Gavęs maisto užsakymą vyras pasišlykštėjo: viduje – butelys šlapimo

Apie tai sekmadienį prieš pietus paskelbė pietvakarių Anglijoje (tikslesnė vieta nenurodoma) gyvenantis Oliveris McManusas. Maisto į namus užsisakęs vyras savo užsakytame rinkinyje rado gėrimo „Coca Cola“ buteliuką su įtartinu skysčiu.

Paaiškėjo, kad tai – šlapimas.

Maistą – vištienos ir jautienos patiekalus bei gėrimą – britas užsakė per platformą „HelloFresh“.

Klientas apie siuntinį pranešė socialiniame tinkle „Twitter“, savo pranešimą vyras adresavo šiai kompanijai – klausė jos, kodėl užsakyme atsidūrė butelis šlapimo.

„HelloFresh“ pareiškė apgailestavimą dėl šio atvejo ir žadėjo išsiaiškinti, kodėl taip atsitiko – ar kaltininkas yra užsakymo surinkėjas ar kurjeris.

Hey @HelloFreshUK , I'll keep it simple: why have I received someone's bottled up piss as part of my order?



Look forward to your response on this one. pic.twitter.com/kqogjoMzWh