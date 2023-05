Gamtos ženklus stebintis lietuvis jau žino, kokie orai laukia: pasakė visiems

Šeštinės yra minimos atsižvelgus pagal Velykų laiką – tarp gegužės 4 ir birželio 2 d. Įdomu tai, kad anksčiau šios dienos būdavo vadintos Kryžiaus dienomis. Šiemet Šeštinės buvo minimos gegužės 21 dieną.

Atkreipkite dėmesį

Etnologas prof. Libertas Klimka sako, kad per Šeštines ir Sekmines žmonės taip pat atsigręždavo ir į gamtą, kadangi būtent šiuo laikotarpiu atsiskleidžia visas gamtos grožis, kuris ir leidžia pažvelgti į būsimus orus.

Pats L. Klimka atvirauja, kad dar kol kas neturėjo laiko ištrūkti į gamtą, tad norint sužinoti, kokie tiksliai orai gali būti vasaros pradžioje, reikia praleisti gerokai daugiau laiko gamtoje.

REKLAMA

REKLAMA

Pasiteiravus, į kokius ženklus turėtume atkreipti dėmesį, profesorius sakė: „Šiuo metu gamtos ženklų – labai daug.

Tiesiog eini per pievas, miškus ir žiūri, kas ir kur darosi: kaip prasiskleidė žaluma, kaip elgiasi paukšteliai, kur lizdus suka, ar jau išvedė jauniklius, kaip kurmiai kupstus rausia ir ypatingai, kaip elgiasi skruzdėlės. Viską po to reikia palyginti su Šeštinių laiku. Dabar galima sakyti, kad yra be galo gražus visko sužydėjimo laikas.“

REKLAMA

Be to, anot pašnekovo, tam tikri gamtos ženklai pastebimi ir mieste. „Pavyzdžiui, mieste jau pražydo laukinės rožės, kas yra vasaros požymis. Prasideda ankstyva vasara (nusišypso). Rugiagėlė ir rožės yra vieni pagrindinių požymių, kad vasara jau visai čia pat“, – teigia jis.

Nors pastarosios dienos ir negaili šiltų orų, tačiau netrukus sulauksime ir lietaus. Etnologas sako, kad su vis šiltesnės dienos kartu su savimi padovanos ir lietų, kurio taip laukia žemdirbiai.

„Šiuo metu matyti sausra, o ir vanduo nusekęs. Upeliai, kurie buvo gyvybingi pavasarį, dabar jau visai išdžiūvę. Kas iš tiesų visai keista, nes pavasarį lietaus buvo pakankamai“, – dalinasi įžvalga.