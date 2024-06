Garsiosios Siamo dvynės atskleidė, ar jos gali tapti mamomis

Daugybė žmonių Abby ir Brittany Hensel turėjo klausimų – nuo to, ar jos nori vaikų, iki to, kaip jos vairuoja automobilį. Siamo dvynės vėl pateko į laikraščių antraštes po to, kai Abby ištekėjo, ir žmonės turi daug klausimų apie jų gyvenimą.

Dvynės gimė 1990 metais ir dalijasi vienu kūnu, įskaitant visus žemiau juosmens esančius organus ir kraujotaką, rašo unilad.com. Jų viešas žinomumas paskatino žmones užduoti porai daug klausimų apie jų kasdienį gyvenimą.

Tarp jų buvo ir klausimai apie santykių kūrimą, kurie išryškėjo po to, kai Abby ištekėjo už Josho Bowlingo. 34-erių dvynės atsakė į neapykantos kupinus komentarus, kurių sulaukė internete, paskelbdamos žinutę: „Tai žinutė visiems neapykantos skleidėjams.

Jei jums nepatinka tai, ką aš darau, bet jūs žiūrite viską, ką aš darau, jūs vis tiek esate gerbėjas“. Štai ką pora atskleidė apie savo kasdienį gyvenimą.

Darbas ir išsilavinimas

Abby ir Brittany įgijo atskirus diplomus Betelio universitete ir dirba pradinių klasių mokytojomis. Nors abi dirba, joms abiem mokamas vienas atlyginimas.

Kalbėdama apie tai, Abby sakė BBC: „Tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kuriuos jie turi žinoti: „Akivaizdu, kad iš karto suprantame, jog gausime vieną atlyginimą, nes dirbame vieno žmogaus darbą.

Galbūt įgijus patirties, norėtume šiek tiek derėtis, atsižvelgdami į tai, kad turime du diplomus ir kad galime pateikti du skirtingus požiūrius arba mokyti dviem skirtingais būdais.“

Brittany pridūrė: „Viena gali mokyti, o kita stebėti ir atsakinėti į klausimus. Taigi šia prasme mes galime daryti daugiau nei vienas žmogus“.

Kaip jos valgo?

Dvynės kartais valgo atskirai, turi du skrandžius ir dvi viršutines virškinimo sistemas. Tačiau jos turi vieną šlapimo pūslę ir dalijasi apatine virškinimo sistema, įskaitant ir šalinimą. Tai reiškia, kad jiems dažnai patogiau valgyti bendrai.

Automobilio vairavimas

Abby ir Brittany moka vairuoti automobilį ir išlaikė egzaminą per savo 16-ąjį gimtadienį. Brittany paaiškino: „Abby valdo pedalus ir pavarų perjungimo svirtį, mes abi vairuojame, o aš – valdau posūkius ir šviesas.“

Jų mama Patty pridūrė: „Nežinau, kas nutiktų, jei jas sustabdytų už greičio viršijimą. Ar jos abi gautų baudą, ar tik Abby, nes jos koja yra ant akceleratoriaus pedalo?“

Ar jos gali turėti vaikų?

Dvynės yra sakiusios, kad tikrai nori tapti mamomis. Mama Patty laidoje „Joined for Life“ sakė: „Tai tikriausiai galėtų pavykti, nes tie organai veikia puikiai.“