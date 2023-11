Į vėžio institutą plūstelėjus moterims iš dar trijų regionų ragina suskubti ir kitas: „Durys atviros“

Elektrėnų Pirminės sveikatos priežiūros centro dokumentų valdymo ir informacijos koordinatorė Nijolė Lankutienė, sako, jog moterys tikrintis važiuoja lėtai.

„Yra ir baimės, kitos dėl įvairių kitų priežasčių negali atvažiuoti, reikia pastūmėti. Mūsų Pirminės sveikatos priežiūros centre prisirašę beveik 10 tūkstančių pacientų, dauguma – vyresnio amžiaus gyventojai. Nemaža ir 50–69 m. amžiaus moterų grupė. Patikros programa organizuojama taip, kad tik šeimos gydytojas paragina moteris tikrintis.

Dabar jau tikrai šeimos gydytojai žino, kad yra tokia profilaktinė programa... Aišku, dar nėra taip, kad būtų įprasta profilaktiškai tikrintis. Šį kartą, manau, ta pavėžėjimo paslauga sudomino. Direktorė per ketvirtadienio susirinkimą paskelbė gydytojams, kad yra galimybės nuvežti moteris profilaktinei patikrai. Sąrašą užpildėme per dvi dienas, o norinčių buvo ir daugiau“, – pasakoja N. Lankutienė.

Ilgai netruko sukviesti moteris

Priėjus prie iš Rokiškio atvykusių moterų užsimezga pokalbis. „Aš tiesiog turėjau siuntimą mamografijai, kadangi tikrinausi dėl darbo, bet vėlgi buvau susirgusi kovidu. Štai pamačiau skelbimą ir mielai atvažiavau“, – sako linksmai nusiteikusi moteris.

Rokiškio r. savivaldybės tarybos narė Birutė Dapkienė džiaugiasi, kad pakviesti moteris sudalyvauti akcijoje ilgai netruko.

„Viešojoje erdvėje sužinojome apie plačiai paskelbtą akciją „Rožinė dovana moterims“ Nacionaliniame vėžio institute. Įkūriau labdaros fondą „Tavo bėdos – mano“. Ši organizacija parėmė Rokiškio krašto moterų atvykimą į Vilnių. Apie šią akciją daug komunikavo VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktorė Danguolė Kondratenkienė.

Labai kvietėme akcijoje dalyvauti Rokiškio rajono moteris, tą darėme per vietinę spaudą, kvietėme žodžiu, per socialinius tinklus. Moteris į akciją surinkome per porą savaičių.

Pati esu turėjusi bėdų šioje sveikatos srityje. Todėl sužinoję apie šią akciją, jautriai į ją sureagavome ir pakvietėme moteris išsitirti. Matome gražią bendrystę, kad moterys viena kitą skatina pasirūpinti sveikata. Jei tokios iniciatyvos vyks ir toliau, mielai prisijungsime“, – kalba B. Dapkienė.

Vilnius ne visoms lengvai pasiekiamas

Pakruojo r. savivaldybės vicemerė Simona Lipskytė džiaugiasi bendru įstaigų darbu organizuojant rajono moterų patikrą Vilniuje.

„Pakviesti moteris į akciją sekėsi labai gerai ir labai greitai. Operatyviai sukūrėme Google formas. Atsižvelgėme į tai, kad kai kurios moterys yra vyresnio amžiaus, kurioms užpildyti anketą internete gali būti sudėtinga, paleidome specialų telefono numerį. Taip pat pasitelkėme žmogiškuosius išteklius – Pakruojo nestacionarių socialinių paslaugų centrą. Per 4 dienas surinkome 100 žmonių.

Kai kurios moterys labai atsakingai rūpinasi savo sveikata ir kas porą metų prevenciškai tikrinasi dėl krūties vėžio. Todėl pirmiausia stengėmės surinkti tas moteris, kurios nė karto nėra išsityrusios. Kalbėjome su darbdaviais, skatinome moteris išleisti iš darbo, kad galėtų sudalyvauti akcijoje. Matome, kad tokios akcijos yra labai reikalingos, pasirūpinome nemokamu transportu. Gyvename beveik 300 km atstumu nuo Vilniaus. Ne visoms moterims šis miestas lengvai pasiekiamas, ypač toms, kurios gyvena kaimiškose vietovėse ir nevairuoja. Tuomet joms tenka ieškoti, kas galėtų jas nuvežti. Todėl tokia akcija labai padeda surinkti moterų grupę“, – įspūdžiais dalinasi S. Lipskytė.

Bendraudama su atvykusiomis moterimis NVI Diagnostinės ir intervencinės radiologijos skyriaus vedėja dr. Jurgita Ušinskienė patikino, kad kiekviena moteris bus patikrinta ir pasibaigus akcijai.

„Moterims, kurios nori profilaktiškai pasitikrinti ir yra 50–69 m. amžiaus, NVI durys atviros. Mes dirbame nuo 8 val. Iki 17 val., o ketvirtadieniais iki 18 val.“, – paragino dr. Jurgita Ušinskienė.