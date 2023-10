Į skalbimo mašiną įpilkite šio skysčio: rezultatas nustebins

Dar nebūtina jų nurašyti – padėtį pataisyti galite teisingai juos skalbiant. Pasak Vaidos Budrienės, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovės, išgelbėti rankšluosčius, o tuo pačiu ir finansus, gali ir tinkamai parinktos skalbimo priemonės.

Ką rinktis – skystį ar miltelius? V. Budrienė pastebi, kad sunku būtų išrinkti lietuvių skalbimo priemonių numylėtinį – perkami ir skysti skalbikliai, geliai, ir milteliai bei kapsulės. Esmingai šios priemonės savo efektyvumu nesiskiria, tad pasirinkimas pirmiausia turėtų priklausyti nuo asmeninio požiūrio bei biudžeto.

„Kiekvienas turi savus kriterijus – vieni ištikimi konkrečiam gamintojui, kiti dėl jautrumo tam tikroms medžiagoms renkasi hipoalergiškus skalbiklius, taip pat didelė dalis pirkėjų ieško būtent ekologiškų priemonių.

Tačiau visus vienija siekis sutaupyti, todėl parduotuvėje vertėtų žiūrėti ne tik į galutinę produkto kainą. Ant pakuočių paprastai nurodoma, keliems skalbimams priemonės pakaks, arba tą lengva pasiskaičiuoti pačiam. Įvertinę tai, nesunku bus išsirinkti ekonomiškiausią priemonę ir pakuotę”, – pataria tinklo atstovė.

Tinkamas skalbiklis – pirmasis žingsnis. O kad rankšluosčiai išties kvepėtų švara ir būtų minkšti bei purūs kaip debesėliai, atstovai dalijasi keliomis universaliomis jų skalbimo taisyklėmis.

Palaikykite skalbimo mašinos švarą. Švarus prietaisas yra ne tik higienos, bet ir efektyvaus skalbimo pagrindas. Reguliariai valykite skalbyklės būgną, kad pašalintumėte viduje galinčius susikaupti skalbimo priemonių likučius. Laikui bėgant jie gali skatinti pelėsio vystymąsi. Taip pat būtinai nepamirškite išvalyti skalbimo priemonių stalčiaus.

Padarykite vieną veiksmą prieš skalbimą. Tiesiog – gerai juos papurtykite. Nieko nekainuos, sugaišite vos kelias akimirkas, o rezultatą netruksite pastebėti. Prieš dėdami rankšluosčius į skalbimo mašiną, kiekvieną jų stipriai pakratykite. Taip pakedensite pluoštą, į medžiagą geriau prasiskverbs skalbimo priemonės ir kruopščiau ją išplaus.

Neprikraukite būgno per daug. Tikrai neturėtumėte per daug pripildyti skalbyklės, nes neturėdami erdvės, audiniai gerai neišsiskalbs ir bus standūs liečiant. Atminkite, kad rankšluosčiai sugeria vandenį ir tampa sunkūs. Kai skalbyklė perkrauta, rankšluosčiai negali tinkamai išsiskalauti. Valymo priemonės gali likti ant pluošto, tad rankšluosčiai praras purumą.

Žinokite tinkamą temperatūrą. Dažnai galima pamanyti, kad kuo aukštesnė rankšluosčių skalbimo temperatūra – tuo geriau. Esą taip bus efektyviai atsikratoma nešvarumų ir dezinfekuojama. Tačiau tiesa ta, kad visiškai nereikia nustatyti 90 °C skalbimo programos. Taip ne tik sueikvosite daugiau elektros energijos, bet ir paprasčiausiai sugadinsite audinį, o rankšluosčiai šiurkštės. Geriausias rodiklis yra gamintojo etiketėje pateikta informacija. Jei jos nėra, vadovaukitės taisykle: baltiems ir stipriai suteptiems rankšluosčiams reikia 60 °C temperatūros, tuo tarpu spalvotiems pakanka 40 °C.

Nenaudokite per daug skalbimo priemonės. Mitas, kad kuo daugiau skalbimo miltelių įdėsite, tuo švaresni bus jūsų rankšluosčiai. Per didelis skalbimo priemonių kiekis paprasčiausiai gali prilipti prie pluošto ir gerai neišsiskalauti. Taip ne tik pakenksite audiniui, bet ir greičiau sunaudosite įsigytas priemones visai be reikalo.

Prisiminkite actą. Apie efektyvų acto naudojimą palaikant švarą namuose žino daugelis. Jis pravers ir rūpinantis rankšluosčiais. Actas padės geriau pašalinti ne tik nešvarumus, bet ir prie pluošto prilipuses skalbimo priemones. Dėl to rankšluosčiai išliks minkšti bei purūs net ir juos naudojant ilgą laiką. Tereikia stiklinę acto įpilti į skalbinius. Dėl intensyvaus kvapo nesijaudinkite – jis lengvai pasišalins skalbimo metu.

Užtikrinkite baltumą. Jeigu skalbiate tik baltus rankšluosčius, galite pridėti ir pusę stiklinės sodos. Toks duetas užtikrins, kad rankšluosčiai bus kaip debesėliai – balti ir purūs. Soda pasirūpins ir gaiviu aromatu, mat ši priemonė gerai sugeria nemalonius kvapus. Baltumą užtikrins ir specialūs balikliai, kurie sukurti taip, kad nepažeistų audinio. V. Budrienė pastebi, kad perkamos ir aktyvios balinimo servetėlės, kurias naudoti ypač paprasta, taip pat galima rinktis baliklius be chloro, kurie tinkami net skalbimui rankomis.

Nepamirškite paskutinio veiksmo prieš pakabinimą džiūti. Jeigu turite džiovyklę – nuostabu, tačiau ne visi gali sau leisti tokį patogumą. Kad natūraliai išdžiūvę rankšluosčiai neprarastų purumo, prieš džiaunant juos nepamirškite ir vėl gerai jų pakratyti. Priešingu atveju audinys gali likti šiek tiek sulipęs, o tuomet išdžiūvęs jis bus standus ir šiurkštus.