, tai yra gerą, net jei iš pradžių to ir nesupranta.

Vis tik, skyriuose, kurie atsakingi už polėkį ilgalaikiuose, nuolatiniuose ryšiuose, kol kas tuščia, todėl visą dėmesį galės sutelkti į darbus. Tačiau N. Šulija pabrėžė, kad reikia stebėti siunčiamus ženklus, o tai I. Stasiulytė sako jau išmokusi daryti.

„Aš labai stebiu, galėčiau papasakoti tūkstančius neva stebuklingų istorijų, kurios yra visiškai realios. Labai įdomu, ką neseniai išgirdau iš vieno profesoriaus, kuris pasakoja apie Dievą. Kaip suprasti, kad Dievas egzistuoja? <...> Per ką Dievas, Visata, Kūrėjas kalba su mumis?

Kai būna vadinami sutapimai, tai nėra sutapimai, tai yra būdas komunikuoti ir pastebėti ženklus. Ir kai pradedi stebėti ženklus ir sutapimų nepriimti kaip savaime suprantamų, nereikšmingų, tada supranti, kad čia yra būtent tie ženklai, kuriais gali kaip kelio ženklais keliauti ir susirinkti visas savo sėkmingas keliones“, – atviravo aktorė.

Visą pokalbį su Ineta Stasiulyte laidoje „Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ žiūrėkite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

„Tavo horoskopai su Nagliu Šulija“ – sekmadieniais, 20.30 val. per TV3 Plus ir tv3.lt!