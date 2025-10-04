Į Žemę nukrito neatpažintas objektas iš kosmoso: „Atrodo kaip milžiniškas perukas“

Objekto ilgis buvo apie 1,7 metro, o skersmuo – 1,2 metro. Viename gale buvo 40 cm skylė, kitame – vožtuvų sistema, o paviršius padengtas juodais plaukeliais, dailystar.co.uk.
Dėl to kai kurie socialinių tinklų vartotojai juokavo, kad objektas „atrodo kaip milžiniškas perukas“. Ant jo buvo užrašytas serijos numeris.
Į žemę nukrito neatpažintas objektas
Incidentas įvyko apie 18:30 ketvirtadienį, rugsėjo 25 d., Puerto Tirolyje, šiaurės Argentinoje.
Objektą rado 47 metų ūkininkas Ramón Ricardo González, kuris pamatė jį įstrigusį savo ūkio dirvožemyje.
Į įvykio vietą atvyko policija, ugniagesiai ir sprogmenų ekspertai, kad patikrintų, ar objektas nėra pavojingas.
Buvo nustatyta, kad jame nėra degių ar pavojingų medžiagų, tačiau kol tiriama jo kilmė, aplink objektą nustatyta 100 pėdų (30 m) saugumo zona.
Manoma, kad tai – kosminė šiukšlė
Pareigūnai neatmetė galimybės, kad tai gali būti kosminės šiukšlės, pavyzdžiui, raketos kuro bako kapsulė iš neseniai vykusios „SpaceX“ misijos.
O štai internautai spėliojo, kad tai galėtų būti kompozicinis slėginis indas iš kosminio laivo. Ekspertai taip pat pažymėjo, kad augant kosmoso pramonei, tokių objektų kritimas į Žemę gali vykti vis dažniau, nes į orbitą siunčiama vis daugiau palydovų.
Sausio mėnesį Kenijoje nukrito didžiulis metalinis žiedas, išgąsdinęs vietinius gyventojus, ir mokslininkai teigė, kad nekontroliuojamos medžiagos gali kelti grėsmę žemės ūkio bendruomenėms bei kosminėms misijoms.
Įdomu tai, kad Čako regione yra Campo del Cielo, kur prieš maždaug 4000 metų iš dangaus nukrito metaliniai meteorai.
Šioje vietovėje buvo rasta keletas didžiausių kada nors užregistruotų geležies masių, įskaitant 2016 m. atrastą meteorą, sveriantį daugiau nei 30 tonų.
