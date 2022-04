Į puodą įpilkite šio mišinio: kiaušiniai lupsis greitai ir lengvai

Visai nesvarbu, kokiai progai verdate kiaušinius – pusryčiams, pietums, vakarienei, Velykoms ar vieno kąsnio užkandžiams. Sunkumas su kuriuo tenka susidurti yra vienas ir tas pats – lukšto lupimas. Tam, kad šis procesas palengvėtų, o nulupti kiaušiniai liktų tobulos išvaizdos, siūlome kelis patarimus.

Pasinaudojus jais, šis procesas taps itin lengvas ir mažiesiems, ir suaugusiems.

Viena iš problemų, su kuria dažniausiai daugelis susiduria verdant kietai kiaušinius yra jų pervirimas. Tuomet minkštas kiaušinio trynis tampa iš geltonos sodrios spalvos žalsvai žalias, o kiaušinio baltymas tampa tarsi guminis.

Kad to pavyktų išvengti, rekomenduojama kiaušinių nevirti pernelyg ilgai, o juos išvirus, nedelsiant pamerkti atvėsti į šalto vandens dubenį.

Kaip išvirti tobulą kietai virtą kiaušinį?

Kiaušinių virimui naudokite senesnius kiaušinius – tam geriausiai tiks savaitės arba dviejų, tačiau įsitikinkite, kad šie nėra sugedę.

Rekomenduojama prieš pradedant virti į vandenį įpilti acto, įberti šiek tiek druskos. Kiaušinius pradėkite virti šaltame vandenyje, o tuomet, kai jie išvirs, įdėkite juos į dubenį, kuriame taip pat bus šaltas vanduo ir šie galės atvėsti bei nustos virti.

Tokiu būdu virtų kiaušinių lukštus bus itin lengva nulupti, net jeigu juos ir pervirsite viena minute per ilgai. Tokią klaidą ištaisyti padės būtent šaltas vanduo, kuriame išvirti kiaušiniai atvės.

Kas padeda išvengti įtrūkimų ir padeda lengvai nulupti kiaušinio lukštą?

Lengvai pašalinti kiaušinio lukštą nuo baltymo padeda ir actas, kurį rekomenduojama įpilti dar prieš pradedant virti kiaušinius.

Be to, neretai tenka susidurti ir su lukšto įtrūkimu, kuomet kiaušinis dar tik verda vandenyje. Kad to pavyktų išvengti, rekomenduojama į vandenį įpilti druskos. Be jos, įtrūkimų išvengti taip pat padės ir minėtas actas, kuris neleis „pabėgti“ kiaušinio baltymui, kuomet kiaušinis netikėtai įtrūks, rašoma onmykidsplate.com.

Kiek galima laikyti virtus kiaušinius, kad šie nesugestų?

Kietai virtus kiaušinius šaldytuve galima laikyti iki vienos savaitės. Praėjus jai, atsiranda rizika apsinuodyti sugedusiu produktu.

Juos taip pat galima ir užšaldyti, tačiau pasak FDA, jie turėtų būti suvartoti per dvi valandas nuo atšaldymo.

Taip pat, verta atkreipti dėmesį, kad kiaušiniai, kurių lukštas buvo nuluptas turėtų būti laikomi arba vandenyje, arba įsukti į drėgną popierinį rankšluostį. Taip juos šaldytuve galima taip pat laikyti iki savaitės laiko ir jie bus tinkami vartoti.

Atkreipiame dėmesį, kad vandenį arba popierinį rankšluostį reikėtų keisti kas dieną, nes kitu atveju – kiaušiniai suges anksčiau laiko.