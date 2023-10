„Hamas“ paviešintas vaizdo įrašas šeimai atskleidė šiurpią tiesą: parodė visiems

„Aš iš karto jį atpažinau dėl šviesių plaukų ir pasakiau: „O, Dieve mano! Jie sučiupo mano brolį“, – skaudžiais prisiminimais dalinasi Urielis.

Vaizdo įraše matyti, kad jo brolis gyvas, įmestas į sunkvežimį, važiuojantį atgal į Gazą. Apskaičiuota, kad šeštadienį iš festivalio „Hamas“ paėmė šimtus belaisvių.

Izraelio kariuomenė į tai atsakė iš dangaus apšaudydama Gazos ruožą. Pamatęs vaizdo įrašą San Franciske, Urielis pirmuoju skrydžiu išskrido į Jeruzalę, kad galėtų būti su savo šeima.

🇮🇱 The name of another hostage of Hamas terrorists has been revealed.

A video requesting his release was published by his brother. He said that 34-year-old Elkana Bohbot owns an ice cream store in a shopping center in Tel Aviv. He has a wife and a three-year-old daughter. pic.twitter.com/AOOjr1P2CX