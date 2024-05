Ineta Stasiulytė prakalbo apie garsųjį Džildos vaidmenį: išmokė vieno svarbaus dalyko

Astrologo Naglio Šulijos paklausta, kaip nusprendė eiti aktorės keliu, I. Stasiulytė prisiminė, kad pirmuosius žingsnius žengė dar paauglystėje.

„Nuo 16 metų aš jau vaidinau teatre. Apkeliavome daug pasaulio, jau tuomet buvo daug laimėjimų ir pagrindinių vaidmenų. Tai – mano pradžia.

Kai atėjo laikas apsispręsti, kur stoti, net nebuvo abejonių, nes tuo metu Rimas Tuminas rinko kursą. Kitas mano variantas buvo psichologija“, – kalbėjo I. Stasiulytė.

Džildos personažas – svarbus Inetai Stasiulytei

Pasiteiravus, kuris aktorės vaidmuo labiausiai atitinka ją pačią, moteris pripažino, kad tai – garsusis Džildos Vaigauskienės personažas.

REKLAMA

REKLAMA

„Per jį aš pasakau daug dalykų, kurių šiaip nepasakyčiau. Tai yra mano iškrova. Visi mes, aktoriai, turime vaidmenis, per kuriuos labai daug išventiliuojame. Per personažą gali viską išsakyti ir niekas dėl to nesupyks“, – tikino ji.

REKLAMA

Tiesa, Ineta atskleidė, kad Džildos personažas išmokė ją vieno svarbaus dalyko.

„Supratau, kad nereikia bijoti pasakyti to, ką iš tikrųjų galvoji, jei tavo ketinimai geri ir neketini nieko įžeisti. Džilda šiuo atveju yra mano mokytoja“, – pripažino aktorė.

Laidos metu N. Šulija atskleidė, kad viena pagrindinių Inetos savybių – jautrumas. Moteris šiai minčiai neprieštaravo.

„Labai gerai žinau šią savybę, ypač prisiminus paauglystę ir studijų laikus. Suprantu, kad tą jautrumą galima įkūnyti į tam tikrus dalykus, kurie neša naudą.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo atveju mano profesijoje jautrumas yra dėkingas, nes aš jaučiu visus dalykus, moku juos išreikšti. Bet gyvenime turiu neperspausti, todėl labai daug gilinuosi ir analizuoju save. Man reikalingas stabilumas“, – teigė I. Stasiulytė.

Dalyvaudama laidoje aktorė prakalbo ir apie negailestingą laiko tėkmę: „Šį pavasarį žiūriu aš į tas žydinčias obelis ir galvoju, jei žinotume, kiek mums liko pavasarių, taip nemandravotume, nusiramintume. Jei galvoji, kad liko 30 ar 50... Ką tu žinai, gal tau liko tik 2.

Aš noriu būti bet kada pasiruošusi išeiti su žinojimu, kad tai, ką aš dariau, buvo taip, kaip ir norėjau.“

Visą pokalbį žiūrėkite vaizdo įraše straipsnio pradžioje.