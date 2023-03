Gavusi kaimynės laišką mama nežinojo, kur dėti akis: „Kaip galima to prašyti?“

Prieštaringai vertinamas laiškas, kurį moteris gavo sekmadienį, kovo 26 d., sukėlė aršias diskusijas internete. Kai kurie gynė kaimynę ir stebėjosi, kodėl vaikai negeba pabūti tyliai.

Tuo tarpu kiti teigia, kad triukšmas keliamas nepiktybiškai ir nerengiami jokie vakarėliai, todėl žmonės, kurie girdi triukšmą, turėtų į tai žiūrėti atlaidžiau, rašo mirror.co.uk.

Raštelyje buvo grasinama pranešti institucijoms apie triukšmą, tačiau mama tvirtino, kad daugelį metų gyveno daugiabutyje ir anksčiau nėra susidūrusi tokiomis problemomis, todėl nesupranta, kodėl dabar iškilo problema.

Ji net paliko atsiprašymo laišką laiptinėje, paaiškino, kad jos maži vaikai patiria pykčio priepuolius, bet stengiasi daryti viską, kad vaikai mažiau triukšmautų, tačiau ji sulaukė nemalonaus atsako, kad skųsis institucijoms dėl triukšmo.

Skundžiasi dėl triukšmo

Kaip rašo „Express“, raštelyje rašoma: „Sveika, kaimyne, beveik kiekvieną dieną, pradedant nuo ankstyvo ryto, girdime triukšmą.

Tai trukdo mums miegoti, ypač savaitgaliais. Būtume dėkingi, jei galėtumėte netriukšmauti ir šiek tiek pagalvoti apie savo kaimynus ir tai, kad gyvenate daugiabutyje.

Jei negalite suvaldyti triukšmo lygio, mums gali tekti pateikti oficialų skundą pastatų administracijai. Dėkojame už jūsų dėmesį.“

Mama paskelbė raštelio nuotrauką internete, prašydama kitų patarimo, kaip išspręsti šią problemą, tačiau gynė savo vaikus ir parašė: „Jie atsibunda 7 val., eina miegoti 7 val., be to, net statybos darbai gali prasidėti nuo 7 val. Kaip galima to prašyti?“

Ji tęsė: „Jie netriukšmauja kiekvieną dieną, tik mėto žaislus, kai ištinka pykčio priepuoliai, su kuriais, manau, susiduria daugelis.

Manau, kad triukšmas, apie kurį jie kalba – kai ryte vaikai numeta žaislus ir bėga, nes pas mus medinės grindys. Bet mes darome viską, ką galime.“

Kai kurie gynė kaimynę, sakydami: „Kiekvienas turi teisę ramiai leisti laiką savo namuose“.

Tačiau daugelis užjautė mamą ir rašė: „Jie tiesiog ieško konfliktų. Triukšmas nėra keliamas piktybiškai, nerengiami vakarėliai ar muštynės. Tai tik vaikai. Kai kurie žmonės nori ramybės, tarsi gyventų name, nors gyvena daugiabutyje.“

Kita komentatorė įspėjo mamą, nes susidūrė su panašia patirtimi. Ji rašė: „Deja, jei pažeidžiama kaimynų ramybė, galite gauti pranešimą apie iškeldinimą“.