Į tualetą užėjusi moteris negalėjo patikėti savo akimis – nežinojo, ko griebtis

Priežastis, kodėl žiurkės išlenda per kanalizaciją, yra aiški – jos veisiasi dėl paliekamų maisto atliekų šiukšliadėžėse, o pro mažiausius tarpelius joms pralįsti padeda puikus prisitaikymas.

Vaizdo įrašas prajuokino tūkstančius

Vaizdo įraše moteris stebi, kaip drebanti žiurkė sėdi tualeto vandenyje ir letenomis prausia snukutį. „Pone?“, – kikendama moteris klausė žiurkės. Vyras fone juokauja: „Koks džentelmenas.“ Graužikas atrodo išsigandęs ir toliau sėdi vandenyje ir atrodo taip, lyg būtų įstrigęs.

Nuo tada, kai vaizdo įrašas buvo įkeltas lapkričio 2 dieną, antradienį, jis buvo peržiūrėtas daugiau nei 2 milijonus kartų ir surinko tūkstančius teigiamų įvertinimų ir komentarų, rašo dailystar.co.uk.

Vienas vartotojas prisipažino: „Mano didžiausia baimė yra tai, kad kažkas įkąs į mano užpakalį, kol sėdžiu tualete. Dabar turėsiu pradėti levituoti.“

„Gyvas „Srovės nublokšti“ atkūrimas?“, – juokavo kitas. Dar kitas pakomentavo: „Įsivaikinkite jį ir pavadinkite Turdu“, kuomet kitas pridūrė: „Jis dūsauja taip, tarsi jūs nepatikėsite, kokią naktį turėjau.“

Pralenda ir pro mažiausius tarpelius

Yra žinoma, kad žiurkės lipa aukštyn per kanalizacijos vamzdžius ir net per posūkius, nes jos gerai moka plaukti ir gali laisvai vaikščioti kanalizacijos sistemoje. Į kanalizaciją galima įdėti dangčius, kad žiurkės nepatektų į namus, o potvynio atveju nuotekos nebūtų išstumiamos per klozetą.

Žiurkės taip pat labai gerai įgudusios pralįsti pro mažyčius tarpus, į kuriuos telpa tik jų galva, nes jos turi „sukabintus“ šonkaulius, kurie susitraukia, kai jos lenda pro mažą erdvę. Šis įvykis nutiko po to, kai gatvėje ėmė knibždėti žiurkės, nes „Subway“ filialas išmetė duoną į lauke esančias perpildytas šiukšliadėžes.

Anonimu panoręs likti darbuotojas sakė: „Tai vyksta kiekvieną savaitę, aš einu pro jas per pertrauką ir nenuostabu, kad čia tiek daug žiurkių! Dirbu labai arti to, ir dėl tokio kiekio negyvų žiurkių kiekio, matomo per pietų pertrauką, pavadinome šią vietą „žiurkių kapinėmis“.