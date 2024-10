Į šią vietą Lietuvoje plūsta tik drąsiausi: vos įžengus šiurpsta oda

Jau antrus metus iš eilės Kėdainių rajone, Pagiriuose siaubo mėgėjus traukia odą šiurpti priverčianti vieta, į kurią žengti, ko gero, pasiryžta tik patys drąsiausi.

Siaubo labirintą įkūrė apleistoje mokykloje

Kaip pasakoja su labirinto veikla padedantis Romas Gruzdas, idėja įkurti tokią vietą kilo jo draugui, tatuiruočių meistrui Egidijui.

O jei jau daryti, tai daryti iki galo, kad vos įžengus pro duris šiurptų oda – dviejų tūkstančių kvadratinių metrų teritorijoje tenka žengti ir į akliną tamsą, ir susidurti su būtybėmis, kurias kiti pabūgtų išvysti net baisiausiuose košmaruose.

Siaubo labirintas Kėdainių rajone (12 nuotr.) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) +8 Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas įkurtas apleistoje mokykloje (nuotr. asm. archyvo) Siaubo labirintas įkurtas apleistoje mokykloje (nuotr. asm. archyvo)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. Siaubo labirintas Kėdainių rajone

„Tai yra didelė teritorija, labirintas padarytas per du aukštus, vienintelė dalis, kuri dar nepaliesta – sporto salė, bet ir ji kažkada bus įveiklinta. Gąsdintojų kaukės atsivežtos iš JAV su visomis licencijomis, jos paimtos iš „Universal“ ir „Netflix“ studijų.

Pirmieji metai buvo gan sėkmingi, apsilankė nemažai žmonių, o šiais metais viskas dar labiau patobulinta, įvestos naujos koncepcijos – bažnyčios ir traukinio vagono. Tai reikia pamatyti, nes tai net sunku nepasakoti“, – sako pašnekovas.

Nors lankytojus šiurpina savo darbui atsidavę aktoriai, išgąsčio netrūksta – šiurpą kelia ne tik profesionalios kaukės, bet ir jų įrankiai: plaktukai, peiliai. Įdomu tai, kad šie atspausdinti 3D spausdintuvu, kad būtų saugūs, tačiau sukurtų neišdildomą įspūdį:

„Kabiname šviečiančias juosteles kiekvienam žmogui individualiai pagal norą, nes jeigu žmogus eina su tokia juostele, jis sutinka su kontaktu, tai reiškia, kad aktoriai gali jį pačiupti, išgąsdinti paliesdami. Jeigu juostelės nėra, aktoriai žmogaus neliečia, jį gąsdina iš tolo.“

Išdrįsta tik didžiausi siaubo mėgėjai

Vyras sako, kad užsukus į tikrus siaubo namus primenantį labirintą apleistoje mokykloje, galima tikėtis visko nuo A iki Z – nuo iš sienų staiga išlendančių žmonių iki lėtai prieinančių ir pasakojančių šiurpius dalykus.

Praeiti „Moon Cube“ labirintu užtrunkama maždaug pusę valandos, tačiau čia praleidžiamas laikas gali varijuoti, nes yra ir tamsių, ir ypatingai tamsių kambarių, kur taip tamsu, kad nors pirštu į akį durk – čia dažniausiai ir užtrunkama ilgiau.

„Įeinant į apleistą mokyklą, leidžiamos grupelės po keturis asmenis su maždaug penkių minučių intervalais, kad eidami krūvelėmis žmonės neišsibarstytų, nes vieni išgąsdinti sustoja, sustingsta.

Be to, tai yra vienas ir tas pats maršrutas, jeigu susiburia daugiau žmonių, vieni eis greičiau, kiti lėčiau, vienus žmones išgąsdins, kiti veiksmą pamatys iš tolo ir nepajus tikrojo efekto, jiems nebebus taip baisu, o mūsų idėja ir yra tokia – kiekvienam žmogui sukelti maksimalias emocijas“, – kalbėjo R. Gruzdas.

O štai paklaustas, ar tokią pramogą dažniau renkasi jaunesnio ar vyresnio amžiaus asmenys, R. Gruzdas nedvejodamas atsako – tam ryžtasi ir šeimos, ir jaunesni, ir vyresni žmonės:

„Labirintu eina visi, kas mėgsta siaubą ar nori sau naujų iššūkių. Tačiau turime ribojimą, kad leidžiami vaikai nuo 11 metų su tėvų palyda, nes kostiumai, kaukės – viskas padaryta labai profesionaliai ir realistiškai. Į mūsų Užgavėnių kaukes tai mažai kuo panašu (juokiasi).

Bet manau, kad visiems reikia tai išbandyti – patirti ir išgąsčio, ir neišdildomų įspūdžių. Be to, programa vis atnaujinama, du kartus atėjęs į labirintą to paties nepamatysi ir nepatirsi, tai suteikia netikėtumo efektą kiekvieną kartą užėjus į vidų.“

Adrenalinas pasiekia aukštumas

Jokio specialaus pasiruošimo apsilankymui nereikia – svarbiausia patogi apranga ir noras pajusti tai, ko dar ilgai nepavyks pamiršti, nes kiekvienas labirinto kambarys slepia po tamsią paslaptį, o vos įžengus pro duris įtraukia veiksmo sūkurys, kuris paleidžia tik labirintą įveikus.

O kad žengiant per apleistą mokyklą adrenalinas pasiekia aukštumas, išduoda ir lankytojų emocijos įveikus labirintą – tenka išvysti ne vieną emocijų apimtą, įbaugintą žvilgsnį. O veikti toliau ir plėstis skatina ir ištariami žodžiai, kad nieko panašaus žmonės nė nebūna matę.

„Žmonės išeina įbauginti ir sako, kad tokio dalyko dar nėra matę ne tik Lietuvoje, bet ir kitur. Praėjusiais metais buvo atvažiavusi mergina iš Jungtinės Karalystės, net ji sakė, kad nieko panašaus dar nebuvo mačiusi.

Viską darome taip, kad pritrauktume ne tik Lietuvos žmones, bet ir iš visos Europos, o jei tik išeis – ir iš dar toliau. Mūsų tikslas padaryti kaip įmanoma geriau ir profesionaliau, kad aie tai dar ilgai norėtųsi kalbėti“, – šypteli pašnekovas.

Nors siaubo labirintas duris atvėrė paskutinį rugsėjo penktadienį, pašnekovas nė nedvejoja, kad didžiausio lankytojų antplūdžio sulauks artėjant Helovinui – metui, kai adrenalino mėgėjai ieško naujų vietų ir būdų, kaip pajusti emocijų antplūdį ir veiks iki tol, kol, kaip sako pašnekovas, aktoriai dar galės iškęsti šalčius.