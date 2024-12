Geležies trūkumą išduoda vos keli ženklai: pasitikrinkite, ar jų nejaučiate

„Camelia“ vaistininkas Rimvydas Blynas papasakojo, kokie yra geležies trūkumo simptomai bei pasidalino kita aktualia informacija šia tema.

Geležies trūkumo ir anemijos sąvokos kartais painiojamos, tačiau tai yra dvi skirtingos būklės. Pasak vaistininko, geležies trūkumas yra pradinė stadija, kai organizmui pradeda trūkti geležies, tačiau kraujo gamyba dar nėra smarkiai sutrikusi.

Tai gali sukelti lengvus simptomus, tokius kaip nuovargis, blyški oda ir silpnumas. Tuo tarpu anemija yra rimtesnė būklė, atsirandanti, kai geležies trūkumas progresuoja ir sutrikdo normalų raudonųjų kraujo kūnelių gamybą, todėl organizmas pradeda patirti rimtus deguonies tiekimo sunkumus.

Anemijai būdingi simptomai – nuolatinis nuovargis, dusulys, padidėjęs širdies plakimas ir netgi kraujotakos sutrikimai.

Simptomai

Geležies trūkumo simptomai gali būti įvairūs ir apimti tiek fizinius, tiek emocinius aspektus. Tai gali būti:

Nuovargis ir silpnumas. Pagrindiniai požymiai, rodantys, kad organizmui trūksta deguonies, nes hemoglobinas nesugeba pernešti pakankamai deguonies į audinius.

Blyški oda ir gleivinės. Dėl sumažėjusio raudonųjų kraujo kūnelių kiekio oda gali tapti šviesesnė, o gleivinės – blyškesnės.

Šaltos galūnės. Geležies trūkumo metu sutrinka kraujotaka, todėl rankos ir kojos gali tapti šaltos.

Galvos skausmai ir padidėjęs širdies plakimas (tachikardija). Širdis stengiasi kompensuoti deguonies trūkumą organizme, todėl dažnai padidėja širdies ritmas.

Plaukų slinkimas ir trapūs nagai. Deguonies trūkumas gali paveikti plaukų ir nagų būklę, jie tampa silpnesni.

Sutrikusi koncentracija ir padidėjęs dirglumas. Geležies trūkumas gali paveikti nervų sistemą, dėl ko žmogus gali sunkiai susikaupti ir tapti irzlus.

„Ypač didelė rizika susirgti geležies trūkumu yra tam tikrose grupėse:

Nėščios moterys. Nėštumo metu organizmui reikia daugiau geležies, kad būtų užtikrinta tiek motinos, tiek vaisiaus sveikata.

Moterims per gausias menstruacijas. Dėl didesnio kraujo netekimo gali padidėti geležies poreikis.

Vaikai ir paaugliai. Augimo metu, kai organizmas vystosi ir sparčiai auga, reikia daugiau geležies.

Sportininkai. Intensyvus fizinis krūvis padidina geležies poreikį, nes daugiau raudonųjų kraujo kūnelių yra sunaudojama deguonies pernešimui.

Vegetarai ir veganai. Augalinės kilmės produktuose geležies pasisavinimas yra lėtesnis, todėl šios grupės dažniau susiduria su geležies trūkumu“, – teigia R. Blynas.

Ar papildai reikalingi?

Papildai dažnai yra rekomenduojami, kai geležies trūkumas pasiekia rimtą lygį ir kai organizmas negali pasisavinti pakankamai geležies iš maisto.

„Jeigu geležies trūkumas nėra didelis arba mityba yra subalansuota, papildai gali nebūti reikalingi“, – teigia vaistininkas.

Tačiau jei geležies trūkumas yra reikšmingas, ypač esant problemoms su virškinimu (pvz., po skrandžio operacijų), papildai gali būti būtini. Svarbu pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes per didelis geležies kiekis gali būti kenksmingas ir sukelti šalutinius poveikius.

Papildai tampa nereikalingi, jei organizme yra pakankamai geležies, tačiau pernelyg didelis šio mineralo kiekis gali sukelti organų pažeidimus, ypač kepenų. Perdozavus geležies, gali atsirasti šie šalutiniai simptomai:

Pykinimas;

Skrandžio skausmai;

Viduriavimas.

„Svarbu pažymėti, kad ne visi žmonės gerai toleruoja geležies papildus. Kai kurie gali patirti nemalonų metalo skonį burnoje, ypač jeigu papildus vartoja prieš valgį.

Tokiu atveju geriausia juos vartoti po valgio, tačiau reikia vengti tam tikrų produktų, tokių kaip kava, pieno produktai ir žalioji arbata, nes jie gali slopinti geležies pasisavinimą“, – tikina specialistas.

Geležies maisto šaltiniai

Maisto produktai, turintys daug geležies, yra:

Gyvūninės kilmės produktai. Raudona mėsa (jautiena, aviena), kepenys, paukštiena, žuvis ir jūros gėrybės. Šie produktai yra geriausi šaltiniai, nes juose esanti geležis pasisavinama lengviau.

Augalinės kilmės produktai. Pupelės, žirniai, lęšiai, špinatai, kopūstai, moliūgų sėklos, džiovinti vaisiai (abrikosai, razinos). Tačiau geležis iš šių produktų pasisavinama lėčiau, todėl vegetarai ir veganai turi atidžiai subalansuoti savo mitybą, kad gautų pakankamai geležies.

Vitaminas C. Augalinės kilmės geležies pasisavinimui gali padėti vitaminas C, todėl rekomenduojama kartu vartoti citrusinius vaisius, raudonąsias paprikas ir kitus vitamino C turinčius produktus.

„Veganams ir vegetarams geležies gavimas iš augalinių produktų yra galimas, tačiau dėl lėtesnio pasisavinimo jie turi rūpintis, kad jų mityba būtų subalansuota ir aprūpinta pakankamu kiekiu geležies. Be to, svarbu pridėti vitamino C turinčių maisto produktų, kurie padeda pasisavinti geležį“, – pataria vaistininkas.

Intensyvus fizinis aktyvumas taip pat gali turėti įtakos geležies lygiui organizme. Sportininkams, ypač ilgų nuotolių bėgikams ir asmenims, kurie treniruojasi dideliais krūviais, yra didesnis rizikos faktorius dėl geležies trūkumo.

„Prakaituojant kartu su prakaitu netenkama ir geležies, todėl didesni fiziniai krūviai reikalauja didesnio šio mineralo kiekio organizme“, – teigia R. Blynas. Raudonųjų kraujo kūnelių skilimas intensyvaus fizinio krūvio metu taip pat gali padidinti organizmo geležies poreikį.