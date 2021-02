Gamtos ženklus suprantanti Janina pasakė, koks bus pavasaris: jo dar teks palaukti

Naujienų portalui tv3.lt Janina nurodo, kad, nors pavasario dvelksmą žmonės gali jausti nuo Užgavėnių, tikrojo jo dar reikės palaukti, nes ir šalčiai, ir sniegas kol kas nesitrauks.

„Bent jau Dzūkijoje sniegas tikrai turėtų išbūti iki balandžio pradžios. Aišku, šiemet Velykos ankstesnės, bet jos bus tokios, kokios buvo mūsų vaikystėje – su tirpstančiu sniegu. Jis po truputį tirps, bet jo dar bus.

O šaltis pasilaikys visą kovą. Nebus jis toks, koks yra dabar, dar šiąnakt ir kitą naktį turėtų pašalti, bet vėliau atslėgs iki -10. Tai bus tokių gražių saulėtų dienų su pašalimu iki -10 ir po to tirpstančio sniego. Nebus taip, kaip būdavo, kad tik lietus ir lietus“, – sako Janina.

Purvynų būti neturėtų

Gamtos ženklus suprantanti moteris nuramina tuos, kurie baiminasi, kad pavasarį bus daug šlapdribų ar purvynų:

„Balandžio pradžioje bus tų šlapdribų nežymių, bet nebus tokių kaip pernai, kai gegužę buvo baisinė šlapdriba, daug sniego, kuris užsnigo žydinčias gėles. Šiemet to tikrai nebus.

Visi bijo, kad bus daug purvyno, bet to irgi nebus, nes žemė sugers sniegą, nėra ji taip stipriai įšalusi. Gal kažkiek upės patvins daugiau, bet taip, kad mes jaustumėmės blogai, tai nebus.

Dar svarbus dalykas, kad vasarą žemė buvo sausa, todėl mes visi turime džiaugtis, kad to sniego šiemet yra. Ne tik dėl to, kad gražu, bet ir dėl to, kad mūsų gamtai bus gerai, mums bus gerai.“

Pavasaris bus gražus

Janina sako, kad, nors pavasario dar ir teks šiek tiek palaukti, jis turėtų būti labai gražus.

„Kadangi pirmiausia prisnigo, o žemė įšalo tik paskui ir nėra labai stipriai įšalusi, vadinasi, pavasaris bus gražus, suteiks malonumo. Jau antroje balandžio pusėje pavasaris bus smagus, gražus, bus ir šilto, gero pavasarinio lietaus.

REKLAMA

Balandį galbūt bus daugiau lietaus, o gegužė jau bus labai graži. Galbūt apie gegužės vidurį, o pabaigoje jau tikrai sulauksime ir perkūnijos. Tad gegužė bus graži, tik tiek, kad Dzūkijoje neišvengsime šalnų“, – prognozėmis dalijasi moteris.

Žmogus turi įaugti į gamtą

Janina neslepia – jos prognozėmis, kad šią žiemą netrūks sniego ir ji bus šalta, mažai kas tikėjo.

„Visi užpjovė akis, netikėjo, sakė, kad nebus jokios žiemos, ji bus šiltesnė nei pernai, nes taip prognozuoja visi. O paskui jau visi pradėjo tikėti manimi, rašė man, kad dėkoja už žiemą. Bet čia Dievas taip siunčia, ne aš“, – šypsosi moteris ir džiaugiasi, kad šiemet žiema buvo tokia graži, mat Lietuvoje jau kurį laiką ja pasidžiaugti nepavykdavo.

Gamtos ženklus suprantanti pašnekovė sako, kad labai sunku išskirti vieną dalyką, kuris jai padeda dažnai itin tiksliai numatyti orus, nes tai susideda iš daugybės dalykų.

„Mokiausi pagal kiaulės skerdimą, pagal tai, kaip vištos, paukščiai reaguoja – labai daug yra tų ženklų. Man visada buvo įdomūs gamtos dėsniai, čia reikia stebėti mėnulio patekėjimą, nusileidimą, žvaigždes, saulę – turi sužiūrėti viską.

Bet svarbiausia, kad žmogus pats turi įaugti į gamtą ir tada viską pamatysi“, – neabejoja Janina, kuri daug pamokų gavo ir iš savo tėčio, kuris taip pat suprato gamtos ženklus.