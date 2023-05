Gimdymo metu mirusios alytiškės vyras neranda ramybės: gydytojos žodžius prisimins amžinai

Velionės gimdyvės vyras Dovydas vos prieš kelias dienas palaidojo mylimą žmoną ir trijų vaikų mamą. Žodžius rinkti dar sunku, tačiau jis atviras – turi daugybę klausimų medikams, kodėl jie, atsižvelgdami į ankstesnių gimdymų patirtis, nesiuntė jos gimdyti į trečiojo lygio ligoninę.

Prisimindamas nėštumo laikotarpį, Dovydas pasakoja, kad žmona jautėsi gerai, reguliariai tikrinosi. Savo ruožtu tėvai dar pasidarė genetinius tyrimus, tačiau ir jų atsakymai buvo puikūs.

Likus kelioms dienoms iki gimdymo termino, kuris buvo numatytas balandžio 23 d., gimdyvė apsilankė pas akušerę, kuri ją prižiūrėjo pirmojo nėštumo metu. Pamatavus tonusus ir atlikus apžiūrą gydytoja patvirtino, kad visi rodikliai geri, gimda dar neatsivėrusi.

Budinčios gydytojos žodžius prisimins ilgai

Vyras pasakoja, kad dar balandžio 20 dieną žmona pradėjo justi paruošiamuosius sąrėmius ir ištarė, kad, greičiausiai, naktį jau teks vykti į ligoninę gimdyti.

„Nuėjome gulti, viskas buvo gerai ir jau paskui apie vidurnaktį sakė: „Man atrodo, jau ruošiamės“, nes kartojosi kas 7 minutes sąrėmiai, kaip su pirmais dviem vaikais buvo prieš pat gimdymą.

Mes išvažiavome, viską patikrino, pasakė akušerė, kad gimda atsivėrusi 4 cm, viskas gerai, puiku, iki ryto turėtų pagimdyti“, – prisiminė Dovydas.

Kaip pasakoja velionės vyras, tąkart jis išvyko namo, bet į ligoninę po kurio laiko sugrįžo – žmonai vežė nosies lašus, kurie liko jo kišenėje:

„Grįžau, paskambinau į duris ligoninėje ir pamačiau iš kabineto išlekiančią bėgomis į postą ar med. seselę, ar akušerės padėjėją. Galvojau, gal išbėgo kažką pasižiūrėti, bet, reiškia, kai aš grįžau į ligoninę ir atvežiau nosies lašus, ištiko tą minutę nelaimė, ta vadinama, kai man pasakė, klinikinė mirtis.“

Iki ryto su telefonu rankoje jis laukė bet kokios žinios apie savo žmoną ir sūnų. Pats rašė žinutes akušerei, skambino į ligoninę bendruoju numeriu, kuris jį sujungė su Akušerijos skyriumi. Pirmąjį kartą niekas neatsiliepė, paskambinus antrąjį kartą iš ligoninės personalo jis išgirdo atsakymą, kad nieko negali komentuoti ir bus susisiekta vėliau.

„Man buvo šokas, supratau, kad kažkas yra negerai. Tada už kokios valandos ar daugiau sulaukiau skambučio, prisistato budinti gydytoja ir sako: „Įvyko, kaip manoma, nelaimė, embolija vaisiaus vandenimis“. Sakė, gaila, kad taip įvyko, bet jums, reiškia, 21 diena buvo nelaiminga“, – skaudžius žodžius prisiminė pašnekovas.

Į Kauną gimdyti nesiuntė

Po kurio laiko Dovydas sulaukė dar vieno skambučio iš Kauno brigados gydytojo, kuris taip pat paminėjo, kad, kaip manoma, įvyko embolija vaisiaus vandenimis, o medikai darė viską, ką galėjo, stengėsi: „Sakė, jeigu nebūtume darę visko, ką galėjome, šiai minutei jūs turėtumėte dvejus šermenis.“

Pranešta, kad naujagimis skubiai išgabentas į Kauno klinikas, gimdyvė ten išgabenta kiek vėliau – maždaug vidurdienį. Savaitę dar ruseno viltis, kad žmona išsikapstys, tačiau balandžio 28-ąją jos gyvybė užgeso.

Dovydas pasakoja, kad susisiekus su Alytaus ligoninės vadovybe sulaukė klausimo, kodėl gimdymui rinkosi Alytų, o ne trečiojo lygio ligoninę – Kauno klinikas.

„Labai gaila, kad mums nebuvo duotas joks šansas nuvažiuoti nors vieną kartą apžiūrai, konsultacijai į Kauną. Palikti buvome nežinomybėje Alytuje, ko pasekoje įvyko ši skaudi nelaimė“, – graudinasi vyras.

„Reiškia, jau pamatę daktarai jos amžių, pamatę trečią gimdymą, pamatę, kad pirmas cezaris, antras irgi sunkokas gimdymas buvo, visi matė ir suprato, kad mes turėjome būti 21 dieną ar net anksčiau Kaune. Dabar jokio, apart to telefoninio, paaiškinimo daugiau nebuvo – nei išsamios analizės, kas, kaip, kokiu laiku, kada suteiktas deguonis buvo, kad pradėtas gaivinimas, kodėl jie delsė, ką jie darė. Kiekviena minutė buvo svarbi.

Jau žmonos nebeturiu, viskas, bet dabar vaikelio būklė neaiški, nes lygiai taip pat pažeista neurologinė visa sistema. Kauno klinikos sako, kad vaikas ir mama yra vienas, jie patyrė deguonies badą, pusės valandos deguonies badą. Aš nesuprantu, kaip tą pusę valandos nebuvo deguonies“, – klausimus kelia jis.

Turi daugybę klausimų

Dovydas sako norintis sužinoti, dėl kokių priežasčių medikai priėmė sprendimą ir leido užtikrinti, kad trečiąjį kartą bus saugu gimdyti Alytuje, nes pirmoji dukra gimė atlikus cezario pjūvį, antrasis gimdymas buvo natūralus, bet sudėtingas, be to, žmonai jau buvo beveik 35 metai:

„Labai norėtųsi išsamesnio tyrimo, analizės, kaip, kas dėliojosi, kokiu metu išvežė, kas dalyvavo, kas atliko anesteziologinį darbą, kas operavo, kada prijungė deguonį, kada gaivino, kas padaryta buvo, kas priėmė sprendimus, dėl ko lėkė Kaunas (į Alytų – aut. past.), o ne vežė į Kauną?“

Vyras sako nesuprantantis ir to, kodėl medikai nebūna pasiruošę atlikti skubaus cezario pjūvio, jeigu viskas vyksta ne pagal planą. „Aišku, visi sakys dabar, kad labai greitai viskas įvyko, bet mes matome greitumo pasekmes – žmona po žeme, vaikas reanimacijoje“, – apmaudo neslepia jis.

Pasiteiravus, kokia šiuo metu naujagimio būklė, vyras atviras – pusė valandos deguonies badas pažeidė neurologinę sistemą, niekas nė nedrįsta prognozuoti, kokias pasekmes tai paliks:

„Širdelė kaip ir dirba, inkstai dirba, maistą per zondą pasisavina, kvėpuoti pradėjo pats, be pagalbinio deguonies aparato, intubaciją deguonies jam išėmė iš plaučių, ventiliaciją plaučių atjungė. Bet jis yra vangus, neturi žindymo reflekso. Nėra to, kas turėtų būti pilnai išnešiotam vaikui.

Daktarai sako, kad viskas yra labai trapu ir laikas parodys, kokios tos pasekmės bus. Kad jos bus, sako, tikrai, bet kokios dar labai anksti spręsti, sako, nenorime jūsų labai gąsdinti, bet nenorime sakyti, kad viskas bus gerai, nes matome, kad nėra gerai tai, kas turėtų būti.“

Sūnus vis dar Kauno klinikų reanimacijoje, o namuose laukia dvi dukros – Dovydas sunkiai tramdydamas ašaras užsimena, kad vyresniajai dukrai šis įvykis paliko didžiulę traumą, mažoji dukra vis paklausia, ar mama dar grįš, vėliau lyg ir supranta, kad jos sugrįžtančios nebesulauks, tada vėl laukia mamos, į rankas pasiėmusi jos nuotrauką.

„Labai skaudu, norėtųsi, kad tokie dalykai, tokia nelaimė nepasikartotų niekam ateityje. Liko dabar dvi mergaitės, naujagimis, kurio būklė neaiški, ir aš vienas su trimis vaikais. Ateitis labai paini ir miglota“, – atvirauja velionės vyras ir priduria, kad yra be galo dėkingas visiems, kurie palaiko tokiu sunkiu metu.

Ligoninė teigia, kad medikai padarė viską

Susisiekus su Alytaus S. Kudirkos ligonine, jos teisininkė Bernadeta Navalinskienė patvirtino, kad į ligoninę gimdyvė atvyko savarankiškai, ne su GMP transportu, prasidėjus gimdymui, įprastos gimdyvei būklės.

„Įvertinus būklę, stacionarizuota gimdymui. Vystantis gimdymo veiklai, nutekėjus vaisiaus vandenims, po keleto minučių staiga prasidėjo dusulys ir pacientė prarado sąmonę. Įtarus grėsmingą komplikaciją, gimdyvė skubiai pervežta į operacinę cezario pjūvio operacijai atlikti.

Po operacijos, abu pacientai buvo perkelti į reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrių, paskui nedelsiant pervežti į Kauno klinikas.

Alytaus ligoninės medikai padarė viską, kad gimdyvės ir naujagimio gyvybės būtų išgelbėtos, visi medicininiai veiksmai ir procedūros buvo atlikti maksimaliai greitai, ligoninės personalas viską atliko tinkamai“, – komentavo ligoninės teisininkė.

Ji taip pat patikino, kad Alytaus ligoninės medikai dirbo kartu su Kauno klinikų specialistų komanda, kuri skubiai atvyko į Alytaus ligoninę. Galutinę diagnozę ir mirties priežastį nustatė (nustatys) Kauno klinikų specialistai:

„Manytina, kad gimdyvei gimdymo metu įvyko komplikacija (embolija vaisiaus vandenimis), kurios nebuvo galima išvengti, atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygį ir gerąją medicinos praktikos patirtį.”

Pasiteiravus, kas žinoma apie gimdymo komplikaciją – emboliją vaisiaus vandenimis – B. Navalinskienė teigė, kad, remiantis medicinos mokslo duomenimis, tai ypač reta nėštumo ir gimdymo patologija, kurią sukelia vaisiaus vandenų komponentų patekimas į motinos kraujotaką.

„Tuomet kyla greit progresuojantys moters gyvybinių funkcijų sutrikimai, kurie dažnai, net ir gydomi, lemia moters mirtį (mirtingumas siekia 90 proc.).

Ši patologija neturi specifinių rizikos veiksnių, bet, remiantis didžiausią tiriamųjų skaičių turinčiomis studijomis, išskiriami dažniausiai pasikartojantys rizikos veiksniai, tokie kaip vyresnis motinos amžius, vyriškoji naujagimio lytis ir kt.“, – komentavo Alytaus S. Kudirkos ligoninės teisininkė ir pridūrė, kad profilaktinių priemonių arba galimybės nuspėti šio klinikinio sindromo eigą nėra.

Susisiekus su Kauno klinikų Komunikacijos tarnyba, vyriausioji specialistė Jovita Gudelevičiūtė pareiškė šeimai užuojautą ir patvirtino, kad gimdyvė mirė Kauno klinikose, o naujagimis vis dar tebegydomas įstaigoje.

„Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius dėl skaudžios netekties. Galime patvirtinti faktą, kad moteris mirė Kauno klinikose. Šiuo metu jos naujagimis gydomas Kauno klinikose“, – komentare teigė J. Gudelevičiūtė ir pridūrė, kad daugiau informacijos pateikti negali, nes neturi artimųjų sutikimo.