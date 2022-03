Ekspertui įtarimų kelia Putino parašai: atskleidė, ką raštas išduoda apie žmones

Rašyseną ir tai, ką ji išduoda apie mūsų asmenines psichologines savybes, tiria grafologija – metodika, gyvuojanti jau šimtus metų. Negalvokite, kad tai – vaikų žaidimai, grafologų paslaugomis naudojasi net slaptosios tarnybos.

Profesionalus grafologas Rolandas Bilinskas šia metodika susidomėjo jau prieš kelis dešimtmečius ir šiandien turi sukaupęs nemažą žinių bagažą ir yra tyrinėjęs ne vieno aukšto rango žmogaus rašyseną. Ką apie mus išduoda raštas, koks yra tinkamas parašas bei ką grafologai pastebi Rusijos invazijos į Ukrainą kontekste, R. Bilinskas pasidalino su naujienų portalu tv3.lt.

Rašysena – smegenų diagrama

Grafologija padeda nupiešti žmogaus psichologinį portretą, nes tai, kaip rašome, yra mūsų smegenų diagrama, išduodanti begalę charakterio savybių. R. Bilinskas pabrėžia, kad grafologai atsiriboja nuo astrologų, tarologų ir kitų ezoterinių šakų – tai skirtingos sritys.

‚Pagrindinis skirtumas yra tas, kad ezoterinės šakos labai drąsiai buria į ateitį, kas žmogaus laukia. Grafologija, skirtingai nuo ezoterikos, gali pasakyti apie žmogų tik tai, koks jis buvo, kai rašė, į perspektyvą papasakoti sudėtinga“, – aiškina grafologas ir priduria, kad tik labai retais atvejais galima pasakyti, kas žmogaus laukia ateityje, tačiau tai tik prielaidos.

Grafologų paslaugomis dažniausiai domisi įmonės arba įdarbinimo kompanijos, norinčios daugiau sužinoti apie kandidatus arba jau esamus darbuotojus. Viską galima sužinoti vos pažvelgus į raštą, tam nereikalingi susitikimai akis į akį.

„Tame yra unikalumas ir, ko gero, objektyvumas. Grafologai neskirsto ir negali pasakyti, rašė vyras ar moteris. Galima daryti prielaidą, nes žmonės yra suskirstyti, nekalbant apie lytiškumą, pradais – vyriško prado asmenybė arba moteriško“, – aiškino R. Bilinskas ir pridūrė, kad kai kuriais atvejais moterys turi tvirtą vyrišką pradą ir atvirkščiai.

Ranka ant lapo parašytas žodis gali išduoti itin daug, tačiau, kaip pabrėžia grafologas, rašte užkoduotos ne tik teigiamos, bet ir neigiamos savybės – pavyzdžiui, net jei žmogaus intelektas itin aukštas, jame gali slypėti savybė atidėlioti darbus:

„Teigiamos – matosi intelektas, kūrybingumas, įvairūs polinkiai į ezoteriką, socialumas, žingeidumas, seksualumas, kas labai domina tuos, kurie nori prieš svarbesnius santykius, tarkim, prieš vedybas, sužinoti daugiau ir pasidaro vienas kito grafoanalizę, nes po vestuvių, būna, išlenda ne itin malonios asmens savybės.

Iš neigiamų paminėtinos grubumas, agresyvumas, materialumas, susireikšminimas.“

Apie asmenybę išduoda raštas

Nors mums mūsų raštas yra įprastas ir, rodos, niekuo neišskirtinis, grafologai skaičiuoja maždaug 200 požymių ir įvairių detalių, kurios matomos rašysenoje. Tiesa, bėgant metams ir mums formuojantis kaip asmenybėms, raštas pasikeičia – visai kaip ir mes patys. Tam, kaip rašome, įtakos gali turėti net nuotaika.

„Nuotaika gali skirtis, atskirais atvejais netgi galima pasakyti, ar žmogus yra depresinėje būsenoje, pavargęs, nusilpęs, neturintis energijos, bet tai jokiu būdu nekeičia tokių asmeninių savybių, kaip intelektas, kūrybingumas, socialumas, žingeidumas. Šios savybės yra pamatinės“, – sako profesionalus grafologas.

Kompiuteriais, kurie suvienodina visų raštą, paskutiniu metu naudojamės vis dažniau, tačiau ranka rašytas tekstas slepia itin įdomius dalykus apie žmogų, ko jokie kompiuteriai neparodo. Net tai, į kurią pusę pasviręs jūsų raštas, slepia įdomių detalių.

„Pasvirimai parodo ekspresyvumą. Kai kurių profesijų atstovų veikla šiek tiek pakeičia rašysenos pasvirimą, jų rašysena tampa vertikalesnė, tai būdinga diplomatams, nes jų profesija įpareigoja juos neskubėti, apsvarstyti ir tik tada nuspręsti.

Per daug pasviręs raštas, laikoma, kad būdingas cholerikams. Kai kurių mūsų politikų rašysena ir parašas labai pasvirę, o tai reiškia, tie žmonės skubėdami, karštomis galvomis kažką padaro, nusprendžia, pasako, o po to turi taisyti klaidas, nes pirma padaro, po to pagalvoja.

Pasvirimas atgal laikomas neigiamu požymiu, nes tokie žmonės dažnai būna arba neryžtingi, arba maištautojai“, – aiškino R. Bilinskas ir pridūrė, kad visų blogiausia, jei rašto pasvirimo kryptis vis keičiasi – tokie žmonės yra nepastovūs, nestabilūs, gali lengvai keisti savo nuomonę, įsitikinimus, nesilaikyti duoto žodžio.

Pasakė, ką išduoda parašas

Neatskiriama žmogaus rašto dalis yra ir parašas – taip identifikuojame save pasirašydami dokumentus ar tvarkydami kitus svarbius asmeninius reikalus. Nors daugiausiai informacijos apie mūsų asmenybę išduoda raštas, parašas taip pat svarbus.

„Parašas daugiau parodo, kaip žmogus save pozicionuoja arba pateikia visuomenei. Neretai žmonės būna dvilypiai – vienokie būna draugų kompanijoje, šeimos ir visai kitokie išėję į viešumą – darbe, kai peržengia savo komforto erdvės ribas.

Neretai iš parašo matosi tokios savybės kaip narcisizmas, pasipūtimas, susireikšminimas. Subalansuota asmenybe laikomas tas, kurio parašo ir rašysenos dydis, mastelis, manieringumas nelabai skiriasi“, – pasakoja pašnekovas ir sako, kad parašas turėtų būti kiek didesnis už raštą, tačiau neperženkite ribų ir parašu neužimkite pusės popieriaus lapo.

Dėl įvairiausių subtilybių žmogaus raštą padirbti ar suklastoti be galo sunku ir kone neįmanoma, nes kiekvieną raidę rašome savaip ir individualiai. Kiek kitaip yra su parašais – dažnai žmonės mėgsta parašą perbraukti, rašyti jį neaiškiai, galvodami, kad taip jį suklastoti bus sunkiau.

„Rekomenduotina, kad parašas būtų pagamintas iš rašto, nes tuomet jį sunku suklastoti. Žmogaus, kuris gerbia ir save, ir savo giminės liniją, tai yra, pavardę, paraše ji turi būti įskaitoma. Šiais laikais įvairių pakeverzojimų, „plaukų suvėlimų“ savininkų paklausus, jie paaiškina, kad taip daro, jog būtų sunkiau padirbti. Iš tiesų, visas makalynes padirbti galima ir, ko gero, pats parašo savininkas nelabai patvirtins, tai jo parašas ar ne“, – sako profesionalas.

Įtarimų kelia Putino parašai

Net ir šių dienų įvykių sūkuryje, Rusijai įsiveržus į Ukrainą, R. Bilinskas sako pastebintis keistų sutapimų. Nors daugelis numoja ranka į įvairiausias teorijas, grafologas sako, kad jos galimai yra daugiau nei tik spėlionės:

„Net ir šių dienų įvykiais yra labai įdomių momentų, kalbant apie Vladimirą Putiną – yra sąmokslo teorijų, kad Putinas turi antrininkų ir ne vieną.

Vienas iš naujesnių įvykių yra tas, kad kai kuriuose susitikimuose Putinas, tas žmogus, kuris dalyvauja susitikimuose, nepasirašinėja. Jis, nors yra, bet nepasirašo dokumentų – parašai jau yra.

Tai parodo, kad galimai dalyvauja kažkoks antrininkas, kuris nepasirašo, kad neidentifikuotų, kad tai ne tas pats žmogus. Išorę plastikos chirurgai vizualiai gali padirbti, o parašą padirbti sudėtinga, nes iškart atkreipiamas dėmesys, kad rašyta ne to žmogaus ranka.“

Per daugybę darbo grafologijoje metų R. Bilinskas yra sukaupęs visą kolekciją politikų, visuomenės veikėjų ir šou pasaulio atstovų parašų. Į akis krenta ir V. Putino parašai ant įvairių dokumentų.

„Grįžtant prie Putino parašų, keletas ar daugiau yra visiškai skirtingų, kurie, kaip grafologas galiu teigti, yra pasirašyti tikrai ne viena ranka“, – mįslę užmina R. Bilinskas.