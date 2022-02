Indijoje šis vaisius laikomas šventu: jis – vitamino C bomba

Sukate galvas, kuo paįvairinti kasdien virtuvėje naudojamų ingredientų skonį? Patiekalus pagardinkite sultingaisiais mangais. Ir nors mangas yra itin saldus vaisius – jis puikiai dera ir pikantiškų, žuvies ar mėsos patiekalų. Be to, šis rytų Azijos perlas pasižymi ne tik nepaprastu skoniu, bet ir naudingomis sveikatai savybėmis. Ne veltui mangas daug kur yra tituluojamas vaisių karaliumi – šis vaisius pasižymi itin dideliu vitamino C kiekiu.