Garsus Lietuvos profesorius atskleidė, kiek valandų reikia miegoti: sveikata jums padėkos

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“ pasakojo Lietuvos bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas pasakoja naujienų portalo tv3.lt laidoje „Sveikatos DNR“.

Kiek valandų reikia miegoti?

Paklaustas, ar artėjanti žiema išties yra tas metas, kai reikia daugiau poilsio, mat ir šviesaus laiko turėsime visai nedaug, profesorius nedvejodamas atkirto, kad žvelgiant bendrai kone visi miegame per mažai, nesvarbu, koks tai metų laikas bebūtų.

„Aš giliai įsitikinęs, kad mes visi miegam per mažai. Miegas – tai periodas, per kurį atsistato mūsų organizmas, atsistato mūsų imuninė sistema ir todėl, mano nuomone, miegoti reikia bent jau aštuonias valandas dėl sveikatos. Deja, mes miegam per mažai“, – laidoje kalbėjo prof. habil. dr. J. Kalibatas.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, pastebima, kad rudenį ir žiemą suprastėja nuotaika, krenta produktyvumas, tampame vangesni. Tam, pasak laidos svečio, įtakos turi ir mus supanti aplinka – tamsus, niūrus, lietingas oras nuotaikos tikrai nepakelia.

REKLAMA

Priešingai, kai įsivyrauja tamsusis periodas, tai gali turėti neigiamas pasekmes: „Labai jautriems žmonėms tai sukelia ir nerimą, ir polinkį į depresiją, ir įvairias negeras mintis ir t. t..“

Profesorius pasakoja, kadangi daug laiko praleidžia Skandinavijoje, yra pastebėjęs, kad ten namai visąlaik apšviesti, lempos negesinamos net naktį. Ir taip skandinavai daro ne tik dėl pigios elektros – tam yra paprasta priežastis.

„Kuo daugiau šviesos – tuo geresnė nuotaika, tuo linksmiau, tuo daugiau skiriasi laimės hormonų ir tuo mes patenkinti daugiau. Ir darbingesni, be abejonės.“

REKLAMA

REKLAMA

Ar laiko sukimas veikia sveikatą?

Laidoje paliesta ir dabar itin aktuali tema – ar artėjantis laiko sukimas turi įtakos ne tik mūsų savijautai, bet ir sveikatai. Prof. habil. dr. J. Kalibato teigimu, japonų mokslininkas Josephas Takahashis dar 1997 m. rado cirkadinį geną, kuris reguliuoja cirkadinius ritmus.

Japonų mokslininko nuomone, bet koks cirkadinio ritmo išbalansavimas turi didžiulę žalą organizmui: trinka miegas, gali atsirasti panikos priepuolių, žmogus prasčiau orientuojasi aplinkoje, ūmėja lėtinės ligos, ypač, širdies ir kraujagyslių, gali padidėti ir onkologinių ligų rizika.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kai prasideda šitas laiko sukinėjimas, nemažai žmonių prašo: išsibalansavo miegas, prirašykite migdomųjų, blogai miegu, o kai blogai miegu, esu nedarbingas, negaliu dirbti savo įprastinio darbo, negaliu susikaupti, blogai mąstau ir t.t.“, – sako profesorius.

Išsibalansavus režimui, pasak J. Kalibato, žmonės ima jausti ir didesnį alkį, o persivalgant gali pradėti kauptis viršsvoris.

Ir ne vien minėti veiksniai veikia žmogaus organizmą: esant pilnačiai gali prastėti miego kokybė, be to, miegą veikia elektromagnetinės audros, orų pasikeitimai.

REKLAMA

Kas gali pabloginti, o kas – pagerinti miego kokybę, ir kokie pokyčiai ją veikia labiausiai, kviečiame sužinoti žiūrint tv3.lt „Sveikatos DNR“.

Kviečiame žiūrėti „Sveikatos DNR“ jau dabar!

„Sveikatos DNR“ žiūrėkite kiekvieną pirmadienį 19 val. naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play. Laidą ketvirtadieniais 19 val. rasite TV3 televizijos YouTube kanale.