Gian Luca pataria, kaip planuoti šventinį stalą: padės sutaupyti pinigų ir nešvaistyti maisto

REKLAMA

REKLAMA

Kodėl tai taip svarbu? Sumažinti išmetamo maisto kiekį per šventes tampa sudėtinga. Dažnai nugali noras susikurti kuo įspūdingesnę ir gausesnę šventę, tačiau vėliau apima nuostaba, kiek daug tai pareikalavo išlaidų ir iššvaistyto maisto.

Skaičiuojama, kad per šventes bendras atliekų kiekis vidutiniame namų ūkyje Europoje padidėja apie 30 proc. Šis skaičius ne be reikalo kelia klausimą, ar nebūtų verta pagalvoti ir suplanuoti, ko ir kiek suvalgysime dar prieš išleidžiant pinigus ir prieš imantis ruošti šventinį maistą?

Žingsniai tvaresnio stalo link

„Swedbank“ kartu su virtuvės šefu Gian Luca Demarco dalijasi patarimais, kaip paruošti šventinį stalą kuo tvariau ir išvengti maisto švaistymo. Net neabejojame, kad šie žingsniai padės sutaupyti ir pinigų, ir laiko bei energijos.

Apskaičiuokite maisto kiekį pagal svečių skaičių. Ruošiant šventinį stalą įvertinkite, kiek žmonių su jumis švęs Kalėdas. Iš anksto suskaičiavus, kiek svečių ruošiasi dalyvauti šventėje, tampa paprasta apskaičiuoti, kiek porcijų maisto reikės pagaminti. Žinoma, to padaryti visiškai tiksliai neįmanoma, tačiau apytikslis skaičiavimas padės išvengti per didelio maisto kiekio. Pavyzdžiui, jei prie stalo planuoja sėdėti 6 svečiai, tikrai nereikia gaminti kelių skirtingų salotų, 2 karštų patiekalų ir begalės užkandžių. Toks apytikslis porcijų apskaičiavimas padės ne tik išvengti maisto išmetimo, tačiau ir sutaupyti pinigų bei išvengti impulsyvaus maisto produktų pirkimo.

REKLAMA

REKLAMA

Neišmeskite maisto likučių. „Gaminant maistą visada pagalvokite, ką iš šio patiekalo ingredientų likučių galėtumėte pagaminti sekančią dieną“, – pataria Gian Luca. Turint nepanaudotų maisto produktų ar jų likučių leiskite pasireikšti kūrybiškumui – gaminkite troškinius, įmaišykite likusius ingredientus į kitus patiekalus ir taip papildykite receptus naujais skoniais, o gal tiesiog suorganizuokite kitos dienos pietus artimiesiems?

Užšaldykite maistą. Jei maisto pagaminote tiek daug, kad tikrai per vieną kartą nesuvalgysite – jį užšaldykite. „Pavyzdžiui, mes Italijoje per Kalėdas dažnai pasigaminame ypač daug raviolių. Tuomet juos užšaldome ir mėgaujamės kada tik panorėję, kartais net iki pat Velykų“, – pasakoja virtuvės šefas.

Apsaugokite vaisius nuo pajuodavimo. Kai kurie vaisiai, pavyzdžiui, obuoliai ar avokadai, yra linkę greitai pajuoduoti. Dažniausiai vaisiams praradus gardžią išvaizdą juos išmetame. Kad taip nenutiktų, prieš tiekdami juos ant stalo apšlakstykite citrinos sultimis. Tokiu būdu vaisiai ilgiau nepatamsės ir nereikės jų dar valgomų, bet jau negražių išmesti.

REKLAMA

REKLAMA

Dalinkitės gardumynais su kaimynais. „Jei pas jus namuose, kaip dažniausiai ir pas mane, po švenčių lieka daug desertų ar kitų skanumynų – drąsiai keliaukite susipažinti su kaimynais ir pasidalinti gardėsiais“, – šypsodamasis sako Gian Luca ir priduria, kad tokie šilti poelgiai padės ne tik neiššvaistyti maisto, bet ir susidraugauti su kaimynais.

Dalinkimės šviesiais linkėjimai!

Nuotaikingasis Gian Luca artėjant šventėms visiems linki nepamiršti jas švęsti kuo tvariau. „Juk tada ir Lietuva gyvens ilgiau“, – juokaudamas priduria jis ir kviečia visus skleisti šiltas emocijas dalinantis šventiniais linkėjimais „Swedbank“ ir TV3 televizijos iniciatyvoje „Šviesios istorijos“.

Viskas, ką tereikia jums padaryti norint nusiųsti šviesius linkėjimus:

1. Fotografuoti, filmuoti, rašyti, piešti ar kitaip sukurti savo sveikinimą.

2. Įkelti savo sukurtą sveikinimą www.tv3.lt/sviesiosistorijos puslapyje.

3. Kviesti bičiulius balsuoti už jūsų linkėjimus bei palaikyti kitus dalyvius.

Be to, linkėjimų kūrėjų laukia puikūs prizai! Atsitiktine tvarka bus išrinkti net 23 laimėtojai, kuriems atiteks 20 „JBL“ belaidžių ausinių ir 3 stilingos „Marshall” garso kolonėlės. Prizų laimėtojai bus paskelbti sausio 3 d., o iki to laiko neribotą skaičių kartų kelkite savo sveikinimus, dalinkitės šviesiomis emocijomis ir džiuginkite vieni kitus!