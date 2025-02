Garsi Lietuvos dizainerė parodė savo sodą: vaizdai čia pakeri

Jos namų kieme Vilniuje yra sukurtas žolinių augalų sodas, derantis su įvairiais medžiais, krūmais ir meno kūriniais.

Dizainerė parodė savo sodą

J. Janus TV3 laidoje „Svajonių sodai“ pasakos, kad savo kieme nusprendė sumažinti darbų kiekį ir nutarė visiškai atsisakyti vejos.

Vietoj to ji pasirinko dangą ir skaldą, o bėgant metams žoliniai augalai ėmė vis labiau dengti kiemą ir sukūrė žaliuojantį sodą.

Dizainerė Julija Janus parodė savo sodą (10 nuotr.) Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą +6 Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą Dizainerė Julija parodė savo sodą ir kiemą

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dizainerė Julija Janus parodė savo sodą

J. Janus laidoje atskleis, kad pradžioje į sodą smarkiai nekreipė dėmesio, tai tebuvo labiau veja už namo, kurios niekam nereikėjo.

REKLAMA

REKLAMA

„[Veją] prisimindavome tada, kai ji peraugdavo ir ją reikėjo šienauti. Taip pat tam kieme augo du brandūs vaismedžiai, slyva ir obelis, kas mane labai džiugino tiek žiemą, kai gražiai apsnigdavo, tiek pavasarį, kai apsipildavo žiedais“, – laidoje teigs ji.

REKLAMA

Pasak dizainerės, nors ir džiugino, paveldėti medžiai buvo seni, išpuvę ir išdžiūvę, o veja – nefunkcionali. Per pandemiją, kai teko praleisti daugiau laiko namuose, ji pradėjo galvoti, kaip susikurti patogias lauko erdves poilsiui: „Taip ir gimė dabartinė versija.“

Kurti sodą padėjo specialistai, tačiau dizainerė sako jau sukaupusi patirties, kurią pritaiko savo sode. Vis tik laidoje ji konsultuosis su želdynų dizainere Eurika Urbonavičiūte.

REKLAMA

REKLAMA

Augalai, keliantys iššūkius

Vienas iš jos klausimų ekspertei bus apie tai, ar ne per tankiai susodino augalus, ar jų įvairovė ne per didelį ir kur geriausia būtų sodinti rožes.

„Užsidegiau rožių aistra. Sodelyje norėjau matyti vieną šalia kitos, vieną aukštą, kitą žemesnį koloninį spygliuotį, bet nežinau, ar tinka. Galvojau apie kiparisinį“, – svarstys ji.

Želdynų ekspertė E. Urbonavičiūtė atkreips dėmesį, kad kiparisinį spygliuotį reikėtų pasirinkti atsargiai, nes jis gali gauti per daug saulės: „Lietuvoje jie dažnai nukenčia pavasarį ir apruduoja.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be to, E. Urbonavičiūtė laidoje pasakos, kad jei sodyboje yra tik segmentinė tvora be papildomos užsklandos, visas sukurtas grožis nueina „šuniui ant uodegos“.

„Sodas atrodys triukšmingai, nes gausybė gražių, svyrančių, žolinių augalų sukuria tikrai natūralesnę pievą, tačiau jiems reikia fono, kad atsiskleistų. <..> Visiems sakau – pirkite ne vieną smilgą“, – pridurs ji.

REKLAMA

Pasak specialistės, su miskantais kyla problema, nes laikui bėgant jie plečiasi ir užima vis didesnį plotą, todėl vienintelė išeitis – pasirūpinti, kad šie per daug neišvešėtų. Ką reikėtų padaryti kiekvieną pavasarį, Eurika papasakos laidoje.

Kaip prižiūrėti sodą?

Želdynų ekspertė laidoje pridurs, kad dažniausiai visiems, ypač jaunimui, pataria: „Jei turite tris vaikus, tris kates ar šunis, dirbate trijuose darbuose, vienintelis būdas turėti tvarkingą sodą – užmulčiuoti jį tekstile ir skalda.“

REKLAMA

Tuo tarpu dizainerė Julija pasakos, kad sodo malonumas prasideda nuo ryto. Kadangi jos namo antrame aukšte yra vonia, kiekvieną rytą pirmas žvilgsnis krypsta žemyn – iš viršaus matyti, kur kas nužydėjo, galbūt reikėtų ką nors persodinti.

„Šis sodas nereikalauja lakstymo paskui jį. Net jei išauga piktžolė, ji atrodo kaip visumos dalis, todėl vėliau, esant progai, galima susigrupuoti darbus“, – pridurs Julija.

Daugiau naudingų laidos „Svajonių sodai“ konsultantų patarimų – jau šio sekmadienio laidoje.

Laidą „Svajonių sodai“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 11 val. per TV3 televiziją!