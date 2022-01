Hipnozių galią atradusi Jurgita dabar padeda kitiems: atskleidė, kaip jos veikia

Nors dauguma hipnozės būseną bei patį hipnoterapijos seansą įsivaizduoja tokį, kokį dažniausiai yra iškraipę filmai ar žmonių pasakojimai, tačiau tokią terapiją taikanti Jurgita ramina, kad tai esą tik kalbos ir seansų metu nieko panašaus nevyksta, iš žmonių turto neatiminėja.

„Paprastais žodžiais galima sakyti, kad hipnoterapija yra gilus atsipalaidavimas. Tas gylis labai priklauso nuo žmogaus. Yra žmonių, kurie labai mėgsta viską kontroliuoti ir terapijos metu ši savybė labai trukdo žmogui atsipalaiduoti, dėl to kiekvieno žmogaus transo būsena yra skirtinga ir įvairi. Vieni atsipalaiduoja paviršutiniškai, o kiti tai patiria giliau, tačiau nuo to nepriklauso galutinis rezultatas, nes vienu ar kitu atveju žmogus vis tiek pasiekia tai, ko nori“, – aiškina hipnoterapijos procesą Jurgita Bezanovienė.

Anot moters, visą esmę proceso metu lemia darbas su kvėpavimu, kuris ir padeda atsipalaiduoti, panirti į būseną, kur dirba tik žmogaus pasąmonė ir atrasti tuos konfliktus, kurie trukdo asmeniui siekti tikslų ar taikiai gyventi savo viduje.

Visgi, žmonės, net ir patys nesusimąstydami į tokią Jurgitos pasakojamą transo būseną panyra ne tik seansų ir specialių terapijų metu, tačiau ir kasdienybėje:

„Hipnoterapijoje būname ir kasdienybėje, kartais netgi keletą kartų per dieną. Pavyzdžiui, tai nutinka, kuomet žiūrime labai įdomią laidą ir taip į ją susikoncentruojame, kad net nepajuntame, kaip natūraliai panirstame į hipnozės fazę. Joje taip pat būname rytais iki kol prasibudiname ar vakarais, kuomet ruošiamės eiti miegoti. Be to, turbūt ne kartą esate pastebėję, kuomet važiuojant automobiliu, net nepajaučiame kaip greitai atsiduriame pasiekę kelionės tikslą ar nepastebime, kaip pravažiavome būtent kažkurią kelionės atkarpą.

Mes to paprasčiausiai neprisimename. Pamenu, kuomet pradėjau su tuo dirbti, taikyti šį metodą terapijoje, aš supratau, kad būtent apie tai kalba ir eina, nes patys darome daug kasdienybėje dalykų automatiškai, kurių nekontroliuojame sąmoningai.“

Moteris tvirtina, kad ir kokie žmonės bebūtų protingi, tačiau jie negali kontroliuoti tų veiksmų, kurie ateina iš pasąmonės, todėl dauguma mūsų sprendimų ir veiksmų yra priimti nesąmoningai, nes viskuo pasirūpino gili pasąmonė.

Sutvarko daugelį problemų

Nors keturis vaikus auginanti moteris šiuo metu gyvena Švedijoje, visgi didžioji dauguma klientų yra būtent lietuviai, tačiau netrūksta ir švedų bei kitų šalių piliečių, nes tokias terapijas ji gali vesti anglų ir lietuvių kalbomis.

Pasiteiravus, dėl kokių priežasčių dažniausiai asmenims prisireikia Jurgitos terapijų pagalbos, moteris tvirtina, kad problemų, kurias žmonės nori išspręsti yra įvairiausių. Pavyzdžiui, dažnai kreipiasi dėl vaikystės paliktų traumų, nepilnavertiškumo jausmo, kuomet žmonės negali pasiekti norimų tikslų, serga depresija, anoreksija, kitomis įvairiomis mitybos sutrikimų ligomis, patiria baimę, stresą, nerimą, turi miego, alkoholio, rūkymo, psichotropinių medžiagų problemų, susiduria su nevaisingumu, seksualinėmis bėdomis.

„Tikrai labai daug dalykų galima sutvarkyti būtent hipnoterapijos dėka. Jeigu pas psichologą žmonės gali strigti metus ir daugiau bevaikščiodami po porą kartų per savaitę, nes kiekvieną kartą nuplėšus vieną šašą atsiveria kitas, tai hipnoterapijos metu viskas gali išsispręsti čia ir dabar.

Žinoma, yra žmonių, kuriems tas ilgas procesas patinka, tačiau yra ir tokių – kurie nori rezultato, pokyčio čia ir dabar. Iš esmės, daugumos dalykų žmonės nesupranta, nes jie yra pasąmonėje ir negali patys valdyti. Pavyzdžiui, įvykių, kurie yra nutikę vaikystėje pakeisti negalime, tačiau galime keisti požiūrį į juos. Iš principo, įtaką žmogui daro ne ne įvykis, o tai, kokią reikšmę jam asmuo yra suteikęs“, – tvirtina J. Bažanovienė.

Pakeitus požiūrį į mus stabdantį ir gyvenimo kokybę gadinantį įvykį, įvyksta toji transformacija, kuomet žmogus paleidžia visas neigiamas emocijas, kurias kartu su savimi širdyje nešiojosi visą gyvenimą. Taip jos tampa teigiamomis ir duoda taip ilgai lauktą bei norėtą rezultatą, suteikia naują galią žmogui keisti savo gyvenimą.

„Dauguma žmonių, kurie kreipiasi į mane – nori keistis. Jeigu to noro nėra, jie net neateina, neieško ir nesikreipia į mane. Esu gavusi daug laiškų, kuomet tėvai kreipiasi ir prašo, jog padėčiau jų vaikams išspręsti alkoholio sukeliamas problemas. Tokiais atvejais aš atsakau, kad jeigu vaikai patys nesikreips į mane, aš negalėsiu padėti, nes čia ne jie pokyčio nori, o tėvai. Todėl jeigu žmogus yra nepasiruošęs, nenori – jam niekas nepadės ir jokie rezultatai neatsiras. Kitas reikalas yra tuomet, kai žmogus dega noru keistis ir yra pasiruošęs pokyčiams, tada rezultatai pasirodo labai paprastai ir greitai“, – sako transformacijas terapijas vedanti Jurgita.

Priimami tik tie pasiūlymai, kurie žmogui naudingi ir priimtini

Moteris taip pat teigia, jog tie, kurie nori paprasčiausiai „patestuoti“ tiek ją, tiek kaip veikia tokios terapijos, gali negaišti nei savo, nei Jurgitos laiko, nes dirbama tik su tais, kurie yra pasiryžę keisti savo gyvenimą ir požiūrį į jį:

„Žmogus turi būti nusiteikęs, nes tik tokiu pasiryžimu ir veiksmu jam pavyks sudėlioti visas savo mintis į bendrą visumą. Tam nutikus, bus galima atsikratyti destruktyvių minčių, kurios išmuša iš kelio, kuriuo einame ir sutvarkius mintis, pasikeis dauguma dalykų gyvenime, mintys materializuosis.“

Visgi, dauguma klientų į Jurgitą kreipiasi, kuomet aiškiai žino, kokias problemas nori išspręsti. Pasak moters, neretai asmenys kreipiasi dėl kelių bėdų iš karto, tačiau reikia suprasti, kad ne visos jos yra susijusios ir tam kartais prireikia daugiau laiko nei vieno hipnoterapijos seanso.

„Viskas priklauso nuo problemos. Vieno seanso metu aš tikrai negaliu išspręsti dešimties skirtingų bėdų. Pirmiausiai pradedame nuo to, kas atrodo klientui opiausia ir jo manymu daugiausiai transformuotų jo gyvenimą. Kuomet jis pasirenka vieną problemą, seanso eigoje galima sutvarkyti prie to paties ir dar kelias bėdas. Iš tiesų, jeigu žmogus turi labai aiškią problemą, tai užtenka vieno seanso, nes po jo galima pasiekti norimą rezultatą“, – aiškina Jurgita.

Tačiau dažniausiai viskas priklauso nuo to, dėl kokios problematikos asmuo kreipiasi į specialistę. Moteris pasakoja, kad vienos sesijos metu galima puikiai sutvarkyti nepasitikėjimo savimi, baimės viešai kalbėti prieš auditoriją bėdas. Daugiau susitikimų prireikia norint išsilaisvinti nuo žalingų įpročių problemų, nevaisingumo:

„Tai yra skirtingos temos ir joms taikomos skirtingos terapijos. Po kiekvieno užsiėmimo aš išleidžiu žmogų su įrašu, kurio jis dar klauso 21 dieną iš eilės, nes per tą laikotarpį žmogaus smegenyse susiformuoja naujos neuronų jungtys ir ta transformacija tampa ilgalaikė.“

Kaip pasakoja Jurgita, savo klientams po terapijos ji siūlo turėti ramesnę bei laisvesnę dieną, nes dažniausiai ji būna pakankamai sunki emociškai: „Seanso metu žmogus labai daug emocijų išleidžia lauk. Dažniausiai tai būna neigiamos emocijos, kurias savyje laikė daug metų.“

Kaip vyksta hipnoterapija?

Pasak moters, hipnoterapijos procesas yra labai paprastas ir nesudėtingas, o jo metu nevyksta jokie mistiniai dalykai ar apgaulės. Apskritai, hipnoterapija yra be galo efektyvi ir galinga psichologijos sritis.

„Kalbant apie procesą, tai žmogus yra įvedamas į tokią būseną, kuri angliškai vadinasi „Rapid eye movement“. Taip vadinamas procesas, kai žmogus žiūri aukštai akimis ir pradeda justi lyg tokią įtampą po akies obuoliu, ji jaučiasi ir pačioje akyje. Po to užmerkiamos akys ir mes nurimstame bei tokiu būdu mūsų pasąmonė visiškai atsipalaiduoja ir tampa aktyvi. Visa komunikacija, visas darbas, kurį darau vyksta tik pasąmonės lygmenyje, todėl hipnozės metu žmogus visiškai pats gali kontroliuoti situaciją. Jis priima tik tuos pasiūlymus, kurie jam yra naudingi.

Būnant hipnozėje, žmogus niekada nedarys to, kas jam nėra naudinga ir neįsileis jokių pasiūlymų, kurie jam atrodys nepriimtini. Jis priims tik tai, kas jo gyvenimą padarys lengvesniu“, – sako J. Bezanovienė.

Visuomet būdamas hipnozėje žmogus gali rinktis ir pats spręsti, išeiti iš jos ir vėl sugrįžti. Anot Jurgitos, tokia būsena yra lengva ir rami, nes žmogus prisimena tam tikrus dalykus, kuriuos yra pasiruošęs keisti, keisti požiūrį į juos.

Visgi, tam, kad galėtų vesti tokias terapijas, Jurgitai teko mokytis specialiuose mokymuose, po kurių įgavo licencijuotos terapeutės kvalifikaciją. Tokių mokslų imtis pastūmėjo vienas iš Jurgitos vaikų:

„Visuomet, kai gyvenime būna sunku, niekada nesakau dėl ko man taip nutiko, už ką, kodėl būtent man. Atvirkščiai – užduodu sau klausimą: „Ką iš to turiu išmokti?“ Kadangi esu keturių vaikų mama, tai veiklos ir iššūkių turiu per akis. Taip nutiko, kad vienas iš vaikų yra ypatinga dovana man, dėl kurios turiu tobulėti. Ieškodama į tokią gyvenimo siųstą dovaną atsakymų, vis galvojau, ką turiu išmokti ir sužinoti naujo.

Tada ir išgirdau apie Marisa Pear terapeutę, kuri ir sukūrė šią terapiją. Ji užtruko apie trisdešimt metų, kol sukūrė staigios transformacinės terapijos metodą ir tuo pati užsiiminėjo. Tiesa, šiuo metu ji pati to nebedaro, tačiau moko kitus.“

Teorijos Jurgita išmoko mokydamasi nuotoliniu būdų, o praktikos sėmėsi šį rudenį nuvykusi į Berlyne vykusius praktinius mokymus. Moteris pasakoja, kad tokia veikla susidomėjo supratusi, kad nori padėti žmonėms keisti gyvenimą ir požiūrį į jį.

„Vis dėlto, gyvenimas yra šviesus ir lengvas, nes viskas priklauso tik nuo mūsų minčių galvoje. Kai jas pakeičiame, iš esmės pasikeičia visas mūsų gyvenimas ir tam tikri dalykai. Be to, be hipnoterapijos vedu ir sąmoningos mitybos mokymus – „WildFit“ 90 dienų iššūkį, per kurį mokomės teisingo kelio į sveikatą ir sąmoningo maisto pasirinkimą, kuomet žmonės nustoja būti maisto pramonės marionetėmis ir patys išmoksta daryti pasirinkimus.

Apskritai, nieko gyvenime nedarau tik todėl, kad to nori kiti. Viskuo užsiimu vedama aistros ir noro. Taip nutiko ir supratus, kad mano aistra gyvenime yra padėti kitiems žmonės, transformuoti jų gyvenimus ir dabar aplinkybės visos susiklostė taip, kad mano kelias eina tinkama linkme“, – atvirauja J. Bezanovienė.

Be to, tokios terapijos mokantis ne kiekvienam asmeniui yra išduodamas terapeuto diplomas:

„Žmonės turi turėti tam tikras savybes, nes jeigu neturi – jie grąžina pinigus ir pasako, kad yra netinkami tokiam darbui. Taikant tokią terapiją reikia mokėti suprasti kitą žmogų, neteisti jo ir vertinti ar kaltinti dėl tam tikrų dalykų. Kiekvienas einame skirtingais keliais ir mokomės skirtingas pamokas.“