Futurologė iš JAV pasakė, kas laukia 2022 metais: štai, kokie jos spėjimai

Didėjanti baimė dėl pažangiausių technologijų, tokių kaip genų redagavimas, robotai darbuotojai ir visiškas panirimas į virtualią realybę, bus viena iš pagrindinių 2022 metų tendencijų, rašo mirror.co.uk.

Pasipriešinimas technologijų titanams, mažėjanti tolerancija nelygybei ir laipsniški žingsniai siekiant atkurti pusiausvyrą taip pat yra tarp 22 geriausių prognozių 2022 metams.

Biurai ir mokyklos susidurs su dramatiškais pokyčiais, o žmoniją apims rekordinis nerimo lygis pasaulyje besitęsiančio chaoso ir sudėtingumo akivaizdoje, prognozavo garsi futurologė.

Ataskaitoje „22 for 2022: Measuring Up What We Thought We Knew“ pasaulinių tendencijų prognozuotoja Marian Salzman pateikia šiurpinantį planą, kaip naujos technologijos ir didėjantis pyktis dėl nelygybės gali pagilinti atotrūkį tarp Covid-19 nusiaubtų planetos dalių.

Salzman, niujorkietė ir „Philip Morris International“ pasaulinės komunikacijos vyresnioji viceprezidentė, apie savo naujausią publikaciją sakė: „Vienas dalykas, kuris yra tikras – ir neabejotinai uždėjo antspaudą visoms šioms tendencijoms – yra netikrumas. Žmonės jaučia nerimą. Jie jaučia, kad pasaulis tapo toks sudėtingas nepaprastai greitai, kad pokyčiai yra už bet kurio žmogaus kompetencijos ribų.

Šis sudėtingumo pagreitis, t. y. chaosas, dabar yra steroidų reiškinys, didžiulė tendencija, nustelbianti visas kitas“.

Gerokai anksčiau, kai pasaulis net neįtarė, kas nutiks su COVID-19 pandemija, Salzman savo 2020 metų tendencijose numatė „bunkerio mentaliteto“ augimą ir žmonių poreikį nusiraminti bei pasiruošti galimoms egzistencinėms grėsmėms.

Salzman, geriausiai žinoma dėl termino „metroseksualumas“ išpopuliarinimo 2003 metais, kurio praeities prognozės neįtikėtinai priartėjo prie tikrovės per pastaruosius tris dešimtmečius, perspėja, kad 2022 metais kils įtarumas ir baimė dėl sparčių mokslo pasiekimų, kartu su susižavėjimu ir viltimi.

Didės jautrumas nelygybei

Ji prognozuoja, kad viena didžiausių mūsų amžiaus baimių bus susijusi su genų intervencija.

Marian Salzman sakė: „Tarp daugelio baimių yra tai, kad CRISPR (genetinės „žirklės“) ir kiti genų redagavimo metodai bus naudojami eugeniškai – įsikišant į embrionus, kad būtų galima keisti sąlygas, kurios laikomos netinkamomis ar prastesnėmis, ir redaguoti pageidaujamas savybes, tokias kaip ūgis, fizinis sugebėjimas ir intelektas“. Tai sukėlė nerimą net tarp pirmaujančių mokslininkų, tokių kaip velionis Stephen Hawking, kurie baiminosi, kad turtingi žmonės galės nusipirkti dar daugiau pranašumų ir sukurti genetiškai sustiprintą elitą.

Didėjantis jautrumas ryškiai visuomenės nelygybei yra dar viena dominuojanti futurologės tyrimo „22 for 2022“ tema.

Ji taip pat kalbėjo apie „vidurines“ mases, kurios buvo pamirštos pasaulyje, kuriame dominuoja poliarizacija, įniršis ir ekstremizmas.

Salzman pridūrė: „Dauguma žmonių daugeliu atžvilgių yra „tarpininkai“, tačiau ne jie nustato darbotvarkes ar reguliuoja naujienų ciklus“.

Ji sakė, kad „tarpininkams“ nerūpi atšaukimo (anuliavimo cancel) kultūra ir „pabudimo“ terminijos, apibūdinančios lytis, atsiradimas.

Tačiau ji prognozavo, kad 2022-aisiais, kaip ir šiais metais, dominuos „garsiausiais balsais“ kalbantys kultūros karo kovotojai.

Salzman apie artėjančią kovą su nelygybe sakė: „Po dešimtmečius trukusio paprasčiausio susitaikymo visuomenė tampa vis labiau jautresnė nelygybei ir mažiau nori ją toleruoti.Tai paveiks politinius, socialinius ir net įmonių vystymosi pokyčius“.

Ji taip pat pažymėjo, kad vis labiau suprantama, kad kai kurios bendruomenės yra labiau pažeidžiamos klimato kaitos poveikio nei kitos, ir pabrėžė: „Akivaizdi neteisybė dėl klimato kaitos yra ta, kad dideles pajamas gaunančios bendruomenės yra atsakingos už didžiąją dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo, tačiau neigiamą poveikį neproporcingai patiria mažas pajamas gaunančios bendruomenės“.

Rūpesčiai dėl vandens taip pat bus vienas iš svarbiausių 2022-ųjų aspektų, anot tendencijų stebėtojos, nes žmonės yra priversti susidoroti su dažnesniais potvyniais, sausromis ir „didžiulėmis audromis“, kurie tampa nauja realybe.

Įtraukianti „Metaverse“ virtualios realybės patirtis prisidės prie kasdieninio „moksliukų kalbėjimo“ ir visuotinio gyvenimo skaitmeniniame burbule.

Tačiau Salzman prognozuoja dramatišką atsaką prieš technologijų „begemotus“ ir pridūrė: „Brėžiamos mūšio linijos tarp piliečių ir technologijų bei socialinės žiniasklaidos įmonių.

Ieškokite viešo persvarstymo, kiek savo privatumo ir duomenų esame pasirengę perduoti jėgoms, kurių daugelis žmonių nebelaiko sąžiningai veikiančiomis.

Mišrus darbas ir nuotolinių klasių bei biurų naudojimas gali reikšti tradicinių darbo vietų ir klasių pabaigą.

Tikėtina, kad robotai pakeis įprastinę darbo jėgą, taip pat sukels trikdžių milijonams darbuotojų, kurių gyvenimas pavirto chaosu dėl darbo netekimo ir darbo namuose praėjusiais metais.

Kvalifikacijų kėlimas ir perkvalifikavimas bus kasdienybė didelėje darbo jėgos dalyje, įskaitant naujų skaitmeninių ir duomenų pajėgumų įsigijimą.

Tarp užgniaužtos vartotojų paklausos ir karštligiško kriptovaliutų prekybos bei kitų potencialiai pelningų naujų technologijų skubėjimo pasaulyje gali pasikartoti riaumojantys pereito amžiaus dvidešimtieji“.

Tačiau ji sakė, kad 2020-ųjų perteklius neleis įsivyrauti 1920-ųjų pragarui, nes dabar žmonės turi daugiau paskatų leisti laiką uždarose patalpose, o tai reiškia, kad tai bus „prislopintas hedonizmas“.

Paaiškindama šį pastebėjimą, Salzman sakė: „Gyventojai didžiojoje pasaulio dalyje yra vyresni ir gyvena ilgiau nei prieš 100 metų.

Tai reiškia, kad reikia mažiau laukinių šokių, vakarėlių ir poravimosi, bet prireiks atidesnio išteklių reguliavimo. Ji padarė išvadą apie chaoso temą, kuri vyraus 2022-aisiais: „Daugumai žmonių gyvenimas ir pasaulis darysis tik sudėtingesni – dar labiau chaotiški – todėl turėsime iš naujo įvertinti savo lūkesčius.

Turėtume pripažinti, kad sudėtingumas yra norma, ir priimti jį tiek, kiek galime, bei rasti būdų, didelių ir mažų, suvaldyti save ir suteikti sau ramybės bei aiškumo“.