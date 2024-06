Įlipęs į autobusą kaunietis pakraupo: tokio vaizdo nepamirš ilgai

„Kiekvienais metais Kauno viešajame transporte tos pačios problemos dėl vėdinimo. Autobusų parkas nuolat atnaujinamas, perkami brangūs nauji „MAN“ autobusai, kurie turi puikias oro kondicionavimo sistemas, bet kai kurie vairuotojai kaip piktnaudžiavo, taip toliau ir piktnaudžiauja, jų neįjungdami, bet vietoj to atidarydami langus.

O geriausios situacijos, kai nei oro kondicionierius neįjungtas, bet ir langai užrakinti specialiu prietaisu, kurio neturint keleiviai negali atidaryti langų.

Tada keleiviai paliekami dusti be oro, kai aplinkos temperatūra aukšta, keleiviai raudonais veidais. Apie kokią tuomet galima kalbėti viešojo transporto paslaugos kokybę ir miestiečių skatinimą nevažiuoti automobiliais, darnaus judumo skatinimą.

Nei vienoje Vakarų Pasaulio valstybėje tokių dalykų nebūna, jeigu oro kondicionierius transporto priemonėje yra, tai jis ir turi būti įjungtas. Kaip Kaunas atrodo prieš miesto svečius, užsienio turistus?“ – retoriškai klausė skundą „Kas vyksta Kaune“ redakcijai atsiuntęs skaitytojas.

Kaunietis gegužės pabaigoje esą keliavo keliais Kauno miesto autobusais ir pats įsitikino, kad dalyje jų neva neveikė oro kondicionierius. Negana to, užrakinti buvo ir langai.

„Koks tikslas pirkti autobusus su oro kondicionavimo sistemomis, jeigu miestiečiai vis tiek nejaučia jokių to privalumų ir turi prakaituoti karštomis dienomis, kaip ir buvo, kai autobusų parkas buvo senas prieš dešimtmečius.

Komentaras, kad sistemos automatinės ir pačios reguliuoja salono temperatūrą, šioje vietoje netinka, nes patys vairuotojai patvirtino, kad oro kondicionieriai nebuvo įjungti arba yra neva neveikiantys, kas skamba absurdiškai kalbant apie naujus ir brangius, modernius autobusus“, – teigė kaunietis.

Tikrins sistemą, informuos vairuotojus

Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ ketvirtadienį komentavo UAB „Kauno autobusai“ Viešųjų ryšių specialistė Greta Makūnaitė, šiuo metu bendrovė organizuoja kondicionavimo sistemų veikimo patikrinimus.

„Dėkojame keleiviui už pateiktą informaciją. Patikiname, kad jau organizuojamas pakartotinis kondicionavimo sistemų veikimo patikrinimas, o vairuotojai bus informuojami atkreipti dėmesį į temperatūros pokyčius autobuse ar troleibuse bei palaikyti tinkamą temperatūrą tose transporto priemonėse, kuriose gali ją reguliuoti.

Taip pat vairuotojams pakartotinai priminsime, kad pastebėjus gedimą ar nepakankamą kondicionavimo sistemos veikimą, turėtų būti atidaryti langai. Na, o keleivių prašome neatidarinėti langų, kai transporto priemonėje veikia kondicionierius – tai neleidžia tinkamai atvėsinti transporto priemonės vidaus“, – teigė G. Makūnaitė.

UAB „Kauno autobusų“ atstovė taip pat atkreipė dėmesį, kad beveik pusėje transporto priemonių oro temperatūra nustatyta automatiškai, todėl vairuotojai neturi galimybės patys reguliuoti salono temperatūros. Kitose transporto priemonėse, anot G. Makūnaitės, vairuotojai patys reguliuoja kondicionavimo sistemą.

„Visgi, esame gavę keleivių skundų, kad transporto priemonėse yra per šalta, todėl prisitaikyti prie kiekvieno keliaujančiojo poreikių labai sudėtinga. Vieniems per šalta, kitiems per karšta.

Dėl šios priežasties, prašome keleivių supratingumo ir patikiname, kad gavę informaciją iš vairuotojų, keleivių, nedelsiant imsimės veiksmų gedimams pašalinti“, – pridūrė UAB „Kauno autobusai“ atstovė.