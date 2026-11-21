Vis dėlto toks pasirinkimas sulaukė ne tik smalsumo, bet ir skaudžių artimųjų reakcijų – nuo draugų pasmerkimo iki atšaukto kvietimo į vestuves. Savo istorijoje moteris atskleidė, kaip atrado kitokį santykių modelį ir kodėl nusprendė nebesitaikyti prie kitų žmonių lūkesčių, rašoma nine.com.au.
Nauji santykiai pakeitė požiūrį į meilę
Leidiniui „Love What Matters“ Priscilla pasakojo, kad su Jaku susipažino būdama 22-ejų. Prieš tai ji buvo neseniai nutraukusi penkerius metus trukusius santykius ir pradėjusi geriau pažinti save.
„Tuo metu savo gyvenime atradau save ir pirmą kartą pradėjau išeiti iš savo mažo burbulo. Jakas iš karto jį susprogdino. Nors bijojau naujų minčių ir jausmų, tai buvo pats įdomiausias dalykas, kurį iki tol buvau patyrusi“, – prisiminė moteris.
Jakas nebuvo toks vyras, kokį Priscilla anksčiau įsivaizdavo kaip savo gyvenimo partnerį. Jis turėjo tatuiruočių, auskarų, netikėjo santuoka, religija ir daugeliu kitų dalykų, kuriuos ji pati laikė svarbiais.
Vis dėlto poros ryšys stiprėjo, o kartu keitėsi ir moters požiūris į santykius bei savo seksualumą. Priscilla prisipažino visada norėjusi sužinoti, ką reiškia būti su moterimi, tačiau anksčiau nedrįso apie tai kalbėti.
Galiausiai ji apie savo smalsumą papasakojo Jakui. Pora nusprendė kartu išbandyti naują santykių modelį. Tuo metu jie net nebuvo girdėję apie poliamoriją, tačiau šis sprendimas, kaip vėliau pripažino Priscilla, pakeitė jų gyvenimus.
Į jų santykius atėjo kita moteris
Iš pradžių pora tik juokaudavo apie galimybę į santykius įtraukti trečią žmogų. Tačiau viskas pasikeitė, kai Jakas susipažino su Pamela.
Moteris pasakojo, kad iš pradžių jai buvo nelengva susitaikyti su tuo, kaip greitai Jakas užmezgė ryšį su naująja pažįstama. Ji prisiminė, kad pati su Jaku rimtesnius jausmus pajuto tik po maždaug šešių mėnesių, o Pamela jam patiko beveik iš karto.
Kai vyras grįžo namo ir entuziastingai pasakojo apie naują pažįstamą, Priscilla pajuto pavydą ir nesaugumą. Vis dėlto netrukus ji pati susitiko su Pamela ir suprato, kodėl Jakas ja taip susižavėjo.
„Ji buvo graži, linksma, intriguojamai kitokia nei moterys, prie kurių buvau įpratusi, ir kartu nepaprastai paprasta. Puikiai suprantu, kaip Jakas taip greitai ją įsimylėjo“, – pasakojo Priscilla.
Pamela save apibūdino kaip panseksualią moterį – jai svarbiausia ne žmogaus lytis, o pats žmogus ir užsimezgantis ryšys. Priscilla teigė, kad naujoji jų santykių dalyvė jau turėjo daugiau patirties tyrinėjant savo seksualumą ir geriau suprato, ko nori iš santykių.
Galiausiai visi trys pradėjo leisti laiką kartu ir, pasak Priscillos, suprato, kad jų ryšys gali tapti kur kas daugiau nei trumpalaikiu eksperimentu.
Ne visi artimieji priėmė jų pasirinkimą
Nors trijulė džiaugėsi atradusi sau tinkamą santykių modelį, aplinkinių reakcijos ne visada buvo palankios. Priscilla atviravo, kad kai kurie draugai ir šeimos nariai nesuprato jų sprendimo ir netgi nusisuko.
Vienas skaudžiausių įvykių nutiko, kai draugė atšaukė Priscillos kvietimą į savo vestuves. Priežastis – jos santykiai esą neatitiko religinių vestuvių vertybių.
Moteris taip pat pasakojo, kad dalis anksčiau artimais laikytų žmonių nustojo su jais bendrauti, apkalbinėjo ir smerkė dėl pasirinkto gyvenimo būdo.
„Kai kurie mūsų vadinamieji draugai mūsų išsižadėjo, kalbėjo už nugaros, smerkė ir negerbė dėl to, kokie esame, nors mūsų santykiai iš tikrųjų neturi jokios įtakos jų gyvenimams“, – rašė ji.
Vis dėlto Priscilla tikino nesigailinti savo sprendimo. Savo pasakojime ji pabrėžė, kad svarbiausia yra būti sąžiningiems su savimi, atvirai kalbėtis ir nebijoti pasirinkti tokio gyvenimo, kuris teikia laimę.
Kaip trijulė gyveno kartu?
Savo istorijoje, kurią pirmą kartą paskelbė 2019 metais ir vėliau atnaujino 2022-aisiais, Priscilla pasakojo, kad tuo metu trijulė artėjo prie pirmųjų bendrų santykių metinių.
Moteris dalijosi kartu patirtomis akimirkomis ir kelionėmis: nuo juoko bandant nusifotografuoti Barselonoje iki vakarienių su vaizdu į Šveicarijos Alpes, šuolių parašiutu ir bendro laiko Italijos Amalfio pakrantėje.
Ji teigė, kad kartu patirti išgyvenimai padėjo dar labiau sustiprinti jų ryšį. Nors santykiuose pasitaikė pavydo, nerimo ir nesaugumo akimirkų, trijulė mokėsi apie tai kalbėtis ir suprasti vienas kitą.
Pasakojimą Priscilla užbaigė mintimi, kad kiekvienas žmogus turi teisę pats nuspręsti, kokių santykių nori.
„Svarbiausias dalykas, kurį mes trys norime jums pasakyti, – darykite tai, kas jus daro laimingus ir atrodo prasmingiausia. Tai jūsų gyvenimas, negalite jo gyventi dėl kitų.
Būkite ištikimi sau, klausykite savo širdies ir mylėkite tą žmogų ar tuos žmones, su kuriais norite dalytis savo gyvenimu“, – ragino moteris.
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