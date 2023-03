Geležies trūksta net 30 proc. gyventojų: gydytoja pasakė, kas trukdo ją įsisavinti

Susidūrus su lėtiniu nuovargiu, silpnumu, fizinio krūvio netoleravimu, galvos skausmu, svaigimu, pastebėjus, kad susilpnėjo nagai, plaukai, bet kuris šeimos gydytojas pirmiausiai rekomenduos atlikti bendruosius kraujo tyrimus ir pasitikrinti geležies lygį kraujyje. Pasak šeimos medicinos gydytojos Gintarės Trainavičienės, geležies trūkumas yra labiausiai paplitęs mitybos sutrikimas visame pasaulyje, šio mikroelemento trūksta net 30 procentų pasaulio gyventojų. Tiesa, kartais žmonės nesusimąsto, kad geležies stoka gali atsirasti ne tik dėl to, kad organizmas gauna jos per mažai, bet ir dėl to, kad sutrinka jos pasisavinimas.